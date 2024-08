3 mẹo cực xịn để bạn luôn vui khỏe, tận hưởng trọn vẹn những chuyến đi

Có một quan niệm rằng những chuyến đi là thứ bạn phải bỏ tiền ra mua nhưng lại khiến bạn trở nên giàu có hơn. Thực vậy, chắc chắn sau khi trở về, những món quà lưu niệm tuyệt vời, các kỷ niệm nhớ mãi và nhiều góc nhìn rộng mở về thế giới là thứ bạn sẽ được nhận lại, tất cả chúng đều vô giá. Nhưng đôi khi chúng ta cũng trở về nhà với những cơn cảm lạnh khủng khiếp, các vấn đề về tiêu hóa hoặc rắc rối sức khỏe khác.

Việc bị ốm khi đi du lịch là điều bình thường, nhưng chính nó lại có thể là tác nhân phá hỏng cả chuyến đi của bạn, khiến bạn khó tận hưởng trọn vẹn mọi trải nghiệm. Để phòng tránh điều này, bạn nên lưu ngay lại những mẹo này, không tốn nhiều thời gian mà đảm bảo cho bạn có trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất trong mọi cuộc chơi.

1. Cẩn thận không thừa thãi!

Việc phòng ngừa các nguy cơ tiếp xúc với nguồn gây bệnh là điều bạn nên nghĩ đến đầu tiên trong mỗi chuyến đi. Khi đi du lịch, bạn sẽ gặp gỡ và tương tác với rất nhiều người, những người hắt hơi, ho hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào khác của bệnh tật có thể lây nhiễm cho bạn. Đó là lý do tại sao bạn phải cố gắng tránh xa những người như thế bất cứ khi nào bạn đi du lịch và nhớ đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân.

Điểm nóng vi khuẩn là những khu vực hoặc đồ vật mà nhiều người chạm vào hàng ngày như máy rút tiền, tay nắm cửa và những thứ trong phòng vệ sinh. Vì thế, bất cứ khi nào bạn chạm vào những điểm nóng vi khuẩn này, hãy rửa tay đúng cách bằng chất khử trùng. Trước khi rửa tay, bạn nên cẩn thận không chạm vào mũi, miệng hoặc mắt.

2. Vui mấy cũng không quên nghỉ ngơi

Những chuyến đi chơi luôn khiến chúng ta bị cuốn theo vòng xoáy của các cuộc vui và đôi khi bạn quên ăn, quên ngủ với điều đó. Nhưng đừng như vậy nhé bởi việc làm này có thể khiến bạn dễ dàng bị bệnh tật tấn công hơn.

Một chế độ ăn uống cân bằng là rất cần thiết khi bạn muốn giữ cho mình khỏe mạnh trong chuyến du lịch. Tuy nhiên, ăn một chế độ ăn uống cân bằng có thể là một thách thức. Điều tốt nhất bạn nên làm là lên kế hoạch trước về các loại thực phẩm mà bạn sẽ ăn. Nếu có thể, bạn cũng có thể mang theo đồ ăn nhẹ cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng cần thiết.

Bên cạnh đó, hãy đảm bảo rằng bạn luôn uống đủ nước. Hãy mang theo một chai nước có thể tái sử dụng để đảm bảo rằng bạn luôn có nước bên mình mọi lúc mọi nơi.

Thiếu nghỉ ngơi và ngủ không chỉ khiến bạn không có sức để tận hưởng cuộc vui mà còn làm hệ thống miễn dịch của bạn yếu đi, không thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc đảm bảo rằng bạn được nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc.

3. Chuẩn bị sẵn “vũ khí bí mật”

Trong chuyến du lịch, bị ốm được coi là một việc không quá xa lạ. Chẳng hạn bạn có thể bị cảm cúm do thời tiết thay đổi, tiêu chảy do ăn một đồ ăn lạ, đầy bụng vì ăn quá nhiều món ngon hay hoa mắt chóng mắt vì say tàu xe… Lúc đó, bạn mới thấy việc chuẩn bị trước một số loại thuốc từ nhà quan trọng đến nhường nào thì cũng đã muộn.

Để tránh rơi vào tình cảnh đó, chúng ta nên lên sẵn danh sách các loại thuốc nên mang theo từ nhà đi. Phổ biến nhất là thuốc tiêu chảy, thuốc cảm cúm, thuốc chống say tàu xe, thuốc hạ sốt, thuốc nhuận tràng, thuốc sát trùng và urgo, kem chống nắng… và tất nhiên đừng quên mang theo dung dịch sát khuẩn tay nhé.

“Hãy ngắm nhìn thế giới. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào” (theo Ray Bradbury). Chỉ với 3 mẹo đơn giản này thôi là bạn đã có sẵn “bộ áo giáp” vững chắc để chống lại mọi loại virus, vi khuẩn gây bệnh, tự tin khám phá các chân trời mới rồi, xách balo lên và đi ngay thôi!

