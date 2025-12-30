Phố lên đèn, tủ đồ lên đời, còn deal hời để ACB lo

Nền kinh tế giảm nhiệt, nhưng các trung tâm thương mại vẫn sáng đèn

Chi tiêu qua thẻ tín dụng đang dần tăng tốc, theo báo cáo Vietnam Credit Card Market Report 2025 cho thấy tổng giá trị giao dịch thẻ tín dụng năm 2024 đạt khoảng 3,8 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm trước, trong đó mua sắm online là nhóm tăng nhanh nhất. Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, mùa lễ hội cuối năm trở thành thời điểm hiếm hoi người tiêu dùng sẵn sàng "nới tay" cho các nhu cầu mua sắm, ăn uống và trải nghiệm. Các sàn thương mại điện tử ghi nhận lưu lượng mua sắm tăng 30–40%, trong khi F&B và di chuyển tăng bình quân 20–25%.

Điều này cho thấy, dù chi tiêu có chọn lọc hơn, người dùng vẫn sẵn sàng mua sắm khi cảm nhận được giá trị thực. Ngoài các chương trình giảm giá từ thương hiệu, những giải pháp hỗ trợ tối ưu chi tiêu từ ngân hàng đang trở thành yếu tố thúc đẩy quyết định mua, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu tăng cao cuối năm.

Vì sao thẻ tín dụng ACB là lựa chọn tối ưu cho mùa lễ hội?

Điểm mạnh của thẻ ACB nằm ở trải nghiệm xuyên suốt: dễ dùng trong môi trường số, nhiều lựa chọn thanh toán, chuyển đổi linh hoạt và ưu đãi bao phủ mọi nhu cầu thực sự của người dùng hiện đại. Từ mua sắm online, đi uống cà phê, đặt xe, đặt bàn đến đặt vé máy bay - ACB "chạm" đúng những nơi người dùng tiêu tiền trong mùa cao điểm.

ACB còn sở hữu hệ ưu đãi đặc quyền dành riêng cho nhóm khách hàng là chủ thẻ Privilege Visa Signature/Visa Signature - phù hợp với những ai thường xuyên chi tiêu quốc tế, mua sắm phân khúc cao cấp và ưu tiên trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao.

- Phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,9%, tối ưu cho giao dịch nước ngoài

- Tam Sơn: Giảm 5% tại các thương hiệu thời trang xa xỉ như Tory Burch, Kenzo, BOSS, HUGO, Marc Jacobs, Longchamp…

- Ưu đãi ẩm thực: Giảm 50% (tối đa 2.000.000đ) cho hóa đơn từ 3.000.000đ.

- Golf: Giảm 500.000đ phí chơi, bao gồm ra sân – xe điện – caddy

Đây là hệ ưu đãi phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu trải nghiệm cao cấp, thích di chuyển, coi trọng chất lượng dịch vụ và mong muốn tối ưu chi phí trong các giao dịch giá trị lớn.

Nếu phần đặc quyền dành cho Privilege là "nâng tầm trải nghiệm", thì loạt ưu đãi dưới đây lại chạm đúng nhu cầu hằng ngày của mọi người: mua sắm, di chuyển, ăn uống và du lịch. Đây cũng là những nhóm chi tiêu tăng mạnh nhất trong mùa lễ hội.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể:

- Mua sắm hết mình với deal chất lượng từ PNJ và Pandora: Giảm 500K khi thanh toán tại cửa hàng/ website vào cuối tuần

- Di chuyển tiện lợi: Grab: Giảm 30,000 khi di chuyển đến các sân bayở Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng (áp dụng cho hóa đơn từ 120,000 đồng); Be: Giảm đến 50.000đ khi thanh toán bằng Apple Pay.

- Thưởng thức một buổi trà chiều cùng hội bạn với các ưu đãi từ: Starbucks: Miễn phí upsize; %Arabica: Giảm 15.000đ mỗi ly; Dine & Save: Giảm lên đến 20% tại nhiều nhà hàng.

- Vi vu nghỉ dưỡng áp dụng riêng cho thẻ ACB JCB: Giảm đến 30% khi đặt hotel trên Agoda.

Cuối năm là mùa chúng ta cho phép mình sống "hào hứng hơn một chút": mua món mình thích, đi nơi mình muốn, thưởng thức ly cà phê ngon hơn mọi ngày. Và khi bạn dùng thẻ ACB, mỗi lần chạm thẻ đều trở thành một giao dịch thông minh hơn với nhiều ưu đãi hơn, tối ưu hơn, đáng tiền hơn bao giờ hết.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi thẻ tín dụng ACB có thể tham khảo tại đây hoặc liên hệ Dịch vụ Khách hàng theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ