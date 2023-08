Nana Komatsu: Nàng thơ được Chanel để ý khi chưa quá nổi tiếng, 19 tuổi đã thành đại sứ toàn cầu

Nana Komatsu (16/2/1996) là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Nhật Bản. Với vẻ đẹp ấn tượng, trong trẻo cùng phong cách thời trang độc đáo, thời thượng, tên tuổi của người đẹp nhanh chóng phủ sóng khắp Châu Á, thu hút lượng lớn người hâm mộ. Không những thế, người đẹp xứ Phù Tang còn có nhân duyên vô cùng thú vị với thương hiệu Chanel lẫn 2 thành viên BLACKPINK là Jennie và Lisa.

Nana Komatsu không chỉ xinh đẹp mà còn là một nhân tố tài năng của làng giải trí Nhật Bản



Sở hữu vẻ đẹp như một đoá hoa trà thanh khiết, có mối quan hệ 'dây mơ rễ má' với Jennie

Nana sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, cuốn hút



Nana Komatsu được mệnh danh là "ngọc nữ" của Nhật Bản bởi cô sở hữu vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút, vừa ngọt ngào, ngây thơ nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Với gương mặt góc cạnh, đôi mắt thu hút cùng sống mũi cao, người đẹp nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của công chúng mỗi lần xuất hiện. Bên cạnh đó, khí chất và thần thái cổ điển, sang trọng của cô nàng cũng khiến nhiều người không khỏi mê mẩn. Dù xinh đẹp ngút ngàn nhưng Nana đã chứng minh mình không phải là "bình hoa di động" với lối diễn xuất ấn tượng, đa dạng qua nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám.

Đáng chú ý, Nana Komatsu còn có nhiều khoảnh khắc "gây lú" vì giống Lisa. Hai ngôi sao được nhận xét là có khuôn miệng, đôi mắt khá giống nhau. Thậm chí, khi để tóc mái bằng, Nana trông như "chị em thất lạc" với em út BLACKPINK. Không chỉ vậy, Nana cũng có mối quan hệ khá thân thiết với Jennie khi cả 2 đều là đại sứ của Chanel. Cặp mỹ nhân này từng có màn gây sốt MXH khi đọ sắc cùng nhau tại show diễn của Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Hai cô nàng còn có màn thơm má nhau đầy tình cảm khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Nhưng điều thú vị hơn cả chính là việc cả 2 người đẹp đều từng có tin đồn hẹn hò với G-Dragon - thủ lĩnh của BIGBANG.

Nana và Jennie có mối quan hệ khá thân thiết khi nhiều lần hội ngộ tại các sự kiện của Chanel



Nana từng có mối tình chóng vánh tốn nhiều giấy mực với G-Dragon - một đại sứ khác của Chanel

Nên duyên với Chanel từ khi chưa nổi tiếng, 19 tuổi đã thành đại sứ thương hiệu

Dù gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh nhưng Nana luôn giữ vững phong độ và vị thế của mình trong ngành thời trang. Với chiều cao 1m68 cùng đôi chân dài miên man, nữ nghệ sĩ đã bén duyên với ngành người mẫu từ năm 12 tuổi. Sở hữu nét đẹp trời phú cùng bề dày kinh nghiệm, Nana dễ dàng tạo được chỗ đứng trong làng mốt khi xuất hiện tại mọi sự kiện thời trang lớn trong nước cũng như quốc tế.

Nana nhanh chóng chiếm được vị thế trong làng mốt với thần thái sắc lạnh cùng gu thời trang ấn tượng



Với những màn thể hiện xuất sắc, Nana đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của Chanel và được trao danh phận House Ambassador vào năm 2015, tức là khi cô mới 19. Thế nhưng, ít ai biết rằng mối nhân duyên của Nana và Chanel "chớm nở" khi tên tuổi của cô còn chưa nổi tiếng như hiện tại. Chia sẻ về cơ duyên với Chanel, Nana cũng từng bày tỏ cô như nợ Chanel một ân huệ: "Đó là một niềm bất ngờ lớn lao, khi họ liên lạc, tôi còn chưa nổi tiếng là bao. Chanel đã trao cho tôi một cơ hội quý giá, theo một nghĩa nào đó, họ chính là một phần tạo ra tôi bây giờ".

Suốt 8 năm nay, Nana luôn được nhà mốt đình đám hết mực ưu ái với nhiều đãi ngộ đặc biệt. Không chỉ năng nổ "đẩy bìa", kết nối các buổi phỏng vấn mà thương hiệu xa xỉ nước Pháp dành chỗ ngồi ưu tiên cho người đẹp 9x tại hàng loạt sự kiện, mời cô tham gia hàng loạt chiến dịch quảng bá lớn nhỏ.

Khi ra mắt BST Thu - Đông 2023 tại tuần lễ Paris Fashion Week vào tháng 3 năm nay, Chanel đã thực hiện bộ ảnh được lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh Who Are You, Polly Maggoo? (1966) để đặt Nana Komatsu và hoa trà làm tâm điểm show diễn. Điều này đã cho thấy vị thế của cô nàng trong lòng thương hiệu thời trang đình đám.

Nana lọt vào mắt xanh của Chanel khi chỉ mới 19 tuổi

Nhiều người cho rằng, việc Chanel tìm được đúng "viên ngọc" của mình khi tên tuổi Nana còn chưa nổi tiếng là do vẻ đẹp cùng khí chất hiếm có, độc nhất của cô. Truyền thông từng nhiều lần "tốn mực" với visual được pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại của nữ diễn viên Nhật Bản. Cô chính là hình mẫu mà thương hiệu tìm kiếm, hay nói cách khác là "Chanel sống" khi hội tụ đủ vẻ yêu kiều, quyến rũ nhưng cũng rất thuần khiết, trong trẻo. Khi khoác lên mình những bộ đồ của nhà mốt đình đám, Nana đã thể hiện một cách trọn vẹn khí chất trang nhã, diễm lệ cùng nét kiêu kỳ, sang trọng đậm chất Chanel.