3 câu bạn cần hỏi chính mình để sở hữu dáng mũi bền đẹp theo thời gian

Dưới đây là 3 câu hỏi bạn nên tự tìm câu trả lời trước khi nâng mũi.

Dáng mũi này có thực sự phù hợp với cấu trúc khuôn mặt của tôi không?

Một dáng mũi cân đối trên gương mặt khác có thể trở nên lệch pha khi đặt lên khuôn mặt bạn. Điều nghe có vẻ hiển nhiên này lại là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc nhiều người cảm thấy "không đúng" sau khi nâng mũi. Lý do là vì mỗi khuôn mặt sở hữu một cấu trúc riêng: từ khung xương, độ dày của mô mềm, đường nét tổng thể đến tỷ lệ giữa trán, mắt, mũi, môi và cằm. Có người phù hợp với dáng mũi cao, rõ nét, nhưng cũng có người chỉ cần nâng rất nhẹ, giữ đường cong mềm mại là đã đủ để tạo nên sự cân đối.

Chị T.T. sau 5 năm nâng mũi bởi BS CKI. Nguyễn Hoàng Nam

Theo Bác sĩ CKI. Nguyễn Hoàng Nam (giám đốc chuyên môn phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE), điều quan trọng không nằm ở chiều cao hay độ cong cụ thể, mà nằm ở sự hòa hợp khi dáng mũi ấy đặt vào tổng thể gương mặt. "Một dáng mũi thật sự phù hợp là khi nó không trở thành điểm gây chú ý quá mức, mà âm thầm nâng đỡ cho toàn bộ đường nét trở nên hài hòa hơn. Khi người đối diện nhìn thấy một gương mặt cân đối, dễ nhìn hơn, đó là lúc chiếc mũi đã làm đúng vai trò của nó", ông chia sẻ.

Tại AZ NOSE, việc tư vấn không bắt đầu bằng việc chọn dáng mũi theo tên gọi, mà bắt đầu từ việc phân tích khuôn mặt - thông qua hình chụp CT3D mũi và tư vấn trực tiếp với bác sĩ - để tìm ra một dáng mũi có thể ‘thuộc về’ gương mặt đó một cách tự nhiên nhất.

Sau 5–10 năm nữa, tôi còn thấy dáng mũi này phù hợp với mình không?

Xu hướng thẩm mỹ thay đổi rất nhanh. Những gì đang được cho là đẹp hôm nay có thể trở nên lỗi thời chỉ sau vài năm. Nhưng sau khi nâng, bạn sẽ sống cùng dáng mũi đó mỗi ngày, trong một khoảng thời gian rất dài.

Có những dáng mũi mang lại hiệu ứng rất mạnh ở thời điểm ban đầu, khiến người sở hữu cảm thấy vô cùng tự tin, thậm chí "lột xác". Nhưng theo thời gian, khi độ tuổi thay đổi, khi phong cách sống và cái tôi cá nhân cũng thay đổi thì chính dáng mũi ấy đôi khi lại không còn phù hợp với hình ảnh con người hiện tại.

Bác sĩ Hoàng Nam cho biết, ông từng gặp không ít trường hợp khách hàng nói rằng chiếc mũi ban đầu từng rất đẹp, nhưng vài năm sau họ cảm thấy nó không còn thể hiện đúng con người mình nữa. "Đó không phải là một ca phẫu thuật hỏng về mặt kỹ thuật, mà là sự thay đổi về cảm nhận và bản sắc cá nhân. Và điều này, nếu suy nghĩ kỹ ngay từ đầu, hoàn toàn có thể tránh được".

BS CKI. Nguyễn Hoàng Nam tư vấn trực tiếp cho KH

Một dáng mũi bền đẹp không chỉ dành cho một khoảnh khắc, mà đủ tinh tế để đi cùng một người qua nhiều giai đoạn của cuộc sống. Vì vậy, câu hỏi không nên dừng lại ở việc "có đẹp không", mà nên là: nếu giữ nguyên dáng mũi này trong 5–10 năm tới, tôi có còn cảm thấy nó phù hợp với mình hay không?

Ai là người thật sự hiểu khuôn mặt tôi và có thể đồng hành cùng tôi trên hành trình này?

Nâng mũi, về bản chất, không chỉ là chọn một dáng mũi, mà là chọn người sẽ cùng bạn định hình lại một phần trung tâm của gương mặt. Chiếc mũi không đứng tách biệt, mà gắn liền với thần thái và cá tính của mỗi người.

Theo Bác sĩ CKI. Hoàng Nhung (AZ NOSE), mỗi khuôn mặt mang một cấu trúc và khí chất khác nhau, nên không thể áp dụng một mẫu mũi chung cho tất cả. "Tôi không nhìn vào một dáng mũi có sẵn, tôi nhìn vào gương mặt đang đối thoại với mình," bác sĩ chia sẻ. "Khi dáng mũi đặt đúng vào cấu trúc và đúng với con người của chủ sở hữu, nó mang lại cảm giác ‘thuộc về’ - đó mới là vẻ đẹp bền vững".

Sự bền vững đó không chỉ đến từ kỹ thuật mà còn từ khả năng thấu hiểu và đồng hành của người bác sĩ. Đặc biệt, tại AZ NOSE, khách hàng được xem dáng mũi ngay trước khi đóng vết khâu - một bước giúp kiểm chứng kết quả, điều chỉnh chi tiết nếu cần, để đảm bảo dáng mũi cuối cùng là vừa đúng với mong muốn của mỗi khách hàng.

KH T.A. xem dáng mũi trước khi đóng vết khâu tại Phòng khám thẩm mỹ AZ NOSE

Nâng mũi không phải quyết định có thể "làm lại" dễ dàng như thay kiểu tóc. Nó hiện diện trong mọi khoảnh khắc trên gương mặt. Vì vậy, thay vì hỏi "dáng mũi nào đang đẹp", mỗi người nên tự trả lời ba câu hỏi quan trọng này trước khi lựa chọn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm sở hữu dáng mũi hài hòa, ưng ý và đẹp an toàn theo thời gian.

