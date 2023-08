Điều netizen tiếc nuối nhất khi Jisoo hẹn hò: Loạt khoảnh khắc "tình bể bình" với Jung Hae In chỉ còn là quá khứ

Sáng ngày 3/8, mạng xã hội bùng nổ trước tin đồn hẹn hò của Jisoo và nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Ngay lập tức, công ty quản lý của cả hai đã xác nhận chuyện hai người đang trong một mối quan hệ tìm hiểu, yêu đương nghiêm túc.

Trước tin tức này, ngoài những phản ứng nghiễm nhiên phải có như ngỡ ngàng hay chúc mừng cho cặp đôi thì còn có một cái tên bị réo gọi trên khắp các mặt trận. Đó là Jung Hae In, bạn diễn ăn ý của Jisoo, người mà cho đến trước sáng nay vẫn được gán ghép nhiệt tình với chị cả BLACKPINK. Trong quá khứ, Jisoo và Jung Hae In là cặp bạn diễn thân thiết, còn gặp gỡ và tương tác với nhau ngay cả khi phim đã kết thúc. Và đáng nói hơn khi Jung Hae In còn là bạn thân của Ahn Bo Hyun, làm rộ lên tin đồn, chính Jung Hae In là người đã mai mối cho cặp đôi ngày hôm nay.

Dĩ nhiên, chuyện Jung Hae In có phải "ông mối" hay không không quan trọng, quan trọng là ngay lúc này đây, không ít khán giả dù chúc phúc cho Jisoo nhưng vẫn vô cùng tiếc nuối khi cặp đôi màn ảnh của họ không có phim giả tình thật. Những hình ảnh thân thiết của "thuyền" HaeSoo (tên gọi của cặp đôi Jung Hae In - Jisoo) cũng được cư dân mạng nhắc lại.

Ngay từ trước khi bộ phim Snowdrop ra mắt đã có những khoảnh khắc tình cảm khi chụp ảnh chung, thời điểm này khán giả đã cho rằng hai người có tướng phu thê khi gương mặt rất giống nhau.

Suốt thời gian quay phim, Jioo và Jung Hae In có rất nhiều khoảnh khắc thân thiết, hai người còn thường xuyên chụp ảnh cho nhau bằng chiếc máy ảnh của Jisoo.

Jung Hae In còn đăng tải bức hình của Jisoo và chiếc máy ảnh trên trang cá nhân, Jisoo cũng là bạn diễn nữ hiếm hoi mà Jung Hae In đăng nhiều ảnh đến vậy

Ngay cả ở hậu trường cũng đặc biệt thân thiết.

Rất nhiều khoảnh khắc cho thấy ánh mắt của họ luôn hướng về nhau.

Hay nụ hôn màn ảnh hiếm hoi giữa họ.

Có lẽ đến mãi sau này, Jung Hae In vẫn sẽ chỉ là một fanboy chính hiệu, đi xem concert và chụp ảnh chung với Jisoo.

Rất nhiều những bình luận tiếc nuối cho thuyền HaeSoo nhưng không quên chúc phúc cho Jisoo.

Nguồn ảnh: Naver