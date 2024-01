3 Nana xứ Nhật - Hàn - Trung: Người là nàng thơ Chanel, người là mỹ nhân đẹp nhất thế giới, cô còn lại thì sao?

Nana Komatsu - "Ngọc nữ" xứ Phù Tang, nhận danh phận đại sứ toàn cầu Chanel từ khi chưa nổi tiếng

Nana Komatsu (16/2/1996) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản. Với vẻ đẹp ấn tượng, trong trẻo cùng phong cách thời trang độc đáo, thời thượng, tên tuổi của người đẹp nhanh chóng phủ sóng khắp Châu Á, thu hút lượng lớn người hâm mộ. Nana Komatsu được mệnh danh là "ngọc nữ" của Nhật Bản bởi cô sở hữu vẻ đẹp cùng khí chất đặc biệt. Với gương mặt góc cạnh, đôi mắt thu hút cùng sống mũi cao, người đẹp nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của công chúng mỗi lần xuất hiện.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Nana Komatsu còn có tiềm lực lớn trong ngành thời trang. Nhắc tới mối duyên phận của nàng thơ cùng Chanel, giới mộ điệu đến bây giờ vẫn không khỏi bất ngờ khi nhà mốt hoa trà thời điểm đó lại đưa một cô gái 19 tuổi thành đại sứ toàn cầu. Suốt 8 năm nay, Nana luôn được nhà mốt đình đám hết mực ưu ái với nhiều đãi ngộ đặc biệt.

Mối lương duyên lâu năm cùng Chanel mở ra cho Nana Komatsu nhiều cơ hội lên bìa tạp chí, dự các show lớn. Cô nàng cũng là bạn của Jennie (BLACKPINK), những khoảnh khắc chung khung hình của 2 nàng Đại sứ luôn khuynh đảo giới mộ điệu và cộng đồng fan

BST Thu - Đông 2023 của Chanel được lấy cảm hứng từ phim điện ảnh Who Are You, Polly Maggoo? (1966) của chính Nana Komatsu cho thấy vị thế của cô nàng trong lòng thương hiệu thời trang đình đám

Dù từng được báo chí đồn đoán hẹn hò cùng G-Dragon, Nana Komatsu hiện đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc cùng nam diễn viên nổi tiếng Suda Masaki

Nana (cựu thành viên After School) - Mỹ nhân đẹp nhất thế giới nỗ lực thoát mác "bình hoa di động", đột phá mảng phim ảnh và thời trang

Nhắc tới Nana của Hàn Quốc, người ta sẽ nhớ ngay tới danh hiệu "mỹ nhân đẹp nhất thế giới". Nana có tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dáng người thanh thoát, đường nét hài hòa, đặc biệt là đôi chân dài thon gọn, quyến rũ, cô luôn trụ vững trong top đầu những người nổi tiếng đẹp nhất thế giới của bảng xếp hạng TC Candler.

Khuôn mặt cực phẩm với ngũ quan sắc sảo, "cân đẹp" mọi layout makeup của Nana. Cô là gương mặt Hàn Quốc đầu tiên giữ được vị trí số 1 của BXH nhan sắc TC Candler trong 2 năm liên tiếp, đánh bại cả những nhan sắc tượng đài như như: Emma Watson, Gal Gadot và Camilla Belle

Từng vấp phải những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ cũng như "bình hoa di động" đi đóng phim, Nana chia sẻ cô gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua chỉ trích. Tuy nhiên thay vì chìm trong buồn bã, Nana dùng thực lực để chứng minh tài năng. Cô trở lại mạnh mẽ với hàng loạt các tác phẩm "Justice", "Vòng xoáy lừa đảo", "Kill it", "Into the Ring" và nhận về cơn mưa lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất cũng như thần thái, nhan sắc không ai có thể so bì. Đặc biệt, Nana còn có khả năng "cân" mọi tạo hình dù phải biến hoá theo phong cách nào.

Phim nào của Nana tham gia cũng được đánh giá cao về mặt tạo hình. Nhan sắc cùng thân hình cực chuẩn của cô không hề bị "dìm" dù có biến hoá theo bất kỳ style nào

Đã 11 năm kể từ ngày debut, sức hút của Nana với các thương hiệu xa xỉ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Cô là người được nhiều "ông lớn" như Dolce&Gabanna, Burberry, Versace,... liên tục lựa chọn làm gương mặt quảng bá chiến dịch của mình

Âu Dương Na Na - Thiên tài cello với khí chất ngút ngàn, nàng đại sứ "vàng" các thương hiệu săn đón

Nổi danh là "thần đồng Cello" tại Trung Quốc, Âu Dương Na Na luôn là cái tên nhận được sự chú ý trong làng giải trí Hoa Ngữ. Có cha là tài tử nổi tiếng Âu Phi Long, mẹ là nữ diễn viên xinh đẹp Phó Quyên, Âu Dương Na Na như cô công chúa nhỏ được cả giới giải trí Cbiz theo dõi từ nhỏ tới lớn. Khi trưởng thành, cô nàng không chỉ được khen ngợi ở khoản tài năng mà còn ghi điểm cả ở ngoại hình. Gương mặt sáng sân khấu cùng thân hình thon gọn là những yếu tố then chốt giúp cô cân được nhiều style khác nhau.

Visual trong trẻo, ngọt ngào của Âu Dương Na Na thời niên thiếu, hình ảnh của cô luôn gắn liền với cây cello

Khi trưởng thành, cô nàng lựa chọn phong cách quyến rũ, cá tính khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi thốt lên công chúa nhỏ năm nào đã lột xác bất ngờ

Ở tuổi 24, Âu Dương Na Na xuất sắc được lựa chọn trở thành Đại sứ thương hiệu Givenchy, đại sứ toàn cầu cho dòng kính mắt của Salvatore Ferragamo cùng vô vàn những lần hợp tác thương hiệu với các nhà mốt xa xỉ, cho thấy sức hút cùng tiềm năng thời trang của "công chúa Cello".