Ngày 20/8, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã thông tin về một trường hợp mắc bệnh thận ứ nước từ trong bào thai. Cụ thể, trường hợp là bệnh nhi X.Y.X. giới tính nữ ở Khánh Hòa. Đáng lưu tâm do phụ huynh chủ quan nên khối nước phát triển khổng lồ gây giảm chức năng thận và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

ThS.BS Phan Lê Minh Tiến – Khoa Thận – Niệu của bệnh viện cho biết thời điểm nhâp viện bụng bệnh nhi rất to, ăn uống kém, mệt mỏi, thở mệt nhọc và không hoạt bát. Kết quả siêu âm bụng cho thấy bé X. có khối nước rất to chiếm toàn bộ ổ bụng, tại vị trí to nhất đường kính lên đến 80cm. Ngoài ra trên siêu âm không thấy thận phải của bé, nghi ngờ thận chính là khối ứ nước khổng lồ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đang thực hiện phẫu thuật

Không thấy dấu hiệu hoạt động của đài – bể thận và niệu quản bên phải, cuối cùng bé X. được bác sĩ kết luận mắc thận ứ nước khổng lồ làm giảm chức năng trầm trọng, nghi ngờ do hẹp khúc nối bể thận – niệu quản bẩm sinh.

Phẫu thuật viên chính cho bệnh nhi này, ThS.BS Lê Nguyễn Yên – Phó khoa Thận – Niệu thông tin thêm. Ngay khi có kết quả chẩn đoán bé X. được lên kế hoạch phẫu thuật nhằm sớm giải phóng tình trạng tắc nghẽn, hy vọng cứu quả thận còn lại bên phải.

Sau gần hai giờ phẫu thuật, kíp mổ đã chuyển lưu 1,5 lít nước tiểu ra da, giảm được áp lực tối đa cho chủ mô mỏng manh còn lại của thận. Các y bác sĩ đã cắt bỏ đoạn hẹp bẩm sinh giữa thận và niệu quản. Đây chính là nguyên nhân gây ra sự tắc nghẽn lâu nay, khiến chức năng thận bị ảnh hưởng.

Sau phẫu thuật bệnh nhi dần hồi phục, chứng tỏ chức năng thận của bé X. đã cải thiện. Khối nước giải phóng đã giúp bé giảm một kg cân nặng, bụng xẹp, ăn uống và thở trở nên dễ dàng.

Ghi nhận từ người nhà được biết bé X. đã được chẩn đoán bị thận ứ nước khi còn trong bào thai qua siêu âm thai kỳ. Do chủ quan nên gia đình không thường xuyên theo dõi sau sinh, khi bé có những triệu chứng trở nặng, mệt mỏi chán ăn và bụng ngày càng to mới được đưa đến bệnh viện thăm khám.

BS.CK2 Phan Tấn Đức - Trưởng khoa Thận - Niệu BV Nhi Đồng 2 cho biết, siêu âm tiền sản giúp phát hiện nhiều dị tật bẩm sinh trong bào thai trong đó có thận ứ nước. Tuy nhiên khi thấy con trẻ đi tiểu bình thường, tâm lý phụ huynh thường bỏ qua.

Để tránh những hệ lụy khôn lường, BS.CK2 Phan Tấn Đức nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thăm khám thận cho trẻ. Theo đó mỗi người đều có hai quả thận. Một quả thận bị bệnh thì quả thận còn lại phải “gồng gánh” chức năng cho đến khi quá tải. Vì vậy không thể chờ đợi những bất thường bộc phát mà cần đưa con em mình kiểm tra ngay sau sinh. Qua đây các bác sĩ sẽ theo dõi sát tình trạng thận ứ nước cho trẻ để kịp thời xử lý khi cần thiết.

Theo TS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, hằng năm bệnh viện tiếp nhận và điều trị khoảng hơn 100 trường hợp mắc bệnh. Ứ nước thận gây áp lực lên thận làm ảnh hưởng đến khả năng lọc và loại bỏ chất thải của thận lâu dài. Điều này có thể làm suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng do các bất thường bẩm sinh như hẹp đoạn nối của thận vào niệu quản. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến của ứ nước thận ở trẻ em.

Việc phát hiện sớm và giải quyết tắc nghẽn là giải pháp duy nhất nhằm bảo tồn chức năng thận.