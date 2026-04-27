365 ngày không mua linh tinh, 100 triệu dư ra và 5 thứ biến tôi “thành người khác”

Mùa hè năm ngoái, cũng tầm cuối tháng 4 như lúc này, tôi bắt đầu dọn tủ đồ mùa đông để “lôi” đồ hè ra mặc. Đứng trước chiếc tủ quần áo chật cứng nhưng vẫn cảm thấy sao mà thiếu lựa chọn, rồi nhìn quanh nhà, toàn là những món đồ decor bụi bám thành mảng, và cuối cùng là nhìn vào số dư tài khoản cùng dư nợ tín dụng, tất cả những khoảnh khắc nối tiếp đó khiến tôi giật mình.

Đó là lúc tôi tự hỏi: "Sao đi làm mãi, từ năm này sang năm khác mà chẳng giữ lại được gì?". Quyết định "No Spend Year" (một năm không mua sắm) ra đời ngay trong giây phút ấy, không phải vì tôi muốn trở thành người keo kiệt, mà vì tôi muốn hiểu điều gì thực sự khiến mình hạnh phúc.

Đến giờ - sau 365 ngày kiên trì, khi đặt bút tổng kết lại các khoản chi tiêu so với năm trước đó, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã tiết kiệm được gần 100 triệu đồng. Con số này không đến từ việc nhịn ăn hay sống khổ hạnh, mà đến từ việc cắt bỏ những "lỗ hổng" vô hình trong thói quen mua sắm.

1. Định nghĩa lại khái niệm về sự thiếu thốn

Bài học đầu tiên và cũng là lớn nhất mà tôi học được chính là nhận ra sự khác biệt giữa "cần" và "muốn". Trước đây, tôi thường bị đánh lừa bởi cảm giác rằng mình thiếu một đôi giày mới để đi dự tiệc, hoặc cần một chiếc điện thoại đời mới để làm việc hiệu quả hơn. Nhưng khi đặt mình vào kỷ luật không mua sắm, tôi buộc phải sử dụng những gì mình đang có.

Tôi nhận ra rằng hầu hết những thứ tôi tưởng là "thiếu" thực chất chỉ là những mong muốn nhất thời được thúc đẩy bởi quảng cáo và mạng xã hội. Khi ngừng mua sắm, tôi không hề cảm thấy mình nghèo đi, trái lại, tôi thấy nhẹ nhõm vì không còn phải chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài.

Sự đủ đầy hóa ra nằm ở việc chúng ta trân trọng những món đồ đang sở hữu, thay vì mải mê săn đuổi những thứ chưa thuộc về mình.

2. Sức mạnh khủng khiếp của những khoản chi “li ti”

Tôi từng nghĩ rằng việc tiết kiệm phải đến từ những khoản lớn như không mua xe hay không đi du lịch sang chảnh. Thế nhưng, sau khi thử ghi lại giá của những món đồ mình muốn mua dù không chốt đơn, tôi bàng hoàng nhận ra 100 triệu kia vốn dĩ nằm ở những bữa ăn hàng liên tiếp, những đơn hàng săn sale vài trăm ngàn trên sàn thương mại điện tử. Những khoản chi này nhỏ đến mức tôi từng chẳng buồn ghi chép lại, nhưng khi cộng dồn qua 365 ngày, chúng tạo thành một con số không hề nhỏ.

Thế nên giờ, tôi học được một điều: Quản lý tốt những “đồng tiền lẻ” chính là chìa khóa để bảo vệ những khoản tiền triệu.

3. Mua sắm không phải là liều thuốc cho cảm xúc

Nhiều người trong chúng ta, bao gồm cả tôi trước đây, thường coi việc mua sắm như một cách để xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Niềm vui ngắn ngủi khi bóc hộp món đồ mới giống như một liều dopamine tức thì. Tuy nhiên, khi cam kết không mua sắm, tôi buộc phải tìm những cách khác để tự vỗ về bản thân.

Tôi bắt đầu đọc sách, đi dạo công viên, hoặc đơn giản là chơi đùa lâu hơn với thú cưng,... và nhận ra rằng những niềm vui này bền vững và miễn phí, trong khi việc mua sắm chỉ là một "miếng băng cá nhân" dán tạm lên những nỗi bất ổn bên trong. Khi không còn dùng vật chất để khỏa lấp cảm xúc, tôi thấy tâm trí mình bình thản và vững vàng hơn rất nhiều trước áp lực cuộc sống.

4. Giá trị của sự tự do và thời gian

Khi không còn dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để lướt các ứng dụng mua sắm hay đi lang thang trong các trung tâm thương mại, tôi bỗng nhiên có thêm rất nhiều thời gian. Tôi dùng thời gian đó để học thêm một kỹ năng mới và chăm sóc bản thân tốt hơn. 100 triệu tiết kiệm được không chỉ là con số, nó là một "quỹ tự do" giúp tôi không còn cảm thấy sợ hãi nếu chẳng may gặp sự cố trong công việc.

Sự tự do về tài chính mang lại cho tôi quyền lựa chọn và sự tự tin mà không một món đồ hiệu nào có thể mang lại. Tôi hiểu rằng, mỗi lần tôi từ chối một món đồ không cần thiết, tôi đang tặng cho chính mình một phần của sự tự do trong tương lai. Tiết kiệm không phải là tước đoạt sự hưởng thụ của hiện tại, mà là đầu tư cho một phiên bản bản thân hạnh phúc và an tâm hơn.

5. Kiếm tiền để sống thay vì sống để kiếm tiền

Cuối cùng, hành trình này giúp tôi thay đổi hoàn toàn tư duy về việc lao động để kiếm tiền.

Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình phải làm việc cật lực hơn nữa để có tiền mua những món đồ đắt đỏ hơn. Nhưng khi cắt giảm nhu cầu vật chất, áp lực tài chính cũng theo đó mà giảm xuống. Tôi không còn cảm thấy cần phải vắt kiệt sức lực chỉ để duy trì một lối sống hào nhoáng bề ngoài. Thay vào đó, tôi làm việc với một tâm thế thoải mái, sáng tạo và chọn lọc.

Tôi nhận ra mục đích của việc kiếm tiền là để phục vụ cho chất lượng cuộc sống và những giá trị tinh thần, chứ không phải để lấp đầy không gian sống bằng những vật dụng vô tri. Sự giàu có thực sự không đo bằng những gì bạn có thể mua, mà đo bằng những gì bạn có thể sống thiếu mà vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Kết thúc một năm không mua sắm, tôi không chỉ có thêm gần 100 triệu trong sổ tiết kiệm mà còn có một tư duy hoàn toàn mới về cuộc sống. Tôi học được cách hài lòng với hiện tại, biết ơn những gì mình có và quan trọng nhất là làm chủ được ham muốn của bản thân. Đây không phải là một cuộc hành trình ngắn hạn, mà là một sự khởi đầu cho một lối sống bền vững, nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn về sau. Nếu bạn cũng đang cảm thấy mệt mỏi với vòng xoáy tiêu dùng, hãy thử một lần dừng lại, bạn sẽ thấy thế giới vẫn tươi đẹp ngay cả khi không có những đơn hàng mới.