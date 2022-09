3 điều cấm kỵ khi ăn cà chua gây nhiều bệnh tật

Trong bảo vệ sức khỏe, cà chua giúp cải thiện thị lực, giảm cholesterol, kiểm soát đường huyết, thúc đẩy giấc ngủ, tốt cho trí não. Đặc biệt là còn có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Còn trong làm đẹp, cà chua nổi tiếng với tác dụng giảm cân, dưỡng da và ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng mái tóc.

Cà chua rất đa dạng cách chế biến, cũng có thể kết hợp với rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, có 3 điều cấm kỵ khi ăn cà chua cần được lưu ý để tránh rước bệnh vào người:

1. Không ăn cà chua khi đói

Nhiều người có thói quen ăn cà chua khi đói, hoặc dùng cà chua làm thực phẩm chính trong 1 bữa ăn khi đang giảm cân. Nhưng đây là 1 hành vi gây hại cho dạ dày và duy trì lâu ngày sinh ra nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Bởi vì quả cà chua chứa rất nhiều Pectin, nhựa Phenolic và các thành phần khác tương tự như quả hồng vàng. Vì thế, khi sử dụng cà chua lúc đói, những chất này sẽ thuận tiện phản ứng với axit, tạo thành các cục không hòa tan được và tác động tới quá trình tiêu hóa thức ăn.

Nhẹ thì có thể gây ra đau bụng, khó chịu, ngộ độc, nôn mửa. Còn nếu bạn duy trì cách ăn này nhiều lần hoặc tệ hơn là mỗi ngày sẽ gây ra chứng viêm loét dạ dày, thậm chí là cả ung thư.

2. Không ăn cà chua xanh

Cà chua chín thường có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng cà chua còn xanh, chưa chín hoàn toàn lại mang rất nhiều độc tố.

Cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn các yếu tố "alkaloid", đặc biệt là chất độc chất solanine. Chất này ảnh hưởng rất xấu tới gan và dạ dày của con người. Nếu ăn với lượng nhỏ có thể gây khó chịu, còn lặp lại thường xuyên hoặc ăn lượng lớn cùng lúc có thể gây ngộ độc nguy hiểm.

Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác... thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Nhưng rất may mắn là các chất độc hại trong cà chua sẽ giảm dần và sẽ biến mất trong cà chua chín đỏ. Vì vậy, với những quả cà chua màu xanh lá cây chưa chín, tuyệt đối không nên thưởng thức, hãy chờ cho chúng chín hẳn rồi mới ăn dù là nấu chín hay ăn sống nhé!

3. Không ăn cà chua chung với những thực phẩm này

Dù là thực phẩm lành tính, nhưng cà chua cũng không phù hợp để kết hợp với tất cả các loại thực phẩm khác. Nếu không muốn ngộ độc, bệnh tật thì tốt nhất đừng ăn cà chua chung với 5 thực phẩm sau:

Cà chua và dưa chuột

Không nên ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc vì dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic có trong dưa chuột.

Cà chua với khoai tây

Khoai tây đi vào dạ dày sẽ làm sản sinh một lượng lớn axit clohidric. Cà chua gặp axit có thể tạo ra một chất kết tủa không tan. Do đó, ăn cà chua và khoai tây cùng lúc có thể gây ra tình trạng khó tiêu.

Cà chua với khoai lang

Kết hợp cà chua với khoai lang sẽ tạo ra một món ăn gây rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy.

Cà chua và cà rốt

Cà rốt có chứa một loại enzyme làm phá hủy vitamin C trong cà chua. Mặc dù chúng không độc nhưng lại làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Cà chua với gan lợn

Gan lợn có chứa đồng và sắt có thể oxy hóa vitamin C trong cà chua thành axit dehydroascorbic và làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn nói chung. Nếu muốn hấp thụ toàn bộ lượng vitamin C trong cà chua và đồng, sắt trong gan lợn, bạn không nên kết hợp hai nguyên liệu này với nhau.

Ngoài ra, dù thích đến mấy bạn cũng không nên ăn quá nhiều cà chua. Bởi nó có thể dẫn tới hiện tượng cơ thể không dung nạp loại thực phẩm này dù chỉ một lượng nhỏ. Nếu tình trạng không được chữa kịp thời, để lâu ngày, bệnh kéo dài sẽ dẫn tới các bệnh nghiêm trọng hơn về đường tiêu hóa như bí khí, đau bụng, đau dạ dày, khó tiêu hóa…

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sunday More, Eat This