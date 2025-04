Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT 2025 do Sở GD&ĐT tổ chức trong các ngày 21-23/3 với trên 98% học sinh lớp 12 dự thi (hơn 118.000 thí sinh).

Kết quả, điểm trung bình các môn dao động từ trên 5,0-7,0. Số bài thi đạt điểm 10 ở khối lớp 12 rất ít, chỉ gần 400, cho thấy đề có thể phân loại thí sinh tốt ở mức điểm cao.

Ngoài ra, tỷ lệ bài thi dưới trung bình (dưới 5) được đánh giá khá cao với hơn 148.000 bài, chiếm gần một phần ba. Trong đó, 640 bài thi bị 0 điểm. Sở cho rằng đây là những học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp ở lớp 12 và cần được hỗ trợ nhiều hơn.

Thống kê số lượng bài kiểm tra từ 5 trở xuống ở các môn. (Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Theo ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ khảo sát này đánh giá được chất lượng giáo dục tại các trường và mỗi môn; tạo điều kiện để học sinh lớp 12 làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hình thức đề thi đảm bảo đúng cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ GD&ĐT, trong đó, bám sát đề thi tham khảo của Bộ. Nội dung đề thi chính xác, khoa học, bám sát định hướng dạy học phát triển năng lực; tăng cường tính thực tiễn, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề; được đánh giá cao bởi nhà trường, giáo viên, học sinh và dư luận xã hội; có giá trị tham khảo tốt.

"Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng toàn thành phố năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Nguyên nhân được cho là có sự thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình giáo dục phổ thông 2006 trong cấu trúc đề thi, nội dung thi, hình thức thi….", ông nói thêm.

Ông Nhâm cũng nêu nguy cơ trượt tốt nghiệp qua kết quả khảo sát này từ những bài thi đạt kết quả thấp, điểm 1 (điểm liệt) trở xuống. Với từng môn, kết quả đáng lo ngại nhất là môn văn, có đến 1.239 bài thi đạt điểm từ 1 trở xuống. Môn toán có 298 bài thi từ 1 điểm trở xuống; môn vật lý có 54 bài từ 1 trở xuống; môn tiếng Anh chỉ có 12 bài ở mức điểm này...

30% bài thi thử tốt nghiệp điểm dưới 5, phải chăng chương trình mới quá nặng?. (Ảnh minh hoạ)

Cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên THPT ở Đống Đa, Hà Nội đánh giá, đề thi thử tốt nghiệp THPT năm nay không quá khó, đặc biệt ở môn Toán. Nội dung câu hỏi bám sát với sách giáo khoa và định dạng cấu trúc đề minh hoạ từng được Bộ GD&ĐT công bố trước đó.

Khách quan, đề thi thử tốt nghiệp THPT của Hà Nội khá hay, độ phân hoá thí sinh rõ rệt qua các câu hỏi. Định dạng đề thi có sự thay đổi bao gồm các dạng câu hỏi nhiều lựa chọn; câu hỏi trả lời đúng/sai; câu hỏi trả lời dạng ngắn. Trong đó, ở phần câu hỏi trả lời đúng/sai thí sinh rất dễ mất điểm, chỉ học sinh thực sự giỏi mới có thể kiếm điểm tốt, thí sinh khá/trung bình rất dễ nhầm lẫn.

Dạng thức mới, cấu trúc câu hỏi mới, đòi hỏi thí sinh phải có tư duy, thực sự hiểu và vận dụng tốt các định luật, phương pháp giải. Điều này hoàn toàn khớp với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nữ giáo viên thẳng thắn cho rằng, qua kết quả thi lần này, nhiều học sinh, giáo viên cần nhanh chóng điều chỉnh lại cách ôn luyện, chú trọng vào học thực chất thay vì thói quen áp dụng theo công thức để tính toán nhanh như trước đây, tránh nguy cơ trượt oan tốt nghiệp THPT 2025.

Đồng quan điểm, thầy Trần Văn Tú, giáo viên dạy Văn bậc THPT ở Ba Vì, Hà Nộ cho rằng, việc học sinh đạt điểm thi thử tốt nghiệp THPT thấp không hẳn do chương trình giáo dục phổ thông quá nặng. Nguyên nhân một phần do thay đổi cấu trúc, định dạng đề khiến thí sinh lúng túng giải, một phần khác do áp lực tâm lý lứa thì sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới tham gia thi tốt nghiệp.

Chương trình giáo dục phổ thông mới có phần nhẹ nhàng hơn so với trước đây, không nặng về dữ liệu, thay vào đó hướng tới đánh giá kĩ năng, chất lượng thực chất của từng thí sinh. Dữ liệu trong sách giáo khoa chỉ đóng một phần nhỏ trong các đề kiểm tra, nhiều dữ liệu sẽ được lấy ngoài sách, thí sinh cần học hiểu bản chất để vận dụng vào làm bài, thầy Tú phân tích thêm.

Từ những kết quả trên, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học cho hay, để nâng cao hơn kết quả thi tốt nghiệp, thời gian tới, Sở yêu cầu các trường tập trung rà soát, phân loại trình độ học sinh để có hướng bồi dưỡng; xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, chú trọng rèn các em ở dạng câu hỏi đúng - sai.