Ngân hàng thông báo hình ảnh tuyệt đối không lưu trong điện thoại

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo người dân về nguy cơ mất tiền trong tài khoản nếu lưu trữ hoặc chia sẻ hình ảnh trong điện thoại.

Thông tin cho biết, một số nạn nhân đã mất số tiền lớn sau khi bị lừa cài đặt ứng dụng giả mạo VNeID. Đối tượng giả danh Công an gọi điện, yêu cầu nạn nhân chụp và gửi ảnh hai mặt thẻ ngân hàng để “cập nhật điểm giấy phép lái xe”.

Sau khi nạn nhân nhập mã xác nhận, tài khoản bị rút tiền ngay lập tức. Cơ quan Công an cho biết, các thủ đoạn giả danh Công an, tòa án hoặc cơ quan chức năng để lừa cài ứng dụng giả ngày càng phổ biến, lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân.

Kẻ lừa đảo thường xuyên thay đổi cách thức, giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, yêu cầu cung cấp thông tin thẻ, mã OTP, hoặc cài ứng dụng giả để kiểm soát thiết bị và đánh cắp tiền.

Một số chiêu trò phổ biến bao gồm mời rút tiền từ thẻ tín dụng, hỗ trợ hoàn phí bảo hiểm, hoặc nâng hạn mức thẻ để dụ người dân cung cấp thông tin nhạy cảm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam khuyến nghị người dân cần cảnh giác với các tin nhắn, email, hoặc cuộc gọi yêu cầu truy cập link lạ, quét mã QR, hoặc cung cấp thông tin tài khoản.

Không lưu ảnh chụp căn cước công dân, hộ chiếu, hoặc hai mặt thẻ ngân hàng trên điện thoại, cũng không gửi qua mạng xã hội.

Tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, số CVV, mật khẩu, hoặc thông tin cá nhân với bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khi thanh toán tại cửa hàng, khách hàng nên tự quẹt thẻ và không đưa thẻ cho nhân viên.

Người dùng cũng nên tắt tính năng thanh toán trực tuyến của thẻ tín dụng khi không cần thiết, không lưu thông tin thẻ trên các nền tảng trực tuyến, và tránh liên kết thẻ với ví điện tử không uy tín.

Ngoài ra, không cho mượn thẻ, sử dụng dịch vụ rút tiền mặt qua POS, hoặc đáo hạn thẻ tín dụng để tránh rủi ro.