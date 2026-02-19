3 thói quen xấu ngày Tết gây đau lưng

Theo BS.CKI Kim Thành Tri, khoa Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, đau thắt lưng trong dịp Tết thường là đau cấp tính, không đặc hiệu, biểu hiện bằng cảm giác đau âm ỉ, tăng lên khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi.

Những thói quen dễ gây đau thắt lưng ngày Tết:

Ngồi quá lâu

Các buổi trò chuyện, tiệc tùng kéo dài nhiều giờ khiến cơ lưng bị kéo giãn tối đa, dây chằng bị chèn ép, tạo áp lực lớn lên các đốt sống thắt lưng. Nếu tình trạng này lặp lại liên tục, người bệnh không chỉ đau lưng mà còn có thể mệt mỏi, chóng mặt, suy nhược thể chất.

Đi lại nhiều, sai tư thế

Thăm hỏi họ hàng, du lịch đầu năm khiến nhiều người đi bộ nhiều hơn ngày thường. Điều này dễ gây mỏi và đau thắt lưng, đặc biệt ở những người ít vận động, thừa cân, béo phì. Ngoài ra, các tư thế đi sai như cúi gập người về phía trước, tiếp đất bằng mũi chân… cũng làm tăng áp lực lên cột sống và các cơ xung quanh.

2 thói quen xấu ngày Tết gây đau lưng (Ảnh minh họa)

Uống nhiều rượu bia

Rượu bia làm giảm khả năng hấp thụ canxi và vitamin D, đồng thời làm tăng nồng độ cortisol, yếu tố thúc đẩy quá trình phân hủy xương. Việc lạm dụng đồ uống có cồn trong dịp Tết khiến hệ xương khớp suy yếu, làm tăng nguy cơ đau thắt lưng và các bệnh lý xương khớp khác.

Đừng chủ quan với đau lưng ngày Tết

Theo bác sĩ Tri, đau thắt lưng là vấn đề sức khỏe phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, tâm lý kiêng đi khám đầu năm hoặc tự ý áp dụng các biện pháp giảm đau không đúng cách có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Để phòng ngừa, người dân nên điều chỉnh thời gian vui chơi, nghỉ ngơi hợp lý, tránh ngồi hoặc đi lại quá lâu, hạn chế rượu bia.

Khi cơn đau xuất hiện, người bệnh cần nghỉ ngơi ngay. Tư thế nằm nghiêng, gập nhẹ đầu gối và chèn một chiếc gối nhỏ giữa hai chân giúp giữ cột sống thẳng, thư giãn cơ lưng. Cần luân phiên đổi bên để tránh lệch cột sống.

Trường hợp đau thắt lưng kéo dài nhiều ngày, không thuyên giảm, đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng hơn như thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa, viêm cột sống dính khớp. Người bệnh nên sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời.