3 loại cây cát lành dễ trồng, đặt góc nào cũng tốt cho sức khỏe

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều gia đình càng ở lâu trong nhà có cây xanh lại càng cảm thấy dễ chịu, ngủ sâu hơn và tinh thần nhẹ nhõm hơn. Trong phong thủy hiện đại, cây không chỉ mang ý nghĩa trang trí hay lấy lộc, mà còn đóng vai trò điều hòa không khí, cân bằng năng lượng sống và hỗ trợ sức khỏe một cách tự nhiên. Quan trọng là chọn đúng loại cây: dễ trồng, ít rủi ro, mang sinh khí ổn định. Dưới đây là 3 loại cây được xem là cát lành, phù hợp với nhiều kiểu nhà và gần như đặt ở đâu cũng có lợi.

1. Lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong số ít loại cây vừa dễ sống, vừa bền bỉ, lại được đánh giá cao cả về phong thủy lẫn khoa học môi trường. Lá mọc thẳng đứng, dày và chắc, tượng trưng cho sự vững vàng, giúp không gian giữ được nhịp năng lượng ổn định, ít xáo trộn. Về mặt sức khỏe, lưỡi hổ có khả năng lọc một số chất độc trong không khí và đặc biệt là nhả oxy vào ban đêm. Chính vì vậy, cây thường được khuyên đặt trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc các góc ít ánh sáng. Với những người hay mất ngủ, mệt mỏi hoặc làm việc trí óc nhiều, việc có một chậu lưỡi hổ trong không gian sinh hoạt giúp cảm giác bí bách giảm đi rõ rệt.

Điểm cộng lớn nhất của lưỡi hổ là gần như “không cần chăm”. Tưới ít nước, không cần đất cầu kỳ, đặt ở góc phòng, cạnh cửa sổ hay hành lang đều sống tốt. Đây là loại cây phù hợp với những gia đình bận rộn nhưng vẫn muốn có sinh khí xanh trong nhà.