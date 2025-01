4 bất thường ở cổ cảnh báo bệnh ung thư đang đến gần

Nhìn vào cổ chúng ta cũng có thể dự đoán phần nào về sức khỏe. Chẳng hạn, đối với người già, nếu da ở cổ quá khô thì rất có thể có liên quan đến rối loạn chức năng tuyến giáp. Nếu cổ xuất hiện những vệt đen như nhung và dày, có thể cảnh báo bệnh tiểu đường hoặc rối loạn chuyển hóa,... Dưới đây là 4 bất thường ở cổ có thể cảnh báo ung thư, bạn nên quan sát cổ thường xuyên để có thể phát hiện những bất thường này.

1. Có khối u ở cổ

Nếu bạn nhận thấy ở cổ có khối u dù nhỏ hay to thì bạn không nên chủ quan. Các khối u bất thường ở cổ có thể liên quan đến các bệnh lành tính như u mỡ, u máu, u tuyến giáp hoặc có thể liên quan đến các khối u ác tính như ung thư tuyến giáp, ung thư hạch hoặc ung thư vòm họng di căn, ung thư tuyến nước bọt, ung thư vòm họng.

Các khối u ở cổ liên quan đến ung thư thường đi kèm với các triệu chứng khác như giảm cân không rõ nguyên nhân, đau, mệt mỏi, các khối u có thể to lên theo thời gian,...

2. Xuất hiện nốt ruồi bất thường

Hầu như ai cũng có nốt ruồi và điều là này bình thường. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi bất thường đột nhiên xuất hiện trên cổ hoặc nếu nốt ruồi ban đầu trở nên lớn hơn hoặc nhiều hơn trong một thời gian ngắn, với hình dạng không đều và màu sắc không đồng đều, đường viền không rõ, bạn cần hết sức cảnh giác với ung thư hắc tố.

U hắc tố là loại ung thư da xâm lấn nhất với nguy cơ tử vong cao nhất. Mặc dù đây là loại ung thư da nghiêm trọng, nhưng có khả năng chữa khỏi cao nếu phát hiện sớm.

3. Cổ sạm màu

Cổ bị sẫm màu bất thường có thể do bệnh gai đen, khiến da dày lên và sẫm màu, thường có kết cấu mịn như nhung. Có nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, có thể là do bất thường về nội tiết và chuyển hóa, chẳng hạn như cảnh báo bệnh tiểu đường hoặc cũng có thể liên quan đến các khối u ác tính ở đường tiêu hóa và các cơ quan nội tạng khác, chẳng hạn như ung thư dạ dày, ung thư gan,...

4. Mạch nhện xuất hiện trên cổ

Các mạch nhện trên cổ được hình thành do sự giãn nở của các đầu động mạch nhỏ trên da. Nó có một chỗ phình ra ở giữa và một vòng mao mạch mở rộng xung quanh nó sẽ biến mất sau khi bị ngoại lực ép. Sự xuất hiện của mạch nhện chủ yếu liên quan đến chức năng gan bất thường hoặc có thể là do sự xâm lấn gan do ung thư.

Nếu bạn nhận thấy 4 dấu hiệu trên, bạn không nên quá lo lắng nhưng bạn vẫn nên đến bệnh viện thăm khám để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh. Mặc dù 4 dấu hiệu này có thể cảnh báo ung thư ác tính nhưng đây cũng là dấu hiệu của nhiều bệnh lý lành tính. Nhưng điều quan trọng là bất kể bệnh lý nào đều cần được can thiệp sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Dấu hiệu trên cổ cho thấy sức khỏe tốt - Làn da mịn màng, đàn hồi và không có nếp nhăn rõ rệt. - Động mạch ở cổ không có hiện tượng xơ cứng hoặc tắc nghẽn - Cổ linh hoạt

Cách phòng tránh ung thư

Để ngăn ngừa căn bệnh hiểm ác này, mọi người có thể:

- Bỏ những thói quen xấu như bỏ thuốc lá và rượu; tránh xa những thực phẩm nhiều muối, dầu mỡ và đường; tránh ngồi và đứng lâu, giảm tần suất thức khuya và duy trì lịch sinh hoạt đều đặn. Thay vào đó, mọi người nên ăn nhiều rau củ quả, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái.

- Tránh xa các chất gây ung thư như aflatoxin và formaldehyde. Ví dụ, chúng ta không nên ăn thức ăn bị mốc và thông gió cho ngôi nhà mới trong một thời gian trước khi chuyển đến.

- Tiêm phòng đối với một số bệnh ung thư có vác-xin phòng ngừa như ung thư cổ tử cung, viêm gan B,...

- Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần để phát hiện kịp thời những bất thường trong cơ thể và có hướng điều trị phù hợp.

Nguồn: Aboluowang, Ảnh: Supertaste