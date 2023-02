3 sự việc này xảy đến chính là dấu hiệu ông trời muốn nhắn bạn rằng: Thời tới rồi, tiền nhiều bất ngờ, muốn nghèo cũng khó!

Vậy nếu như ông trời có ý muốn ban phát vận may thì thường sẽ có những điềm báo gì? Nếu gặp phải những điều tốt lành sau đây, đồng nghĩa là số phận đang mỉm cười với bạn rồi đấy!

1. Người ngoài đột nhiên giúp đỡ bạn hết mình, có nghĩa là người đó nhìn thấy bạn rất có TIỀN ĐỒ

Tăng Quốc Phiên từng đến kinh thành thi khoa cử, nhưng lại thất bại hồi hương. Đi được nửa đường thì ông phát hiện mình đã hết lộ phí, vì vậy đành mặt dày tìm đến một người bạn cũ của cha là tri huyện Giang Tô, Dịch Tác Mai để nhờ cậy.

Khi đó, trời mưa, cả người Tăng Quốc Phiên ướt sũng, Dịch Tác Mai ra ngoài vẫn chưa về, nên ông được người hầu mời vào đại sảnh đợi. Khi Dịch Tác Mai trở về nhà, biết chuyện, không chút do dự liền lấy ra một trăm lượng bạc đưa cho Tăng Quốc Phiên.

Tại sao Dịch Tác Mai lại hào phóng với một người không thân thiết đến vậy? Lý do rất thực tế. Đầu tiên, Tăng Quốc Phiên rất lịch sự, mặc dù cả người ướt sũng, nhưng ông vẫn ngồi đợi Dịch Tác Mai không chút động đậy với dáng lưng vô cùng thẳng thớm. Thứ hai, Dịch Tác Mai luôn tin câu, "trong sách có cao ốc hoàng kim", mà Tăng Quốc Phiên lại là một học sĩ tài giỏi, nên ông vô cùng coi trọng.

Mục đích của sự giao tiếp giữa các cá nhân chính là "trao đổi giá trị". Khi có ai đó sẵn sàng kết giao và giúp đỡ bạn, điều đó có nghĩa là bạn có một giá trị gì đó có thể trao đổi với họ.

Trường hợp của Tăng Quốc Phiên chính xác là như vậy. Sau khi vay được tiền, ông đã mua một bộ sách ở Nam Kinh, rồi về quê khổ học, lần thi cử sau quả nhiên đã thành công đề tên lên bảng vàng. Về sau, Tăng Quốc Phiên cũng đã trả ơn Dịch Tác Mai khi nhiều lần hỗ trợ và bảo vệ Dịch Tác Mai trong chốn quan trường.

Như từ đầu chúng ta đã nói, thời vận hay vận may là 7 phần do người, 3 phần do trời. Tăng Quốc Phiên đã phải khổ học rất nhiều cho nên ông trời mới ban cho ông ấy một quý nhân là Dịch Tác Mai.

Tất nhiên, giúp đỡ không nhất thiết lúc nào cũng là cho tiền, con người có thể giúp đỡ nhau bằng nhiều cách trên nhiều phương diện, như động viên, chỉ điểm, đưa bạn đến một nơi nào đó để vui chơi, giải tỏa áp lực, v.v...

2. Bạn đột nhiên có lòng muốn giúp người, chứng tỏ bạn sẽ sớm gặt được thiện báo

Trong cuốn "Stories Old and New" của Phùng Mộng Long có một câu chuyện nhân quả như thế này:

Vào thời Nam Tống, một chàng trai trẻ tên là Lý Nguyên đã rời quê hương để đến ở với cha mình là Lý Ý, một quan chức ở Hàng Châu. Trên đường đi, anh nhìn thấy một vài đứa trẻ đang dùng cây sào tre đánh một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ trông rất kỳ lạ, với đôi mắt vàng óng, trên thân có rất nhiều san hô và trên đầu có một ít lông mịn. Lúc này con rắn dường như đã rơi vào tình trạng sức tàn lực kiệt.

Lý Nguyên liền xông đến, nói: "Mấy đứa, đừng đánh nữa. Ta sẽ trả một trăm văn tiền để mua con rắn này".

Sau khi con rắn được cứu sống, Lý Nguyên liền mang nó thả vào một khu rừng tre nhỏ, nơi không có ai. Khi đến Hàng Châu, anh tình cờ gặp gỡ một người phụ nữ tên là Xứng Tâm và kết hôn.

Xứng Tâm rất thông minh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cô rất tận tình truyền dạy lại cho Lý Nguyên những thứ đó. Nhờ vào sự chỉ dạy của Xứng Tâm, Lý Nguyên đã thành công thi đỗ tiến sĩ, nhận chức thiêm phán Giang Châu. Lúc nhậm chức, Lý Nguyên mới phát hiện ra vợ của mình chính là con rắn khi xưa anh đã cứu.

Từ câu chuyện này, người đời sau đã để lại một bài thơ: "Trắc ẩn, từ bi hành việc thiện. Đất trời tự ắt giáng phúc tinh".

Bạn có tâm từ bi với người khác, nghĩa là lương tâm của bạn chưa bị thui chột, bạn sẵn sàng từ bỏ của cải của mình, nghĩa là bạn không bị dục vọng chi phối. Làm thiện gặt thiện, thêm vào những đức tính tốt thì đương nhiên thành công sẽ không còn xa.

Vào thời cổ đại, những người con hiếu thảo với cha mẹ còn có thể được dân làng bầu vào triều đình làm quan với lý do "hiếu và trung thực". Vào thời tam quốc, Tào Tháo cũng lấy chữ hiếu làm đầu. Điều quan trọng chính là hành thiện sẽ giúp bạn có được danh tiếng tốt, được người xung quanh công nhận, nhờ đó mà làm việc gì cũng sẽ được thuận lợi hơn do có được sự giúp đỡ của mọi người.

3. Tâm bạn lặng như nước khi đối mặt với sự cố, chứng tỏ bạn đang có một tâm thái tốt, vững vàng

Vào thời nhà Thanh, có một ông lão tên là Tăng Diễn Thăng, sau khi ông qua đời, người nhà đã tiến hành chôn cất ông. Nhưng thời tiết khi đó không tốt, đã đổ một cơn mưa, khiến cho việc chôn cất đành phải dời lại.

Ai cũng cho rằng đây là một điều không may mắn, nhưng nhà họ Tăng thì ngược lại, họ không chút lo lắng, ngược lại còn cho đây là một chuyện bình thường. Họ nói, mưa rơi vào mộ là điềm cát lành cho đời sau, tựa như nước chảy vào nhà, mà nước thì tượng trưng cho tiền tài.

Vài năm sau, đúng là nhà họ Tăng đã sinh ra một số tên tuổi lớn, như: Tăng Quốc Phiên, Tăng Kỷ Trạch, v.v...

Người xưa nói: "Thấy cái lạ cũng đừng lấy làm lạ, khi đó cái lạ sẽ tự hủy".

Có nhiều người, không phải là do cuộc sống họ khó khăn hay họ không có lý tưởng, mà là do họ đã luôn lo lắng, bồn chồn, dẫn đến làm loạn hết cả một ván cờ. Một cuộc sống tốt đẹp phải được đi đôi với một tâm thái tốt, nghĩ về những điều tích cực.

Một người có một tâm hồn tốt đẹp sẽ không bao giờ gặp xui xẻo. Bởi vì họ luôn có cách khám phá ra những khía cạnh đẹp đẽ trong những biến cố. Chúng ta cần hiểu rằng, mặc dù tốt hay xấu thực sự có liên quan đến bản thân sự vật, sự việc, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nhận thức của chúng ta về sự vật, sự việc đó.