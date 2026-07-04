32 tuổi mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn, ân hận vì phớt lờ mọi triệu chứng: Bác sĩ cảnh báo người trẻ

Đau dạ dày nhiều năm nhưng người đàn ông phớt lờ không đi khám. Khi cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng, anh đi khám, nhận kết quả ung thư.

Những cơn đau dạ dày kéo dài suốt nhiều năm chỉ được người đàn ông 32 tuổi cho là bệnh thông thường. Đến khi xuất hiện triệu chứng đại tiện phân đen và cơn đau trở nên dữ dội, anh mới đến bệnh viện thì được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

BS.CKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, đây là một trong những ca bệnh khiến ê-kíp điều trị nhiều lần trăn trở bởi bệnh nhân còn rất trẻ, là lao động chính trong gia đình và đang nuôi hai con nhỏ.

Theo bác sĩ Vi, bệnh nhân vốn khỏe mạnh nhưng do đặc thù công việc thường xuyên làm ca đêm nên thường xuyên bị đau dạ dày trong nhiều năm. Nghĩ rằng đây chỉ là bệnh lý tiêu hóa thông thường, anh phớt lờ mọi triệu chứng, không đi khám mà cố gắng chịu đựng.

Chỉ khoảng một tháng trước khi nhập viện, khi các cơn đau xuất hiện với tần suất dày hơn, mức độ dữ dội hơn và kèm theo tình trạng đại tiện phân đen, người bệnh mới quyết định đến cơ sở y tế kiểm tra. Kết quả thăm khám xác định anh mắc ung thư dạ dày, bệnh đã ở giai đoạn III.

Trường hợp bệnh nhân mắc ung thư dạ dày (ảnh BSCC).

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa có thành phần tế bào nhẫn - một trong những thể ung thư có tiên lượng rất xấu, xu hướng di căn sớm và thường diễn tiến ác tính hơn ở người trẻ. Nhận kết quả này, bệnh nhân đã rất ân hận.

Các bác sĩ nhanh chóng tư vấn phác đồ điều trị bằng liệu pháp toàn thân kết hợp phẫu thuật với mục tiêu điều trị triệt căn. Tuy nhiên, sau khi được giải thích về quá trình điều trị cũng như chi phí phải đối mặt, hai vợ chồng bệnh nhân rơi vào bế tắc.

"Chúng tôi đã tư vấn gia đình chuyển sang bệnh viện công để giảm bớt gánh nặng kinh tế, chỉ mong bệnh nhân được điều trị càng sớm càng tốt", bác sĩ Vi chia sẻ.

Theo bác sĩ, với thể ung thư này, mỗi ngày chậm trễ đều có thể khiến khối u tiến triển nhanh hơn, tăng nguy cơ di căn và làm mất cơ hội điều trị triệt căn.

Điều khiến các bác sĩ day dứt nhất là sau khi biết bệnh, người chồng nhiều lần xin dừng điều trị vì không muốn gia đình kiệt quệ. Anh mong giữ lại số tiền tiết kiệm ít ỏi để vợ có điều kiện chăm sóc hai con sau này. Trong khi đó, người vợ chỉ mong chồng tiếp tục điều trị để có thêm cơ hội ở lại cùng gia đình.

Cảnh báo người trẻ

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, áp lực tài chính là một trong những nguyên nhân khiến không ít bệnh nhân ung thư chần chừ hoặc từ chối điều trị ngay từ đầu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc hơn là nhiều người sau khi được chẩn đoán lại lựa chọn sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng. Đến khi quay trở lại bệnh viện sau vài tháng vì đau đớn hoặc cơ thể suy kiệt, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, không còn cơ hội điều trị triệt căn.

Bác sĩ cũng cho biết, những năm gần đây, ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày, đang có xu hướng trẻ hóa và diễn tiến ác tính hơn ở người trẻ. Nguyên nhân có thể liên quan đến lối sống hiện đại như thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đồ nướng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, ít vận động, áp lực công việc kéo dài, thức khuya, căng thẳng và sinh hoạt thất thường.

Các yếu tố này làm gia tăng tiếp xúc với những tác nhân có hại, ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ của cơ thể và góp phần làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Vi khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng kéo dài ở đường tiêu hóa như đau thượng vị, đầy bụng, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Đây đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư dạ dày.

Đặc biệt, những người mắc bệnh dạ dày mạn tính, nhiễm vi khuẩn HP hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa cần khám chuyên khoa định kỳ, điều trị dứt điểm các bệnh lý nền và chủ động tầm soát để phát hiện ung thư từ giai đoạn sớm.

"Ung thư không đồng nghĩa với hết hy vọng. Điều đáng tiếc nhất không phải là mắc bệnh, mà là người bệnh đánh mất cơ hội điều trị chỉ vì chần chừ hoặc đặt niềm tin vào những phương pháp chưa được kiểm chứng. Khi được phát hiện sớm và điều trị đúng, nhiều bệnh nhân vẫn có cơ hội kéo dài sự sống, thậm chí khỏi bệnh", BS.CKI Ninh Công Vi nhấn mạnh.