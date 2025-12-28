Sống 65 năm, mẹ tôi có 5 chiêu giữ nhà sạch như mới xây, không tốn một giọt mồ hôi dọn dẹp

Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Lý (Trung Quốc) về người mẹ của mình.

Ở tuổi 65, mẹ tôi không còn dậy sớm để cọ sàn hay lau cửa sổ hàng giờ liền như nhiều người vẫn nghĩ về việc giữ nhà sạch. Thế nhưng, căn nhà bà sống hơn 3 thập kỷ vẫn gọn gàng, thoáng đãng, ít bụi bẩn và hiếm khi phải “tổng vệ sinh”.

Theo mẹ, bí quyết không nằm ở việc dọn dẹp nhiều, mà ở cách sống và cách tổ chức không gian ngay từ đầu. Quan sát thói quen sinh hoạt của mẹ suốt nhiều năm, tôi nhận ra 5 “chiêu” tưởng đơn giản nhưng lại giúp ngôi nhà luôn sạch như mới xây, mà không cần tốn sức.

Giữ ít đồ hơn là dọn nhiều

Nguyên tắc đầu tiên mẹ tôi luôn nhắc: nhà bẩn không phải vì không lau, mà vì có quá nhiều đồ. Trước khi mua bất kỳ vật dụng nào, bà đều cân nhắc kỹ có thực sự cần hay không, có dùng thường xuyên hay chỉ để “cho đủ”. Những món ít dùng sẽ được cho, tặng hoặc cất gọn, không bày ra chiếm chỗ.

Theo mẹ, càng ít đồ, bụi càng ít chỗ bám, việc lau chùi cũng nhẹ nhàng hơn. Không gian trống trải vừa đủ giúp nhà luôn thông thoáng, dễ giữ sạch mà không cần dọn dẹp liên tục.

Mỗi đồ vật đều có “chỗ ở cố định”

Chiêu thứ hai là nguyên tắc “lấy ở đâu, trả lại ở đó”. Từ chìa khóa, dép đi trong nhà đến kéo, khăn lau bếp, tất cả đều có vị trí cố định. Mẹ nói khi đồ vật không có chỗ ở rõ ràng, chúng sẽ “lang thang” khắp nhà và tạo ra cảm giác bừa bộn, dù thực tế chưa hề bẩn.

Nhờ thói quen này, việc dọn dẹp gần như diễn ra song song với sinh hoạt hằng ngày. Không cần gom đồ vào cuối tuần, căn nhà vẫn gọn gàng từng góc nhỏ.

Dọn ngay dù vết bẩn nhỏ nhất

Mẹ tôi không bao giờ để vết bẩn tích tụ. Một giọt nước đổ trên sàn được lau ngay, vết dầu bắn khi nấu ăn được xử lý trước khi khô lại. Theo bà, mất 30 giây xử lý ngay từ đầu sẽ tiết kiệm hàng chục phút cọ rửa về sau.

Nguyên tắc này giúp mẹ không phải lao lực vào những buổi tổng vệ sinh. Mỗi ngày chỉ cần vài động tác nhỏ, nhưng cộng dồn lại tạo nên sự sạch sẽ lâu dài.

Chọn vật liệu dễ lau hơn là đẹp cầu kỳ

Khi sửa nhà, mẹ tôi ưu tiên những bề mặt dễ vệ sinh: sàn trơn vừa phải, tủ bếp ít khe rãnh, rèm cửa dễ giặt, màu sắc trung tính không lộ bụi. Bà chấp nhận bỏ qua một vài chi tiết trang trí cầu kỳ để đổi lấy sự nhẹ nhõm khi sử dụng lâu dài.

“Nhà để ở, không phải để trưng bày,” mẹ tôi chia sẻ. Với bà, sự tiện lợi trong vệ sinh quan trọng hơn vẻ đẹp hào nhoáng ban đầu.

Giữ thói quen sống gọn gàng hơn là chờ lúc rảnh mới dọn

Chiêu cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, là giữ nếp sinh hoạt ngăn nắp. Mẹ tôi không đợi đến khi “có thời gian” mới dọn nhà. Việc gấp chăn, xếp quần áo, lau bếp được gắn liền với nhịp sống hằng ngày, diễn ra tự nhiên như một phản xạ.

Nhờ vậy, việc giữ nhà sạch không trở thành áp lực hay công việc nặng nhọc. Căn nhà luôn ở trạng thái dễ chịu, không cần những buổi dọn dẹp mệt mỏi.

Sau 65 năm sống và hơn nửa đời chăm lo cho gia đình, mẹ tôi không dạy tôi cách dọn nhà nhanh, mà dạy cách sống gọn. Suy cho cùng giữ nhà sạch không phải là cuộc chiến với bụi bẩn. Đó là cách chúng ta đối xử với không gian mình đang sống mỗi ngày.

Theo Toutiao