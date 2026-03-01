398 chủ xe có biển số bị phạt nguội qua camera AI nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Huỳnh Duy, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:00 18/03/2026
Qua hệ thống camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 398 trường hợp bị phạt nguội vì vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã ghi nhận hàng trăm trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, người vi phạm hiện có thể xử lý phạt nguội hoàn toàn trực tuyến mà không cần đến cơ quan chức năng.

Theo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, từ ngày 11/1 đến 20/1/2026, hệ thống camera AI được triển khai trên địa bàn thành phố đã phát hiện 398 trường hợp ô tô vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Danh sách các phương tiện vi phạm đã được đơn vị chức năng công bố công khai, nhằm tạo điều kiện để chủ phương tiện chủ động tra cứu và chấp hành nghĩa vụ xử phạt.

TT BIỂN KIỂM SOÁT THỜI GIAN VI PHẠM ĐỊA CHỈ
1 51G-825.39T 17:30 18/01/2026 Hà Nội
2 29K-009.37V 04:16 11/01/2026 Hà Nội
3 30K-590.57T 21:13 11/01/2026 Hà Nội
4 89H-090.29V 05:54 11/01/2026 Hà Nội
5 30A-702.03T 05:35 11/01/2026 Hà Nội
6 30H-558.88T 23:13 13/01/2026 Hà Nội
7 30K-815.48T 22:22 12/01/2026 Hà Nội
8 29E-339.18V 22:24 12/01/2026 Hà Nội
9 30L-976.60T 23:05 12/01/2026 Hà Nội
10 29B-423.61T 23:05 12/01/2026 Hà Nội
11 30M-057.22T 23:26 12/01/2026 Hà Nội
12 37C-567.91T 23:41 13/01/2026 Hà Nội
13 37K-796.79T 23:01 13/01/2026 Hà Nội
14 99H-060.69V 23:54 13/01/2026 Hà Nội
15 30M-007.58T 23:05 13/01/2026 Hà Nội
16 89C-128.78T 23:12 13/01/2026 Hà Nội
17 29E-046.46V 22:18 12/01/2026 Hà Nội
18 30H-377.88T 23:58 14/01/2026 Hà Nội
19 30F-166.86T 22:48 14/01/2026 Hà Nội
20 29D-066.87T 23:34 14/01/2026 Hà Nội
21 29C-289.21T 02:21 16/01/2026 Hà Nội
22 88C-224.40T 21:08 13/01/2026 Hà Nội
23 34B-125.82T 22:20 13/01/2026 Hà Nội
24 88A-814.78T 09:32 12/01/2026 Hà Nội
25 30A-489.38T 03:35 12/01/2026 Hà Nội
26 29K-109.20T 02:25 12/01/2026 Hà Nội
27 30L-187.24T 02:37 14/01/2026 Hà Nội
28 29A-475.88T 08:35 15/01/2026 Hà Nội
29 50E-473.92V 00:33 14/01/2026 Hà Nội
30 35H-040.39V 12:48 14/01/2026 Hà Nội
31 30F-945.54T 04:38 15/01/2026 Hà Nội
32 34A-714.01T 05:35 15/01/2026 Hà Nội
33 30G-021.80T 00:47 13/01/2026 Hà Nội
34 18A-734.21T 00:21 12/01/2026 Hà Nội
35 29E-004.35V 01:38 13/01/2026 Hà Nội
36 29K-019.05V 12:57 13/01/2026 Hà Nội
37 30H-515.19T 03:25 13/01/2026 Hà Nội
38 30L-699.27T 11:26 14/01/2026 Hà Nội
39 30F-881.80T 11:12 13/01/2026 Hà Nội
40 29A-564.86T 19:33 13/01/2026 Hà Nội
41 30F-592.28V 01:24 13/01/2026 Hà Nội
42 30F-464.03T 10:57 13/01/2026 Hà Nội
43 88A-131.55T 12:47 13/01/2026 Hà Nội
44 29K-008.03V 10:49 15/01/2026 Hà Nội
45 30L-005.53T 09:33 13/01/2026 Hà Nội
46 36A-525.02T 14:06 13/01/2026 Hà Nội
47 30E-121.34V 00:43 15/01/2026 Hà Nội
48 29K-007.78T 04:49 15/01/2026 Hà Nội
49 29A-900.15T 00:25 15/01/2026 Hà Nội
50 88A-446.48T 05:09 13/01/2026 Hà Nội
51 30F-927.68T 04:01 13/01/2026 Hà Nội
52 99A-438.08T 19:58 13/01/2026 Hà Nội
53 17H-041.00V 05:16 14/01/2026 Hà Nội
54 30G-675.62T 05:35 15/01/2026 Hà Nội
55 30K-425.92T 14:40 13/01/2026 Hà Nội
56 30K-003.56T 13:41 13/01/2026 Hà Nội
57 29E-416.94V 11:14 14/01/2026 Hà Nội
58 98C-207.27T 02:46 12/01/2026 Hà Nội
59 30L-664.51T 07:09 12/01/2026 Hà Nội
60 30M-594.00T 03:39 13/01/2026 Hà Nội
61 29E-491.46V 09:09 13/01/2026 Hà Nội
62 29H-485.68T 04:26 13/01/2026 Hà Nội
63 30L-792.21T 06:21 15/01/2026 Hà Nội
64 30E-642.74V 18:01 13/01/2026 Hà Nội
65 30K-330.33T 02:37 14/01/2026 Hà Nội
66 29B-119.65V 05:52 13/01/2026 Hà Nội
67 34A-743.04T 01:34 13/01/2026 Hà Nội
68 30E-319.02T 00:35 14/01/2026 Hà Nội
69 30L-401.55T 04:28 12/01/2026 Hà Nội
70 30G-201.80T 00:22 12/01/2026 Hà Nội
71 30F-142.62T 14:28 12/01/2026 Hà Nội
72 30M-810.78T 15:26 14/01/2026 Hà Nội
73 30K-270.39T 02:45 14/01/2026 Hà Nội
74 29E-289.02V 20:22 14/01/2026 Hà Nội
75 30K-243.18T 20:54 14/01/2026 Hà Nội
76 29H-943.12V 20:36 14/01/2026 Hà Nội
77 30F-837.82T 21:05 14/01/2026 Hà Nội
78 30M-729.49T 20:53 14/01/2026 Hà Nội
79 30A-201.59T 21:13 14/01/2026 Hà Nội
80 30F-058.01T 04:21 12/01/2026 Hà Nội
81 29D-320.13T 05:46 12/01/2026 Hà Nội
82 30L-373.76T 12:11 12/01/2026 Hà Nội
83 30B-166.56T 04:21 12/01/2026 Hà Nội
84 51K-615.12T 19:35 12/01/2026 Hà Nội
85 30E-863.54T 21:55 13/01/2026 Hà Nội
86 30F-293.54V 21:31 13/01/2026 Hà Nội
87 30M-466.88T 21:49 15/01/2026 Hà Nội
88 30H-861.62T 05:36 12/01/2026 Hà Nội
89 30H-873.92T 09:56 12/01/2026 Hà Nội
90 30G-879.08T 11:21 12/01/2026 Hà Nội
91 29F-009.57V 11:40 12/01/2026 Hà Nội
92 29D-552.47T 04:28 12/01/2026 Hà Nội
93 30L-625.06T 04:20 14/01/2026 Hà Nội
94 30M-799.75T 01:45 12/01/2026 Hà Nội
95 18C-151.41T 00:24 12/01/2026 Hà Nội
96 14H-099.61V 02:22 13/01/2026 Hà Nội
97 29K-013.22T 03:33 13/01/2026 Hà Nội
98 30K-371.52T 14:14 12/01/2026 Hà Nội
99 29B-421.08T 12:31 12/01/2026 Hà Nội
100 29A-318.66T 09:23 13/01/2026 Hà Nội
101 29E-119.82V 01:59 13/01/2026 Hà Nội
102 30H-793.23T 13:41 14/01/2026 Hà Nội
103 30A-691.69T 20:09 12/01/2026 Hà Nội
104 35H-063.62V 11:50 12/01/2026 Hà Nội
105 29K-165.55T 13:43 12/01/2026 Hà Nội
106 51G-566.86T 03:45 14/01/2026 Hà Nội
107 30E-297.19T 15:26 13/01/2026 Hà Nội
108 29E-372.62V 11:46 13/01/2026 Hà Nội
109 29K-252.02T 14:57 13/01/2026 Hà Nội
110 30L-113.64T 11:24 13/01/2026 Hà Nội
111 30Z-0223T 13:34 13/01/2026 Hà Nội
112 29E-454.14V 14:52 13/01/2026 Hà Nội
113 30M-714.37T 02:19 13/01/2026 Hà Nội
114 88A-085.79T 13:26 14/01/2026 Hà Nội
115 29E-363.10V 12:19 13/01/2026 Hà Nội
116 30H-590.46T 19:34 13/01/2026 Hà Nội
117 30F-871.88T 18:42 13/01/2026 Hà Nội
118 30E-043.25T 10:27 14/01/2026 Hà Nội
119 21A-084.43T 09:59 14/01/2026 Hà Nội
120 29H-915.58V 01:38 14/01/2026 Hà Nội
121 98C-281.56T 00:39 14/01/2026 Hà Nội
122 30F-204.73T 19:30 14/01/2026 Hà Nội
123 29E-191.39V 00:18 13/01/2026 Hà Nội
124 30C-189.99T 21:11 15/01/2026 Hà Nội
125 29E-300.92V 23:26 15/01/2026 Hà Nội
126 14C-377.89T 18:21 15/01/2026 Hà Nội
127 15H-228.45V 22:55 15/01/2026 Hà Nội
128 30G-881.83T 21:52 15/01/2026 Hà Nội
129 30E-385.61T 20:29 15/01/2026 Hà Nội
130 30E-780.27T 21:35 15/01/2026 Hà Nội
131 30B-104.31T 20:12 13/01/2026 Hà Nội
132 30L-318.07T 21:05 15/01/2026 Hà Nội
133 29K-094.81T 04:07 12/01/2026 Hà Nội
134 30M-562.85T 03:56 14/01/2026 Hà Nội
135 30E-188.89T 08:19 15/01/2026 Hà Nội
136 30F-933.22T 20:25 12/01/2026 Hà Nội
137 34C-238.74V 11:27 12/01/2026 Hà Nội
138 24A-293.63T 16:54 12/01/2026 Hà Nội
139 88A-774.20T 09:02 15/01/2026 Hà Nội
140 30E-711.83T 15:15 15/01/2026 Hà Nội
141 30L-177.97T 03:10 15/01/2026 Hà Nội
142 30M-710.45T 03:34 12/01/2026 Hà Nội
143 29E-395.04V 01:27 15/01/2026 Hà Nội
144 20C-261.72T 02:06 15/01/2026 Hà Nội
145 30H-934.65T 02:43 12/01/2026 Hà Nội
146 29C-577.74T 01:10 15/01/2026 Hà Nội
147 14B-026.22V 12:12 12/01/2026 Hà Nội
148 30L-908.00T 22:41 17/01/2026 Hà Nội
149 30E-079.83T 07:02 15/01/2026 Hà Nội
150 30M-351.80T 01:05 17/01/2026 Hà Nội
151 43A-583.37T 14:55 17/01/2026 Hà Nội
152 29E-037.50V 11:25 15/01/2026 Hà Nội
153 29E-048.86V 00:30 17/01/2026 Hà Nội
154 29E-334.26V 01:21 17/01/2026 Hà Nội
155 17C-144.27T 20:10 17/01/2026 Hà Nội
156 30H-166.98T 22:52 16/01/2026 Hà Nội
157 51M-232.78T 23:48 16/01/2026 Hà Nội
158 30K-184.69T 12:09 16/01/2026 Hà Nội
159 18A-499.45T 22:44 16/01/2026 Hà Nội
160 29K-001.70V 01:12 16/01/2026 Hà Nội
161 30G-219.41T 23:13 16/01/2026 Hà Nội
162 30E-711.43V 16:54 17/01/2026 Hà Nội
163 29E-070.93V 17:58 17/01/2026 Hà Nội
164 29K-017.20V 10:08 17/01/2026 Hà Nội
165 29E-233.15V 15:35 15/01/2026 Hà Nội
166 30M-129.29T 16:16 17/01/2026 Hà Nội
167 29H-938.71V 14:27 17/01/2026 Hà Nội
168 30F-972.47T 03:07 16/01/2026 Hà Nội
169 30G-862.41T 23:50 17/01/2026 Hà Nội
170 30L-392.71T 20:59 16/01/2026 Hà Nội
171 30H-634.01T 14:38 17/01/2026 Hà Nội
172 29E-023.80V 00:29 17/01/2026 Hà Nội
173 29H-560.87T 04:13 16/01/2026 Hà Nội
174 35A-308.21T 12:52 16/01/2026 Hà Nội
175 29D-543.71T 05:54 16/01/2026 Hà Nội
176 34C-281.20T 11:40 16/01/2026 Hà Nội
177 30G-724.39T 04:45 16/01/2026 Hà Nội
178 30L-172.32T 11:40 16/01/2026 Hà Nội
179 30L-312.23T 22:34 16/01/2026 Hà Nội
180 89H-104.50V 23:45 16/01/2026 Hà Nội
181 30L-586.34T 03:48 16/01/2026 Hà Nội
182 30F-379.28T 10:42 17/01/2026 Hà Nội
183 30K-935.86T 00:40 15/01/2026 Hà Nội
184 30K-880.11T 00:34 15/01/2026 Hà Nội
185 51D-798.66T 07:04 15/01/2026 Hà Nội
186 30B-149.72T 00:29 15/01/2026 Hà Nội
187 29H-397.96T 00:00 15/01/2026 Hà Nội
188 29E-479.07V 01:56 15/01/2026 Hà Nội
189 29B-045.05T 03:49 15/01/2026 Hà Nội
190 30E-723.45T 22:18 17/01/2026 Hà Nội
191 30B-091.85T 06:52 17/01/2026 Hà Nội
192 14A-837.34T 10:42 17/01/2026 Hà Nội
193 29E-425.03V 00:27 17/01/2026 Hà Nội
194 30M-483.27T 21:43 17/01/2026 Hà Nội
195 34A67920T 17:57 17/01/2026 Hà Nội
196 21A-182.61T 20:01 17/01/2026 Hà Nội
197 30E-452.68T 09:28 17/01/2026 Hà Nội
198 29A-411.87T 22:51 16/01/2026 Hà Nội
199 30M-698.88T 23:43 16/01/2026 Hà Nội
200 98A-058.85T 07:03 16/01/2026 Hà Nội
201 29K-065.28V 19:05 17/01/2026 Hà Nội
202 34A-741.50T 05:49 16/01/2026 Hà Nội
203 29E-390.74V 03:10 16/01/2026 Hà Nội
204 15K-455.55T 22:54 16/01/2026 Hà Nội
205 29E-341.59V 18:07 16/01/2026 Hà Nội
206 30E-936.28T 12:55 17/01/2026 Hà Nội
207 35A-650.79T 06:01 16/01/2026 Hà Nội
208 30A-253.07V 19:55 16/01/2026 Hà Nội
209 29E-348.74V 09:21 17/01/2026 Hà Nội
210 29D-320.09T 13:47 16/01/2026 Hà Nội
211 17C-206.53T 00:20 17/01/2026 Hà Nội
212 88A-842.03T 05:08 16/01/2026 Hà Nội
213 99A-908.97T 06:05 17/01/2026 Hà Nội
214 29A-788.88T 07:10 17/01/2026 Hà Nội
215 89H-035.82V 21:18 17/01/2026 Hà Nội
216 30B-226.56T 00:48 17/01/2026 Hà Nội
217 29K-101.70V 00:23 17/01/2026 Hà Nội
218 30N-3956T 00:42 16/01/2026 Hà Nội
219 30E-998.81T 12:21 16/01/2026 Hà Nội
220 29H-975.41V 00:00 17/01/2026 Hà Nội
221 30E-976.40T 01:48 15/01/2026 Hà Nội
222 30G-334.67T 22:39 16/01/2026 Hà Nội
223 30H-013.66T 00:46 16/01/2026 Hà Nội
224 30H-005.88T 13:53 17/01/2026 Hà Nội
225 98A-110.96T 04:55 15/01/2026 Hà Nội
226 30H-841.71T 15:37 17/01/2026 Hà Nội
227 30M-514.39T 23:38 17/01/2026 Hà Nội
228 30G-667.10T 21:18 17/01/2026 Hà Nội
229 30K-937.53T 16:02 17/01/2026 Hà Nội
230 36A-971.40T 20:58 17/01/2026 Hà Nội
231 30L-181.27T 12:57 17/01/2026 Hà Nội
232 88A-799.16T 00:19 17/01/2026 Hà Nội
233 29H-485.00T 21:11 17/01/2026 Hà Nội
234 34A-453.84T 00:22 19/01/2026 Hà Nội
235 30H-778.76T 05:41 19/01/2026 Hà Nội
236 35A-598.73T 14:20 19/01/2026 Hà Nội
237 29LD-317.62V 18:16 19/01/2026 Hà Nội
238 89A-454.97T 06:57 19/01/2026 Hà Nội
239 30F-757.80T 22:36 19/01/2026 Hà Nội
240 29E-060.58V 12:33 19/01/2026 Hà Nội
241 29H-956.59V 10:56 18/01/2026 Hà Nội
242 98A-406.08T 10:59 18/01/2026 Hà Nội
243 29E-387.60V 22:23 18/01/2026 Hà Nội
244 29K-141.75T 03:20 18/01/2026 Hà Nội
245 30H-543.11T 23:25 19/01/2026 Hà Nội
246 30K-246.81T 23:25 19/01/2026 Hà Nội
247 30A-089.05T 01:32 19/01/2026 Hà Nội
248 30M-949.51T 11:51 19/01/2026 Hà Nội
249 29B-425.22T 20:32 19/01/2026 Hà Nội
250 29E-370.92V 00:10 19/01/2026 Hà Nội
251 30K-287.61T 00:50 19/01/2026 Hà Nội
252 30A-517.38T 00:21 19/01/2026 Hà Nội
253 35H-079.91V 11:04 19/01/2026 Hà Nội
254 30F-869.59T 03:35 19/01/2026 Hà Nội
255 22C-093.68T 01:48 19/01/2026 Hà Nội
256 29H-575.44T 00:41 19/01/2026 Hà Nội
257 98A-947.76T 12:37 19/01/2026 Hà Nội
258 30G-947.32T 11:59 19/01/2026 Hà Nội
259 89A-189.82T 14:16 19/01/2026 Hà Nội
260 30K-0033T 01:46 19/01/2026 Hà Nội
261 30M-717.88T 02:00 20/01/2026 Hà Nội
262 29A-572.23T 00:29 20/01/2026 Hà Nội
263 99H-099.46V 23:09 20/01/2026 Hà Nội
264 30F-030.70V 20:57 20/01/2026 Hà Nội
265 30H-973.70T 22:29 20/01/2026 Hà Nội
266 29K-029.94V 12:53 20/01/2026 Hà Nội
267 28A-136.06T 21:44 20/01/2026 Hà Nội
268 30L-001.26T 20:04 20/01/2026 Hà Nội
269 29E-136.37V 00:20 20/01/2026 Hà Nội
270 99A-912.72T 20:37 20/01/2026 Hà Nội
271 29K-134.56V 21:31 20/01/2026 Hà Nội
272 30F-801.58T 05:04 20/01/2026 Hà Nội
273 30A-963.95T 06:00 20/01/2026 Hà Nội
274 30H-813.59T 01:09 18/01/2026 Hà Nội
275 30L-864.53T 04:17 18/01/2026 Hà Nội
276 89H-034.73V 23:41 18/01/2026 Hà Nội
277 30E-924.58T 18:55 18/01/2026 Hà Nội
278 30B-035.31T 00:28 20/01/2026 Hà Nội
279 88A-438.55T 06:24 20/01/2026 Hà Nội
280 30L-431.19T 20:29 20/01/2026 Hà Nội
281 89A-687.00T 12:39 20/01/2026 Hà Nội
282 35H-058.09V 22:03 18/01/2026 Hà Nội
283 29K-103.06V 04:54 18/01/2026 Hà Nội
284 36K-024.23T 03:14 18/01/2026 Hà Nội
285 29K-067.65V 01:06 18/01/2026 Hà Nội
286 30H-961.69V 05:12 20/01/2026 Hà Nội
287 30M-166.31T 01:17 20/01/2026 Hà Nội
288 19A-341.92T 05:04 20/01/2026 Hà Nội
289 30H-683.84T 06:25 20/01/2026 Hà Nội
290 15K-319.23T 00:04 18/01/2026 Hà Nội
291 30L-504.33T 23:33 18/01/2026 Hà Nội
292 30G-656.65T 15:50 20/01/2026 Hà Nội
293 30F-539.73T 13:11 20/01/2026 Hà Nội
294 34A-850.82T 14:23 20/01/2026 Hà Nội
295 29C-390.72T 04:53 20/01/2026 Hà Nội
296 15K-682.95T 23:04 20/01/2026 Hà Nội
297 30M-444.28T 09:56 20/01/2026 Hà Nội
298 29H-644.38T 05:45 18/01/2026 Hà Nội
299 30L-391.86T 00:37 18/01/2026 Hà Nội
300 99A-913.90T 04:54 18/01/2026 Hà Nội
301 89A-330.56T 20:00 20/01/2026 Hà Nội
302 30M-613.92T 02:33 18/01/2026 Hà Nội
303 29E-408.61V 01:38 18/01/2026 Hà Nội
304 29E-140.40V 23:19 18/01/2026 Hà Nội
305 34H-057.87V 06:01 18/01/2026 Hà Nội
306 29E-048.80V 03:50 18/01/2026 Hà Nội
307 30K-914.37T 02:57 20/01/2026 Hà Nội
308 29H-607.64T 05:58 18/01/2026 Hà Nội
309 30F-673.84T 18:12 18/01/2026 Hà Nội
310 30L-346.15T 15:52 18/01/2026 Hà Nội
311 29A-898.51T 08:03 18/01/2026 Hà Nội
312 29F-010.45V 05:56 20/01/2026 Hà Nội
313 30F-302.79T 23:14 20/01/2026 Hà Nội
314 50E-188.07V 05:33 20/01/2026 Hà Nội
315 99A-863.00T 01:09 18/01/2026 Hà Nội
316 29E-115.38V 01:03 18/01/2026 Hà Nội
317 30G-177.99T 21:35 18/01/2026 Hà Nội
318 30H-793.62T 17:39 18/01/2026 Hà Nội
319 29H-683.70T 23:43 18/01/2026 Hà Nội
320 30G-516.57T 21:58 18/01/2026 Hà Nội
321 30F-132.18T 08:46 18/01/2026 Hà Nội
322 30H-354.27T 21:50 18/01/2026 Hà Nội
323 89A-194.57V 10:42 20/01/2026 Hà Nội
324 30B-049.95T 01:36 20/01/2026 Hà Nội
325 29H-070.50T 04:51 20/01/2026 Hà Nội
326 30K-238.79T 19:29 20/01/2026 Hà Nội
327 89H-033.65V 02:29 19/01/2026 Hà Nội
328 38A-102.55T 08:01 19/01/2026 Hà Nội
329 30M-182.82T 01:11 19/01/2026 Hà Nội
330 27H-007.73V 02:52 18/01/2026 Hà Nội
331 30M-886.56T 05:58 18/01/2026 Hà Nội
332 19A-418.39T 05:49 18/01/2026 Hà Nội
333 30A-860.13T 01:10 18/01/2026 Hà Nội
334 30H-621.69T 04:23 18/01/2026 Hà Nội
335 30G-910.78T 04:58 18/01/2026 Hà Nội
336 30K-016.38T 11:27 18/01/2026 Hà Nội
337 29E-341.38V 01:46 20/01/2026 Hà Nội
338 29A-511.02T 03:48 18/01/2026 Hà Nội
339 29E-386.72V 22:58 18/01/2026 Hà Nội
340 88A-198.11T 17:46 18/01/2026 Hà Nội
341 29H-999.12V 04:40 19/01/2026 Hà Nội
342 30F-808.34T 01:03 19/01/2026 Hà Nội
343 30M-463.55T 09:36 19/01/2026 Hà Nội
344 30M-921.74T 23:13 19/01/2026 Hà Nội
345 18A-479.79T 23:20 18/01/2026 Hà Nội
346 30H-056.31T 16:42 18/01/2026 Hà Nội
347 20A-845.34T 01:07 18/01/2026 Hà Nội
348 18H-040.00V 03:24 18/01/2026 Hà Nội
349 36K-847.20T 23:10 19/01/2026 Hà Nội
350 30L-166.55T 00:40 19/01/2026 Hà Nội
351 38H-059.56V 04:12 19/01/2026 Hà Nội
352 30F-689.66T 01:45 18/01/2026 Hà Nội
353 29LD-021.42T 21:16 18/01/2026 Hà Nội
354 26A-183.35T 02:33 18/01/2026 Hà Nội
355 29A-618.09T 05:44 18/01/2026 Hà Nội
356 29C-652.74T 11:45 18/01/2026 Hà Nội
357 30M-748.66T 00:01 18/01/2026 Hà Nội
358 30K-172.02T 11:59 19/01/2026 Hà Nội
359 29H-943.10V 05:46 19/01/2026 Hà Nội
360 29E-342.49V 22:42 18/01/2026 Hà Nội
361 37K-368.13T 11:33 18/01/2026 Hà Nội
362 30K-240.44T 10:08 18/01/2026 Hà Nội
363 29E-513.45V 22:21 18/01/2026 Hà Nội
364 29D-408.77T 02:39 18/01/2026 Hà Nội
365 30F-241.83T 21:53 18/01/2026 Hà Nội
366 88C-314.82T 00:47 19/01/2026 Hà Nội
367 98A-514.85T 00:37 19/01/2026 Hà Nội
368 30B-129.78T 10:52 19/01/2026 Hà Nội
369 30L-750.63T 23:24 19/01/2026 Hà Nội
370 30F-378.46T 09:32 19/01/2026 Hà Nội
371 30H-522.65T 19:22 18/01/2026 Hà Nội
372 30M-331.54T 10:23 18/01/2026 Hà Nội
373 89A-423.31T 06:11 18/01/2026 Hà Nội
374 98B-120.62T 02:35 18/01/2026 Hà Nội
375 29H-975.41V 23:12 18/01/2026 Hà Nội
376 30A-952.86T 00:54 18/01/2026 Hà Nội
377 37B-180.62T 10:39 19/01/2026 Hà Nội
378 18H-036.62V 00:49 19/01/2026 Hà Nội
379 30L-814.19T 00:02 19/01/2026 Hà Nội
380 89A-319.54T 00:09 19/01/2026 Hà Nội
381 38B-018.52T 04:16 19/01/2026 Hà Nội
382 34D-026.28T 14:17 18/01/2026 Hà Nội
383 29K-001.54T 20:44 18/01/2026 Hà Nội
384 29C-740.98T 21:46 18/01/2026 Hà Nội
385 29E-474.02V 01:03 18/01/2026 Hà Nội
386 29H-656.68T 01:06 19/01/2026 Hà Nội
387 30K-242.10T 23:14 19/01/2026 Hà Nội
388 30H-930.00T 12:33 19/01/2026 Hà Nội
389 30E-477.59T 02:22 18/01/2026 Hà Nội
390 29E-484.03V 21:11 18/01/2026 Hà Nội
391 23A-088.64T 09:24 19/01/2026 Hà Nội
392 29F-009.03V 22:50 19/01/2026 Hà Nội
393 99A-899.72T 01:26 19/01/2026 Hà Nội
394 30K-623.32T 01:06 19/01/2026 Hà Nội
395 29D-556.17T 04:59 19/01/2026 Hà Nội
396 36K-852.02T 05:30 19/01/2026 Hà Nội
397 30E49307T 09:32 19/01/2026 Hà Nội
398 23B-010.39T 00:16 19/01/2026 Hà Nội

Đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý:

- Đến trực tiếp trụ sở các Đội CSGT để làm việc và thực hiện các thủ tục xử phạt theo quy định.

- Xử lý trực tuyến thông qua ứng dụng iHanoi, giúp tiết kiệm thời gian, không cần di chuyển đến cơ quan công an.

Việc triển khai hệ thống camera AI và mở rộng hình thức xử lý trực tuyến được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác hiện đại hóa quản lý giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.

