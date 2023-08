3 cặp đôi màn ảnh Hàn “hết cửa” phim giả tình thật

Với nhiều khán giả trẻ yêu thích dòng phim lãng mạn Hàn Quốc, họ có một sở thích rất thú vị - "chèo thuyền" cho các cặp đôi. Điều này có nghĩa là khán giả không chỉ muốn hai nhân vật yêu nhau trong phim mà còn thích các diễn viên yêu nhau ngoài đời.

Tất nhiên, làng điện ảnh xứ Hàn không thiếu các trường hợp phim giả tình thật. Tuy nhiên, điều này chẳng phải lúc nào cũng xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, một trong số đó là bởi các diễn viên đã tìm được nửa kia của mình.

Jisoo hẹn hò Ahn Bo Hyun...

Ngay lúc này, cộng đồng mạng đang phát sốt trước thông tin Jisoo - Ahn Bo Hyun hẹn hò. Bên cạnh việc chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi, nhiều khán giả cũng cảm thấy "buồn nhè nhẹ" vì "thuyền" Jisoo - Jung Hae In đã chính thức chìm.

Cả hai hợp tác với nhau trong Hoa tuyết điểm, bộ phim đầu tay của chị cả nhóm BLACKPINK. Dù tác phẩm này đã gây ra những tranh cãi, thế nhưng không thể phủ nhận Jisoo và Jung Hae In đã tạo ra phản ứng hóa học cực kỳ tuyệt vời.

... đồng nghĩa với việc "thuyền" Jisoo - Jung Hae In đã chính thức "chìm".

Chính vì thế, nhiều cư dân mạng đã "đẩy thuyền" Jisoo - Jung Hae In một cách cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí sau khi phim kết thúc, chỉ cần hai diễn viên có bất cứ tương tác nào với nhau, các fan cũng sẽ cảm thấy thích thú.

Park Seo Joon - Park Min Young

Năm 2018, bộ phim "Thư ký Kim sao thế?" đã tạo nên một cơn sốt lớn. Tác phẩm này không chỉ được đón nhận ở Hàn Quốc mà độ phủ sóng của nó còn lan ra toàn châu Á. Nội dung phim kể về câu chuyện yêu đương ngọt ngào giữa chàng Phó chủ tịch đẹp trai, giàu có, cực kỳ yêu bản thân tên Lee Young Joon và cô nàng thư ký Kim Mi So.

Vì sức hút lớn của bộ phim "Thư ký Kim sao thế?", nhiều khán giả muốn Park Seo Joon và Park Min Young sẽ có ngày yêu nhau ngoài đời.

Kim Mi So rất giỏi giang, hiểu ý Lee Young Joon và đã làm việc cho anh được 9 năm trời. Một ngày nọ, cô bỗng đòi nghỉ việc khiến Lee Young Joon lao đao. Anh quyết định "bày mưu tính kế" để tìm cách giữ cô lại. Thế rồi, sự lãng mạn dần được nhen nhóm trong mối quan hệ giữa họ.

Đảm nhận vai Lee Young Joon và Kim Mi So là hai gương mặt "bảo chứng rating" của màn ảnh Hàn ngữ - Park Seo Joon và Park Min Young. Ở tác phẩm này, hai người diễn với nhau cực kỳ ăn ý và rất có cảm giác cặp đôi. Chính vì thế, số lượng khán giả mong muốn họ phim giả tình thật là rất nhiều.

Nhiều người tin rằng Park Seo Joon và Xooos đang là một đôi.

Dẫu vậy, đây là điều khó lòng xảy ra bởi lúc này, Park Seo Joon được cho là đang hạnh phúc bên nữ Youtuber Xooos. Về phần Park Min Young, cô cũng từng có khoảng thời gian mặn nồng bên Kang Jong Hyun. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi từ hồi năm ngoái.

Giai đoạn đầu năm 2023, làng phim Hàn được một phen chấn động với cơn sốt mang tên "The glory". Đây chắc chắn là một trong những tác phẩm thành công nhất của làng điện ảnh xứ Kim Chi khi nó đã bội thu giải thưởng ở các lễ trao giải lớn.

Thông tin Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon yêu nhau từng khiến cõi mạng phát sốt.

Đáng chú ý, có 2 diễn viên của The glory đã chính thức nên đôi, đó là Lee Do Hyun cùng với Lim Ji Yeon. Thời điểm tin tức này chính thức được công bố, dĩ nhiên các khán giả đều chúc phúc cho họ vì cả Lee Do Hyun lẫn Lim Ji Yeon đều là những gương mặt tài năng và được yêu quý.

Tuy vậy, các fan "đu OTP" Lee Do Hyun - Go Min Si có lẽ cũng sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Hai diễn viên hợp tác cùng nhau ở bộ phim đình đám "Tuổi trẻ của tháng Năm". Tại đây, họ đã cùng nhau viết nên một chuyện tình đẹp nhưng lại kết thúc trong bi kịch.

Lee Do Hyun và Go Min Si từng được chẳng ít khán giả gán ghép với nhau.

Ngoài "Tuổi trẻ của tháng Năm", Lee Do Hyun và Go Min Si còn hợp tác với nhau ở 2 dự án khác, đó là "Ngôi nhà ma quái" và phim ngắn "Tình yêu tái sinh".