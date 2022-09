4 bất thường ở vùng bụng rất có thể là dấu hiệu của ung thư

Tuy nhiên, cũng không ít người bỏ qua những cảnh báo quan trọng, bao gồm cả triệu chứng của bệnh ung thư được vùng bụng “phát ra”. Bởi vì nó dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác về dạ dày, đường tiêu hóa hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Nếu không muốn sớm nhập viện bởi các bệnh nguy hiểm như: ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư thận, ung thư buồng trứng… thì đừng xem nhẹ 4 dấu hiệu cảnh báo ở vùng bụng sau đây:

1. Bụng to bất thường

Trừ việc mang thai ở nữ giới, có 2 lý do chính dẫn tới tình trạng bụng to nhanh chóng. Một là béo bụng do dư thừa lượng mỡ nội tạng quá nhiều, 2 là bị cổ trướng do ung thư cơ quan nội tạng xâm lấn ổ phúc mạc. Phổ biến nhất là ung thư gan, ung thư tụy, ung thư dạ dày, ung thư ruột kết và ung thư buồng trứng.

Ảnh minh họa

Bởi vì thể tích khối u phát triển tạo ra hiện tượng phình to bất thường và kết dính các cơ quan dẫn đến tăng kích thước vùng bụng. Thường sẽ đi kèm với các cơn đau và nhiều triệu chứng đặc hiệu khác.

Tuy nhiên, không phải lúc nào sưng hoặc phình bụng cũng là dấu hiệu ung thư, có thể đó là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng khác như suy thận, viêm gan, nên tốt nhất hãy đến bệnh viện khám chữa kịp thời.

2. Đau bụng không rõ nguyên nhân

Hãy cẩn trọng khi đánh giá các cơn đau bụng của bạn, để đảm bảo không nhầm lẫn triệu chứng ung thư với khó chịu đường tiêu hóa hay cơn đau kinh nguyệt thông thường.

Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng dù luôn ăn chín uống sôi, hoặc đã dùng thuốc tiêu hóa mà chưa hết thì tốt nhất nên đến gặp bác sĩ. Bởi vì cảm giác đau ở vùng bụng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất và cũng thường xuyên bị bỏ qua nhất của các bệnh ung thư.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, mỗi loại bệnh ung thư khác nhau lại có thể gây ra các cơn đau vùng bụng khác nhau. Ví dụ như khi bị ung thư dạ dày hoặc ung thư tuyến tụy, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy đau ở vùng bụng giữa, phía trên rốn. Cơn đau này không quặn thắt mà thường đau âm ỉ liên tục nhiều ngày, đi kèm là triệu chứng đầy hơi hoặc khó tiêu, một vài bệnh nhân còn buồn nôn, mệt mỏi.

Nếu vùng bụng trên, bên phải bị đau co thắt từng cơn hoặc đau tại 1 điểm sau đó lan tỏa ra xung quanh thì có thể là triệu chứng của ung thư gan. Cơn đau sẽ đi kèm với sốt, chán ăn, đầy hơi, buồn nôn, da mặt sạm đen và ra nhiều mồ hôi. Đặc biệt, một số bệnh nhân ung thư gan đôi khi còn có thể bị tê ở lưng giống như bị điện giật.

Còn nếu bạn thường đau vùng bụng giữa và bụng dưới, có cảm giác sưng tấy và cơn đau âm ỉ thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư ruột.

3. Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn

Ngoài đau bụng, việc thường xuyên mắc các bệnh đường tiêu hóa hay bị buồn nôn đi kèm mệt mỏi hay toát mồ hôi mà không rõ lý do cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư. Phổ biến nhất là: ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư tuyến tụy…

Ảnh minh họa

Ví dụ như đối với ung thư ruột, bạn sẽ cảm thấy đau bụng và tiêu chảy kéo dài, đi ngoài ra máu, đi ra phân đen. Hay ung thư tuyến tụy gây khó chịu, tức bụng, buồn nôn, tiêu chảy và phân nổi kèm theo chán ăn, sụt cân nhanh.

Điểm khác biệt giữa rối loạn tiêu hóa thông thường và do nguyên nhân ung thư là chúng tồn tại trong thời gian dài, không thể thuyên giảm bằng các phương pháp điều trị bệnh đường tiêu hóa thông thường và hay tái phát lại. Vì vậy, tốt nhất là hãy rèn luyện lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, khám sức khỏe thường xuyên để phòng tránh.

4. Xuất hiện các cục rắn, khối u

Thông thường, ung thư ở giai đoạn đầu rất ít có dấu hiệu bên ngoài bụng, nếu bạn sờ thấy một vùng hoặc khối cứng ở khu vực này, nghĩa là khối u đã phát triển ở giai đoạn nặng.

Các khối này sẽ tạo ra cảm giác đau âm ỉ vùng bụng, hoặc đau khi dùng tay nhấn vào. Còn nếu nhấn vào mà hoàn toàn không thấy đau, khả năng cao liên quan đến ung thư giai đoạn muộn, giai đoạn cuối.

Ảnh minh họa

Ví dụ như khi ung thư gan phát triển đến 1 giai đoạn nhất định, vị trí bụng trên bên phải sẽ có thể sờ thấy khối u. Hay khi phát hiện cục rắn, khối u ở phần bụng dưới, có nghĩa là bạn đang phải chống chọi với bệnh ung thư ruột hoặc ung thư buồng trứng.

Vì vậy, ngay khi cảm thấy vùng bụng xuất hiện các vùng rắn, cục rắn bất thường, hãy đến cơ sở y tế để tìm ra nguyên nhân và chữa trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, QQ, Good Morning Health

