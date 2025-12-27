5 loại cá nước ngọt ngon nhất Việt Nam, cao thủ ẩm thực "say như điếu đổ"

Ẩm thực Việt Nam không thiếu sơn hào hải vị, nhưng với nhiều đầu bếp lâu năm, những loại cá nước ngọt quen thuộc mới là thứ giữ chân họ lâu nhất. Cá nước ngọt dễ tìm, giá vừa tầm, chế biến linh hoạt và đặc biệt là hương vị rất riêng, không lẫn với cá biển. Dưới đây là 5 loại cá nước ngọt được giới sành ăn đánh giá cao, càng nấu càng thấy “đã tay”, càng ăn càng ghiền.

1. Cá lóc

Cá lóc gần như là “vua cá đồng” trong bếp Việt. Thịt cá lóc săn chắc, ít xương dăm, vị ngọt tự nhiên, nấu kiểu gì cũng ra chất. Từ cá lóc nướng trui, cá lóc kho tộ, cá lóc hấp bầu đến cháo cá lóc đều rất dễ ăn, không ngán. Điểm cộng lớn của cá lóc là thịt không bở, không tanh gắt nếu làm đúng cách. Khi đi chợ, nên chọn cá còn sống, thân thon dài, da sậm màu, bóp vào thấy chắc tay. Cá lóc đồng thường nhỏ con hơn cá nuôi nhưng vị đậm và thơm hơn.

2. Cá trắm đen

Cá trắm đen được nhiều đầu bếp miền Bắc và miền Trung ưa chuộng vì thịt dày, ít mỡ, vị ngọt rõ. Loại cá này đặc biệt hợp với các món kho riềng, kho tiêu, om chuối đậu hoặc hấp xì dầu. So với cá trắm cỏ, trắm đen có thịt săn hơn và ít mùi bùn hơn. Khi mua, nên chọn con nặng từ 3 kg trở lên, thân tròn, vảy đen ánh, mắt trong. Cá trắm đen nuôi lâu năm thường cho chất lượng thịt tốt hơn cá non.

3. Cá chép

Cá chép là loại cá quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết cách chọn để ăn ngon. Cá chép ngon có thịt mềm vừa phải, vị béo nhẹ, thích hợp nấu canh, kho tương, kho dưa hoặc hấp. Giới sành ăn thường chọn cá chép sông hoặc chép ruộng, con vừa tầm, không quá to. Cá quá lớn dễ béo và bở. Khi mua, nên chú ý bụng cá không trương, mang đỏ tươi, thân không có mùi lạ.

4. Cá rô đồng

Nhắc đến cá nước ngọt ngon mà bỏ qua cá rô đồng là thiếu sót lớn. Cá rô đồng thịt ngọt đậm, dai, càng nhai càng thấy rõ vị cá. Những món như canh cá rô nấu cải, cá rô kho tộ, cá rô chiên giòn đều rất “bắt cơm”. Cá rô đồng ngon nhất là cá nhỏ vừa, thân dày, vảy sẫm màu. Cá rô nuôi lớn nhanh thường thịt nhạt và mềm hơn. Khi mua nên chọn cá còn nhảy khỏe, không trầy xước nhiều.

5. Cá diếc

Cá diếc nhỏ con nhưng được giới nấu ăn đánh giá cao vì vị ngọt thanh, thịt mềm mà không bở. Cá diếc đặc biệt hợp nấu canh chua, kho gừng hoặc nấu cháo. Đây là loại cá ăn rất “lành”, dễ tiêu, phù hợp nhiều lứa tuổi. Cá diếc ngon thường có màu vàng nhạt, thân chắc, vảy óng, không nhớt nhiều. Cá diếc đồng tuy nhỏ nhưng vị đậm, nấu lên thơm rõ hơn cá nuôi.

Mẹo chung để mua cá nước ngọt ngon

Dù là loại cá nào, người đi chợ có kinh nghiệm đều ưu tiên cá còn sống hoặc cá vừa chết, mang đỏ, mắt trong, thân cá không trương nước. Cá nước ngọt nếu để lâu rất dễ bốc mùi bùn, nên mua về chế biến trong ngày để giữ trọn vị ngọt.

Với 5 loại cá trên, không cần kỹ thuật nấu cầu kỳ, chỉ cần chọn đúng cá, làm sạch kỹ là đã có thể tạo ra những món ăn khiến cả nhà tấm tắc. Đó cũng là lý do vì sao nhiều cao thủ ẩm thực vẫn mê cá nước ngọt đến mức… quên lối về.