3 quy tắc vàng khi đi chúc Tết giúp trẻ ghi điểm tuyệt đối, rước lộc đầy nhà

Mỗi dịp Tết đến xuân về, việc đưa con trẻ đi chúc Tết họ hàng, người thân không chỉ là một phong tục đẹp mà còn là cơ hội vàng để cha mẹ giáo dục kỹ năng sống cho con. Nhiều phụ huynh thường cảm thấy áp lực khi phải "nhắc bài" cho con từng câu chào, lời chúc, thậm chí cảm thấy xấu hổ nếu con tỏ ra rụt rè hoặc thiếu lễ phép trước mặt khách.

Thực tế, sự lịch thiệp của một đứa trẻ không đến từ những câu nói rập khuôn, mà đến từ sự thấu hiểu về lòng biết ơn và cách tôn trọng những người xung quanh thông qua 3 quy tắc ứng xử cốt lõi.

Chào hỏi bằng sự quan sát và thái độ chân thành

Thay vì bắt con phải gọi tên chính xác tất cả các mối quan hệ họ hàng phức tạp vốn dễ làm trẻ bối rối, hãy dạy con quy tắc "chào bằng mắt và nụ cười". Một đứa trẻ biết nhìn thẳng vào người đối diện, mỉm cười và chào hỏi một cách rõ ràng luôn tạo được thiện cảm mạnh mẽ hơn bất kỳ lời chúc hoa mỹ nào.

Cha mẹ nên hướng dẫn con cách quan sát để đưa ra những lời khen ngợi hoặc lời chúc phù hợp với từng đối tượng, ví dụ như chúc ông bà khỏe mạnh để đi chơi cùng con, chúc các bác có nhiều niềm vui trong công việc. Sự chủ động và thái độ lễ phép này chính là luồng năng lượng tích cực giúp trẻ kết nối với mọi người, khiến con luôn được chào đón ở bất cứ nơi đâu.

Cách nhận và ứng xử với phong bao lì xì

Chiếc phong bao lì xì đỏ là biểu tượng của sự may mắn, nhưng cách trẻ đón nhận nó lại phản chiếu rõ nét sự giáo dục của gia đình. Cha mẹ cần dạy con quy tắc nhận lì xì bằng hai tay, kèm theo lời cảm ơn chân thành và tuyệt đối không mở bao ngay trước mặt người tặng.

Việc dạy trẻ hiểu rằng giá trị của lì xì nằm ở lời chúc bình an chứ không phải số tiền bên trong sẽ giúp con tránh được những hành động "vô duyên" như so sánh ít nhiều hay đòi hỏi thêm. Một đứa trẻ biết trân trọng tấm lòng của người lớn thông qua cách nâng niu phong bao lì xì sẽ luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt khách khứa và mang lại niềm vui lan tỏa cho cả gia đình.

Sự chừng mực trong cách ăn uống và vui chơi tại nhà khách

Bàn tiệc ngày Tết luôn đầy ắp bánh mứt và những món đồ lạ mắt dễ khiến trẻ mất kiểm soát. Quy tắc vàng ở đây là dạy con biết chờ đợi và xin phép trước khi lấy đồ ăn, cũng như không tự ý chạy nhảy, lục lọi đồ đạc trong nhà người khác.

Sự tự giác và biết giữ chừng mực nơi đông người chứng tỏ trẻ có khả năng làm chủ bản thân và tôn trọng không gian riêng tư của gia chủ. Khi trẻ thể hiện được sự điềm tĩnh và lịch sự tại bàn tiệc, con không chỉ nhận được sự khen ngợi mà còn giúp cha mẹ tự tin hơn khi đưa con đi cùng trong các buổi gặp gỡ quan trọng.

Việc đặt ra những quy tắc này không có nghĩa là chúng ta biến con thành những "cỗ máy" hoàn hảo hay bắt trẻ phải đánh mất vẻ hồn nhiên vốn có. Trẻ nhỏ đôi khi vẫn sẽ có những lúc quên bài, rụt rè hoặc hiếu động quá mức vì không khí ngày Tết quá đỗi rộn ràng.

Điều quan trọng không nằm ở việc con phải hành xử đúng 100% mọi lúc, mà nằm ở sự kiên nhẫn hướng dẫn của cha mẹ và bầu không khí yêu thương, không áp lực mà gia đình tạo ra. Khi trẻ cảm thấy thoải mái và hiểu được ý nghĩa của sự tử tế, con sẽ tự khắc tỏa sáng theo cách riêng của mình mà không cần đến bất kỳ sự ép buộc nào.