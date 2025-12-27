Thứ quý giá trong biệt thự 21 tỷ của MC Quyền Linh

Trong căn biệt thự trị giá khoảng 21 tỷ đồng tại TP.HCM, MC Quyền Linh không chỉ chăm chút cho không gian sống tiện nghi mà còn đặc biệt đầu tư cho khu vườn xanh mát bao quanh nhà. Vợ chồng nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian trồng cây trái, tạo mảng xanh tự nhiên, trong đó nổi bật nhất là khu vườn hoa hồng rực rỡ, nhìn vào đã thấy tràn đầy sức sống. Những khóm hồng được bố trí khéo léo, chăm sóc kỹ lưỡng, khi đến mùa nở rộ tạo nên khung cảnh đầy màu sắc, phủ kín sân vườn và mang lại cảm giác vừa thư thái vừa sang trọng.

Hoa hồng từ lâu được xem là nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tế, sự bền bỉ và giá trị lâu dài. Chính vì thế, khu vườn hồng không chỉ giúp không gian sống của gia đình MC Quyền Linh thêm phần lãng mạn mà còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ cùng lối sống gần gũi thiên nhiên của nam nghệ sĩ.

Hiện tại, vườn hồng của gia đình anh sở hữu khoảng 100 gốc hoa hồng đủ chủng loại, từ những cây nhỏ xinh đến các gốc lâu năm có giá trị cao. Giá trị của khu vườn không chỉ nằm ở số tiền đầu tư ban đầu, khi mỗi gốc hồng có thể dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, mà còn ở công sức chăm sóc bền bỉ và tình yêu mà gia đình MC Quyền Linh dành cho từng mầm cây, bông hoa suốt nhiều năm qua.

Biệt thự 21 tỷ rộng 500m² của gia đình Mc Quyền Linh

Cơ ngơi gây ấn tượng với khu vườn hồng "bạc tỷ", được vợ chồng nam nghệ sĩ chăm chút kỹ lưỡng

Khu vườn hoa hồng của gia đình được bà xã Quyền Linh dành nhiều tâm huyết chăm sóc từng gốc, từng luống. Không đơn thuần trồng hoa theo cụm mà chị còn tỉ mỉ phối giống, theo dõi sự phát triển của từng cây, lựa chọn kỹ lưỡng đất trồng, phân bón và các chế phẩm hữu cơ để vừa giúp hoa phát triển khỏe mạnh, vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Mỗi buổi sáng sớm, bà xã Quyền Linh lại tranh thủ tưới nước, tỉa cành, kiểm tra sâu bệnh, đồng thời lên lịch cắt tỉa, bón phân đều đặn để khu vườn luôn duy trì vẻ rực rỡ. Giữa khoảng sân vườn xanh mát, trĩu quả của gia đình nam MC, những khóm hồng nở rộ đầy màu sắc trở thành điểm nhấn đắt giá, góp phần tạo nên không gian sống vừa trong lành vừa đầy chất thơ.

Vườn hồng rực rỡ sắc màu của gia đình Quyền Linh

Những khóm hồng nở rộ, lung linh góc vườn

Gia đình Quyền Linh sở hữu khoảng 100 gốc hoa hồng đủ chủng loại

Quyền Linh nhiều lần chia sẻ hình ảnh tự tay vào vườn hái hoa để mang vào nhà trưng

Hoa hồng tô điểm cho cả không gian trong và ngoài biệt thự

Các lưu ý khi trồng hoa hồng tại nhà

Để hoa hồng luôn khỏe mạnh và nở hoa rực rỡ, khi trồng, cần chú ý một số kỹ thuật chăm sóc cơ bản nhưng rất quan trọng sau đây:

1. Chọn vị trí trồng nhiều nắng

Hoa hồng là loài ưa nắng, cần tối thiểu 5 - 6 giờ nắng mỗi ngày. Nên trồng ở nơi thông thoáng, tránh gió lùa mạnh nhưng không bị che bóng quá nhiều để cây quang hợp tốt và hạn chế sâu bệnh.

2. Đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt

Đất trồng hoa hồng cần giàu dinh dưỡng, thoáng khí và không bị úng nước. Có thể trộn đất với phân hữu cơ hoai mục, xơ dừa, trấu hun để tăng độ tơi xốp và giúp rễ phát triển khỏe.

3. Tưới nước đúng cách

Hoa hồng cần nước đều nhưng không chịu được ngập úng. Nên tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh tưới lên hoa và lá vào buổi tối để hạn chế nấm bệnh. Vào mùa mưa, cần chú ý thoát nước cho chậu và gốc cây.

4. Cắt tỉa định kỳ

Việc cắt tỉa giúp cây thông thoáng, tập trung dinh dưỡng nuôi mầm mới. Nên cắt bỏ cành già, cành yếu, hoa tàn và lá sâu bệnh để kích thích cây ra chồi và hoa mới khỏe mạnh hơn.

5. Bón phân hợp lý

Hoa hồng cần được bổ sung dinh dưỡng thường xuyên. Có thể luân phiên sử dụng phân hữu cơ, phân trùn quế hoặc phân NPK với liều lượng vừa phải để cây phát triển ổn định, hoa to và màu sắc đẹp.

6. Phòng trừ sâu bệnh

Thường xuyên quan sát lá và thân cây để phát hiện sớm các loại sâu bệnh như rệp, nhện đỏ, nấm. Khi cần thiết, có thể sử dụng các biện pháp sinh học hoặc thuốc bảo vệ thực vật an toàn để xử lý kịp thời.