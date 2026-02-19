3 loại đồ uống giảm rụng tóc ngay, lại còn giúp da đẹp, dáng thon, trong Tết nên uống để ra Tết không phải "cứu nhan sắc"

Tết là khoảng thời gian ai cũng mong chờ. Những bữa cơm sum họp, bánh mứt, đồ chiên rán, tiệc tùng liên miên… khiến việc ăn uống và sinh hoạt gần như đảo lộn hoàn toàn. Nhiều người chỉ sau vài ngày nghỉ lễ đã nhận ra làn da trở nên xỉn màu, tóc rụng nhiều hơn, cơ thể nặng nề và dễ tích mỡ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn giàu đường, chất béo và thiếu rau xanh, nước uống là nguyên nhân khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng dinh dưỡng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, mái tóc và vóc dáng. Trong khi đó, nhiều người chỉ bắt đầu "cứu" nhan sắc sau Tết bằng cách detox hay giảm cân cấp tốc, nhưng hiệu quả thường không bền vững.

Thực tế, việc chăm sóc cơ thể nên bắt đầu ngay trong những ngày Tết bằng các lựa chọn đơn giản và dễ duy trì, đặc biệt là bổ sung những loại đồ uống có lợi cho tóc, da và cân nặng.

Nước dừa: Bí quyết dưỡng tóc chắc khỏe và cấp ẩm cho làn da

Nước dừa là loại đồ uống quen thuộc, dễ tìm trong những ngày Tết và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Loại nước này chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C cùng các khoáng chất như kali và magie. Những dưỡng chất này giúp tăng cường tuần hoàn máu đến da đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc và hạn chế tình trạng rụng tóc.

Không chỉ tốt cho tóc, nước dừa còn giúp bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho cơ thể, nhờ đó cải thiện độ ẩm của da và giúp làn da duy trì sự căng mịn. Với lượng calo thấp, nước dừa cũng là lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại nước ngọt hoặc đồ uống nhiều đường – nguyên nhân phổ biến gây tăng cân sau Tết.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống nước dừa tươi với lượng vừa phải, khoảng 3–4 lần mỗi tuần, ưu tiên uống vào buổi sáng hoặc giữa buổi để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Trà xanh: Thức uống chống lão hóa giúp tóc khỏe và giữ dáng

Trà xanh từ lâu được xem là thức uống hỗ trợ làm đẹp từ bên trong. Thành phần nổi bật của trà xanh là các chất chống oxy hóa mạnh như catechin và EGCG. Những hoạt chất này giúp giảm viêm trên da đầu, hạn chế tác động của gốc tự do – một trong những nguyên nhân khiến tóc yếu và dễ gãy rụng.

Ngoài ra, trà xanh còn giúp làm chậm quá trình lão hóa da, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và giảm tình trạng da xỉn màu do chế độ ăn nhiều dầu mỡ trong dịp lễ. Một lợi ích đáng chú ý khác là khả năng thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng.

Để đạt hiệu quả tốt, nên uống trà xanh 1–2 tách mỗi ngày, hạn chế thêm đường và tránh uống quá muộn vào buổi tối để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Nước ép rau củ: Tăng tuần hoàn máu, giúp tóc dày và da sáng

Các loại nước ép từ rau củ như củ dền, cà rốt, táo xanh… là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Trong đó, củ dền đặc biệt giàu sắt và betalain – những dưỡng chất giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ nuôi dưỡng da đầu và thúc đẩy quá trình mọc tóc.

Bên cạnh tác dụng giảm rụng tóc, nước ép rau củ còn giúp cải thiện sắc tố da, giảm viêm và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hàm lượng chất xơ tự nhiên trong các loại rau củ cũng giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, hạn chế nguy cơ tăng cân sau những ngày Tết ăn uống thất thường.

Mỗi ngày, bạn có thể uống một cốc nước ép hỗn hợp từ củ dền, cà rốt và táo để vừa dễ uống vừa tăng hiệu quả bổ sung dinh dưỡng.

Chăm sóc nhan sắc trong Tết: Bí quyết nhỏ nhưng hiệu quả lâu dài

Việc giữ gìn làn da, mái tóc và vóc dáng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những phương pháp phức tạp. Chỉ cần duy trì thói quen uống đủ nước, ưu tiên các loại đồ uống giàu dưỡng chất, hạn chế nước ngọt và đồ uống có cồn, cơ thể đã có thể duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn.

Song song với đó, việc vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn, ngủ đủ giấc và bổ sung rau xanh trong khẩu phần ăn cũng góp phần giúp cơ thể hạn chế tích mỡ và duy trì vẻ ngoài tươi tắn.

Tết là dịp để tận hưởng, nhưng cũng là thời điểm cơ thể dễ bị "quá tải" vì chế độ sinh hoạt thay đổi. Việc bổ sung những loại đồ uống lành mạnh như nước dừa, trà xanh hay nước ép rau củ không chỉ giúp giảm rụng tóc mà còn hỗ trợ làn da rạng rỡ và vóc dáng gọn gàng. Nhờ đó, sau kỳ nghỉ lễ, bạn vẫn có thể tự tin với diện mạo tươi tắn mà không cần bước vào hành trình "cứu nhan sắc" đầy áp lực.