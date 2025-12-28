Cuộc sống của "mẹ đơn thân nóng bỏng nhất Vbiz"

Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, được nhiều người biết đến với danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014. Trước đó, cô từng giành giải Vàng tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu Ngôi sao Tương lai năm 2012 và lọt top 8 Siêu mẫu châu Á 2013. Năm 2016, khi đang mang thai con trai đầu lòng, Phan Hoàng Thu phát hiện bạn trai có mối quan hệ ngoài luồng. Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ và lựa chọn làm mẹ đơn thân. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân, cả hai đã gắn bó với nhau suốt 4 năm qua. Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, Phan Hoàng Thu còn xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng và theo đuổi lĩnh vực tài chính với vai trò biên tập viên.

Sau 7 năm sinh sống trong căn biệt thự liền kề tại Hà Đông, cô quyết định chuyển về một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp, chỉ cách hồ Tây vài trăm mét. Tổ ấm mới của Phan Hoàng Thu có diện tích 145m2, gồm 3 phòng ngủ. Người đẹp đã chi khoảng 3 tỷ đồng để cải tạo và trang trí nội thất, biến không gian sống thành một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trên trang Facebook cá nhân, Phan Hoàng Thu chia sẻ: "Về nhà mới được gần một năm rồi nhưng bận quá, hôm nay mới có thời gian chụp lại post lên cho mọi người xem chơi. Nhà tôi design, tranh tôi vẽ, đi chọn từng món đồ trang trí trong nhà, mang về từ những nước mà tôi đã đi qua. Sẽ có người cảm thấy nó quá nhiều đồ, quá loè loẹt, nhưng có sao đâu, mỗi người mỗi gu, tôi thích là được. Tóm lại, gu tôi nha mấy bà…"

Hãy cùng khám phá toàn cảnh về căn hộ mới của Phan Hoàng Thu!

Phòng khách không gian ăn uống

Căn hộ của Phan Hoàng Thu gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với bảng màu xanh - hồng chủ đạo. Không gian được sắp đặt như một khu trưng bày nghệ thuật, với nhiều bình hoa, tranh vẽ và các chi tiết trang trí giàu tính thẩm mỹ. Nội thất không chỉ được chọn lọc kỹ về thiết kế mà còn nổi bật nhờ màu sắc rực rỡ, tạo cảm giác sống động và cá tính. Liền kề phòng khách là khu vực ăn uống với chiếc bàn ăn lớn, phù hợp cho những bữa quây quần hoặc tiếp đãi bạn bè. Dù căn hộ có khá nhiều đồ đạc và màu sắc, tổng thể vẫn hài hòa và cuốn hút.

Không gian phòng khách và khu vực ăn uống trong căn hộ của Phan Hoàng Thu

Phan Hoàng Thu bài trí nhiều bình hoa và tranh ảnh nghệ thuật trong không gian sống

Các món đồ nội thất đều được người đẹp 9x lựa chọn tỉ mỉ

Góc nào trong không gian sống cũng có thể trở thành điểm check-in lý tưởng

Phòng bếp

Căn bếp của Phan Hoàng Thu tiếp tục ghi dấu ấn với tông xanh - hồng chủ đạo. Từ cửa ra vào, hệ tủ bếp cho đến các chi tiết nội thất đều được sơn đan xen hai gam màu này, tạo cảm giác đồng nhất và đầy cá tính. Để tăng thêm điểm nhấn, người đẹp còn lựa chọn đèn chùm mang hơi hướng cổ điển, giúp không gian bếp vừa xinh xắn, vừa toát lên nét sang trọng và nghệ thuật.

Không gian bếp đậm hơi thể nghệ thuật của Phan Hoàng Thu

Phòng ngủ

Phòng ngủ của Phan Hoàng Thu mang đậm dấu ấn cá nhân khi treo nhiều tranh ảnh chân dung của chính cô. Không gian được bài trí tinh xảo với cách phối màu đa dạng, tạo cảm giác vừa nghệ thuật vừa nữ tính. Bên cạnh khu vực nghỉ ngơi, người đẹp còn dành riêng một góc để trưng bày túi xách và giày dép hàng hiệu, sắp xếp gọn gàng như một không gian triển lãm thu nhỏ.

Không gian phòng ngủ

Khu vực trưng bày túi xách, giày dép của Phan Hoàng Thu

Phòng tắm

Không gian phòng tắm mang lại cảm giác cực chill nhờ cách bài trí tinh tế. Các chi tiết như đèn, gương soi và tranh treo tường được lựa chọn kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa, thư giãn và đậm chất thẩm mỹ.

Không gian phòng tắm trong căn hộ của Phan Hoàng Thu tiếp tục được đồng điệu với tông xanh - hồng rực rỡ.

