4 "chiến thần" livestream thế hệ mới: Người có style cực chất, người ghi điểm cực mạnh tại tuần lễ thời trang

An Phương là gương mặt mới nổi nhưng đầy uy tín và chất lượng tại thị trường livestream TikTok mảng thời trang, làm đẹp. Với xuất phát điểm từ một Beauty/Lifestyle Blogger, An Phương cho thấy cô có kiến thức, độ hiểu biết trong lĩnh vực này, luôn liên hệ tới các nhãn hàng để đem tới cho khách hàng những sản phẩm với mức giá và deal hời nhất. Cô nàng cũng thường xuyên chăm chỉ livestream, có những phiên live kéo dài 12 tiếng với vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

Lý do An Phương được nhiều các bạn trẻ tin tưởng trong mảng thời trang chính bởi ngoài đời thường, An Phương cũng sở hữu phong cách ăn mặc đa dạng. Khi thì thấy cô nàng lên đồ cá tính, nhiều màu sắc, lúc lại biến hoá bánh bèo yểu điệu nhưng đều giữ được tinh thần năng động, thoải mái, phù hợp với chính tính cách và con người An Phương thể hiện.

Người chơi hệ TikTok sành sỏi chắc chắn sẽ không còn xa lạ với những phiên livestream đa dạng mặt hàng của cặp đôi Lucie Nguyễn - Tuấn Dương. Nên duyên từ "Tỏ tình hoàn mỹ", cặp đôi cách nhau tới 9 tuổi này đã nhanh chóng về chung một nhà sau màn cầu hôn lãng mạn của Tuấn Dương dành cho Lucie. Kể từ khi bắt đầu livestream, đội ngũ của Lucie - Tuấn Dương luôn nỗ lực mang tới các chương trình sale độc quyền kết hợp cùng các thương hiệu chính hãng, bởi vậy hầu hết phiên live của họ đều thu hút tới hàng chục nghìn lượt xem và luôn đạt các KPI bán hàng lên tới hàng tỷ đồng.

Lucie và Tuấn Dương vừa đón con đầu lòng chào đời, tuy hạnh phúc vì gia đình có thêm thành viên nhỏ nhưng cả hai vẫn nhanh chóng sắp xếp cuộc sống. Đặc biệt là Lucie, ngay khi đang ở cữ và vừa hồi phục sức khoẻ, cô đã nhanh chóng tham gia livestream khiến nhiều người ngưỡng mộ tinh thần rất "chiến"

Trước khi bén duyên với công việc livestream TikTok cùng chồng, Lucie Nguyễn đã nổi tiếng với sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp và phong cách lên đồ hiện đại. "Chị đẹp hàng hiệu" luôn khiến người hâm mộ nức lòng với gu thời trang cá tính, quyến rũ cùng BST các items hàng hiệu mà nhiều cô gái ao ước.

Không kém cạnh những người bạn thân cùng công ty là Lucie - Tuấn Dương, TikToker Diệp Lê cũng là một gương mặt sáng giá trong mảng livestream TikTok lĩnh vực thời trang - làm đẹp.

Diệp Lê thường chia sẻ trên trang cá nhân các chuyến công tác, buổi làm việc của cô cùng nhiều thương hiệu nhằm mang tới cho khách hàng những sản phẩm độc quyền giá cực tốt. Mới đây, cô cùng ekip của mình đã công khai con số doanh thu hơn 13 tỷ đồng chỉ sau một phiên livestream bán hàng trên TikTok, với hơn 43.200 sản phẩm được bán ra. Tuy sở hữu thành tích đáng tự hào, Diệp Lê vẫn khiêm tốn chia sẻ trên video TikTok rằng cô muốn mọi người công nhận đây là thành quả của cả 1 đội ngũ cùng nhau làm việc, cô chỉ là người đứng ra livestream, là một mắt xích nhỏ để tạo nên thành công mà thôi.

Diệp Lê chia sẻ trên trang cá nhân cô nhận được giải thưởng Asia Power Live Commerce, dành cho influencer và KOL livestream có sức ảnh hưởng tại Châu Á - Asia Power Live Commerce 2023, minh chứng cho những nỗ lực của cô trong lĩnh vực livestream và công sức mang hàng ngàn deal tốt tới tay khách hàng

Nếu như khi đi sự kiện, Diệp Lê thường ưu tiên những mẫu váy dài quyến rũ thì tủ đồ đời thường của cô nàng lại trẻ trung, nhí nhảnh với nhiều các items xu hướng như áo baby tee, quần vải dù, chân váy tennis...

Trở thành quán quân KOC Vietnam mùa đầu tiên, Call Me Duy đã có những bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Không chỉ có mặt tại nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước và quốc tế, Call Me Duy cũng vô cùng phát triển trên mảng livestream TikTok.

Tận dụng sức ảnh hưởng của mình, Call Me Duy mở rộng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn trên phạm vi trong nước và cả quốc tế mang tới các deal sốc, đạt hiệu ứng “sold out” rất nhiều sản phẩm chỉ vỏn vẹn 10 giây.

Phiên livestream đầu tiên tại Trung Quốc bán được hơn 5000 đơn hàng cho riêng 1 thương hiệu được Call Me Duy "flexing" trên mạng xã hội





Trưởng thành từ KOC Việt Nam, Call Me Duy nắm bắt cơ hội và đã có sự phát triển vượt bậc. Tại địa hạt thời trang cao cấp, anh chàng là đại diện hiếm hoi của Việt Nam được mời tham dự nhiều show diễn lớn như Schiaparelli, Dior, Chanel, Balenciaga... trong chuỗi sự kiện Fashion Week vừa qua

Ngày này, trở thành KOC không chỉ là xu hướng ngắn trong một vài giai đoạn mà đã dần trở thành một nghề nghiệp đem tới thu nhập cũng như tiềm năng phát triển ổn định cho các bạn trẻ. Sau sự thành công của mùa 1, trở thành bệ phóng cho rất nhiều gương mặt trẻ như Call Me Duy, chương trình KOC VIETNAM 2023 đã tái xuất với mùa 2 ở một phiên bản hoàn toàn mới. Giống như chủ đề "Best Version Of My Sell", chương trình đem đến hành trình nâng cấp bản thân của 20 thí sinh - 20 KOC đầy triển vọng. Dưới sự dẫn dắt của host Kỳ Duyên, master Mai Ngô và master Luna Đào, các thí sinh sẽ cạnh tranh trực tiếp, vượt qua các thử thách để chinh phục ngôi vị cao nhất, bên cạnh vô vàn giải thưởng có giá trị và các cơ hội vàng phát triển tương lai.