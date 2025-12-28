3 cây ĐẠI KỴ ngày Tết

Tết là thời điểm ai cũng muốn trong nhà sáng sủa, có sức sống, nhìn đâu cũng thấy sinh khí. Chính vì vậy, cây cối được trưng trong dịp này không đơn thuần là để đẹp, mà còn mang ý nghĩa mở đầu cho cả một năm phía trước. Tuy nhiên, không phải cây nào cũng có thể đặt trong nhà ngày Tết. Có những loại cây nhìn qua tưởng vô hại, thậm chí quen mặt, nhưng theo quan niệm phong thủy và cả kinh nghiệm dân gian, lại bị xem là đại kỵ, càng trưng càng dễ mang cảm giác xui xẻo, bất an.

Thứ nhất là cây héo, cây chết hoặc có dấu hiệu tàn úa

Đây là điều kiêng kỵ rõ ràng nhất nhưng lại bị nhiều người xem nhẹ. Trước Tết, có người tiếc của, thấy cây chưa chết hẳn thì vẫn cố giữ lại trong nhà. Lá vàng, cành rũ xuống, thân cây khô quắt… tất cả những hình ảnh này đều mang ý nghĩa suy tàn, bế tắc. Trong phong thủy, Tết là lúc đón sinh khí mới, nếu trong nhà lại hiện diện một thứ đang chết dần, thì chẳng khác nào mở đầu năm mới bằng hình ảnh hao hụt và lụi tàn.

Không chỉ là chuyện tâm linh, về mặt cảm xúc, một chậu cây héo đặt trong phòng khách hay gần bàn thờ cũng tạo cảm giác nặng nề, thiếu sức sống. Người xưa quan niệm rất thực tế: nhìn thấy cái tươi thì tinh thần phấn chấn, nhìn thấy cái héo thì lòng dễ chùng xuống. Vì vậy, cây héo không chỉ là đại kỵ về phong thủy, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của cả gia đình trong những ngày đầu năm.

Thứ hai là cây có gai nhọn, thân cứng, lá sắc

Những loại cây như xương rồng, hoa hồng gai lớn, một số cây cảnh có gai nhọn tua tủa thường bị kiêng trưng trong nhà dịp Tết. Lý do không chỉ nằm ở hình dáng nguy hiểm, mà còn ở ý nghĩa tượng trưng. Gai nhọn được xem là mang sát khí, dễ gây va chạm, bất hòa, lời qua tiếng lại trong gia đình.

Ngày Tết là lúc sum họp, cần sự êm ấm và hòa thuận. Việc đặt một chậu cây đầy gai trong không gian sinh hoạt chung vô tình tạo cảm giác phòng vệ, căng thẳng. Dân gian còn cho rằng cây có gai đặt trong nhà đầu năm dễ khiến các mối quan hệ làm ăn, đối ngoại gặp trắc trở, nói chuyện dễ va vào điều không hay, khó xuôi chèo mát mái.

Thứ ba là cây có mùi nồng, hắc hoặc gây cảm giác âm u

Một nhóm cây khác cũng bị xếp vào diện đại kỵ là những cây có mùi quá nặng, hắc hoặc mùi gợi cảm giác ẩm thấp, u tối. Có những loại cây khi đặt trong phòng kín sẽ tỏa mùi khiến người ở lâu cảm thấy mệt, đau đầu hoặc khó chịu. Theo quan niệm phong thủy, mùi hương không dễ chịu sẽ làm tán khí tốt, khiến không gian mất đi sự thanh thoát vốn cần có trong những ngày đầu năm.

Người xưa rất coi trọng khứu giác trong dịp Tết. Nhà phải thoáng, có mùi hương nhẹ, dễ chịu, tượng trưng cho sự trong lành và khởi đầu suôn sẻ. Một chậu cây mang mùi nặng, dù hình dáng không xấu, vẫn bị xem là không phù hợp để trưng trong nhà lúc này.

Nhìn chung, ba nhóm cây trên đều có điểm chung là thiếu sinh khí, dễ tạo cảm giác bất ổn hoặc xung đột. Tết không phải là lúc thử nghiệm những thứ lạ lẫm hay giữ lại những gì đã cũ kỹ, tàn úa. Chỉ cần bước sang năm mới với không gian gọn gàng, cây cối xanh tươi, hình dáng mềm mại, mùi hương dễ chịu, thì dù không cầu kỳ, ngôi nhà cũng tự khắc mang lại cảm giác yên tâm và nhẹ lòng cho cả gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm