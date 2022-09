3 tựa game di động độc đáo vừa mới ra mắt người chơi không nên bỏ qua

Project Winter Mobile

Project Winter Mobile là tựa game vừa mới được phát hành, được cộng đồng game thủ cũng như nhiều trang phê bình đánh giá là game di động mới hay nhất. Tựa game này từng nhận được rất nhiều sự mong đợi từ cộng đồng game thủ. Và sau bao chờ đợi thì cuối cùng, Project Winter Mobile cũng chính thức được phát hành.

Project Winter Mobile mang một lối chơi tương tự như Among Us. Người chơi sẽ được giao nhiệm làm thế nào để sinh tồn đến cuối cùng hoặc sẽ trở thành kẻ phản bội trong một nhóm người bị mắc kẹt. Với tám người chơi trong một trận đấu, sẽ có bảy người chơi phải cố gắng tìm ai “là sói”.

Người chơi cần phải phối hợp với đồng đội để sống sót qua mùa đông và tiếp cận được với chiếc trực thăng giải cứu. Cũng giống như phiên bản trên PC, Project Winter Mobile mang được sự kịch tính và căng thẳng đến với game thủ. Điều thú vị là người chơi có thể trải nghiệm Project Winter Mobile mọi lúc mọi nơi chứ không cần đến một chiếc máy tính cồng kềnh.

Ys Online: The Ark of Napishtim

Ys Online: The Ark of Napishtim là tựa game tiếp theo trong chuỗi thương hiệu JRPG nổi tiếng này. Lần này, đối tượng mà nhà phát hành hướng tới là game thủ trên nền tảng di động. Ys Online: The Ark of Napishtim biến trò chơi đã quá nổi tiếng trên thế hệ PS2 cũ trở thành một game nhập vai trực tuyến miễn phí trên di động.

Tất nhiên, Ys Online: The Ark of Napishtim sẽ có những thay đổi đối với phiên bản PS2 kinh điển. Tuy nhiên không phải mọi thay đổi của trò chơi này đều được đánh giá cao. Ví dụ như trong phiên bản mới này, tính năng tự động đi bộ không thể tắt được cũng khiến cho người chơi cảm thấy phiền toái.

Không giống như phiên bản gốc, game thủ có thể tạo nhân vật tùy chỉnh của riêng mình và kết nối với những người chơi khác. Tuy vậy, có nhiều ý kiến cho rằng việc biến phiên bản PS2 ngày trước thành một game trực tuyến sẽ phá hủy những giá trị của huyền thoại ngày nào. Thế nhưng, cũng có nhiều người chơi hào hứng muốn thử nghiệm những thay đổi của dòng game này trên di động. Chính những tranh cãi đó khiến cho Ys Online: The Ark of Napishtim trở thành game di động hấp dẫn bậc nhất trong khoảng 2 tuần vừa qua.

Skyturns Multiplayer

Đây không hẳn là một tựa game mới, Skyturns Multiplayer là một phiên bản cập nhật đối với Skyturns năm 2014. Sau gần một thập kỷ phát hành, bản cập nhật 3.0 này khiến cho tựa game Skyturns lột xác giống như một trò chơi hoàn toàn mới. Thay vì chơi một mình, giờ đây game thủ có thể trải nghiệm cùng bạn bè, thậm chí xây dựng những bản nhạc cho riêng bản thân. Skyturns từng được đánh giá là một trong những game di động hay nhất vào năm 2014, vì vậy Skyturns Multiplayer là một “trò chơi” rất đáng để trải nghiệm trong tháng 9 này.