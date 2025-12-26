Bí kíp "vượt nắng” khắp Việt Nam cùng Duy Khánh và Round Lab

"Căng mình" dưới nắng cùng các show thực tế

Hậu trường những chuyến ghi hình dọc miền đất nước trong các show là thử thách không nhỏ cho làn da. Để duy trì một diện mạo tươi tắn và làn da "trộm vía" lúc nào cũng rạng rỡ trước ống kính, Duy Khánh đặc biệt khắt khe trong việc lựa chọn kem chống nắng. Với anh, sản phẩm lý tưởng phải hội đủ 3 yếu tố: bảo vệ mạnh, cấp ẩm tốt nhưng tuyệt đối không gây bết dính hay bí bách.

Duy Khánh luôn giữ vững phong độ rạng rỡ bất chấp lịch trình "vắt kiệt" sức lực dưới nắng gắt.

Khánh luôn ưu tiên dòng chống nắng Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen vì nó nhẹ tênh như sữa dưỡng, dễ dàng dặm lại nhiều lần mà không lo bí bách hay bết dính mồ hôi, đây là một điểm cộng cực lớn cho những ngày quay "lăn lộn" từ sáng sớm đến tối muộn.

Chính trải nghiệm hài lòng sau thời gian dài sử dụng thực tế đã khiến Duy Khánh hoàn toàn tin tưởng, từ một "fan ruột" trở thành Đại sứ Thương hiệu cho Round Lab tại Việt Nam.

Bí kíp bảo vệ da toàn diện được Duy Khánh tin tưởng.

Bí kíp "biến hình" rạng rỡ bất chấp lịch trình event dày đặc

Nhưng cuộc đời Duy Khánh đâu chỉ có "lên rừng xuống biển", Khánh còn phải xoay như chong chóng với các buổi event ngoài trời và lịch quay studio kín mít. Những lúc này, tiêu chí "nhanh - gọn - đẹp" được đặt lên hàng đầu.



Bí kíp "biến hình" rạng rỡ trong 3 phút và dặm lại mọi lúc mọi nơi cực tiện lợi.

"Phép màu" 3 phút cho những sáng vội vã: Chỉ cần một lớp mỏng, làn da đã trở nên đều màu, sáng hồng tự nhiên nhờ Kem Chống Nắng Round Lab Birch Juice Moisturizing Tone-up Sunscreen mà không cần đến lớp nền dày cộm, giúp Khánh tự tin xuất hiện rạng rỡ trước ống kính ngay lập tức.

"Chiến thần dặm lại" không cần chạm tay: Sáp Chống Nắng Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Stick là "vũ khí" bí mật giúp Duy Khánh dặm lại lớp bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Thiết kế dạng thỏi giúp anh dễ dàng thao tác ngay trên lớp trang điểm mà không sợ lem hay phải dùng tay chạm vào mặt giữa phim trường khói bụi.

Dù là một "anh trai" lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu hay người em giản dị, lăn xả giữa phim trường, Duy Khánh vẫn luôn biết cách yêu chiều làn da mình. Việc lựa chọn đúng "vệ sĩ" Round Lab không chỉ giúp anh bảo vệ nhan sắc mà còn giữ được tinh thần tự tin, thoải mái nhất để cống hiến cho khán giả những thước phim chất lượng.

Round Lab được phân phối bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung

Địa chỉ: Số 5 ngõ Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.