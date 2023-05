3 bước chăm sóc da giúp tăng sinh collagen

Collagen là một loại protein do cơ thể sản sinh. Nó đóng vai trò thiết yếu trong cấu trúc và chức năng của da, sụn, xương và các mô liên kết. Đối với làn da, collagen sẽ đem đến sự đàn hồi và săn chắc. Khi lớn tuổi hơn, lượng collagen có thể suy giảm, các sợi collagen thì trở nên mỏng manh và yếu hơn. Điều này góp phần khiến da lão hóa.

Muốn duy trì một làn da săn chắc, trẻ lâu, việc bảo trì và tăng cường collagen chính là "chìa khóa". Có nhiều cách để kích thích sản sinh collagen, như là thông qua chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra, 3 bước skincare sau đây cũng sẽ giúp tăng cường collagen, dưỡng da căng bóng và mịn màng.

Bôi serum vitamin C

Nhắc đến các món skincare hữu ích trong việc chống lão hóa, không thể quên nói tới serum vitamin C. "Vitamin C là chất chống oxy hóa", theo bác sĩ Kenneth Howe tại New York. "Khi tia UV xâm nhập vào trong da, nó sẽ gây tổn thương lâu dài bằng cách sản sinh các gốc tự do. Vitamin C có thể ngăn sự tổn thương ấy nhờ khả năng vô hiệu các gốc tự do khi chúng hình thành".

Bên cạnh khả năng bảo vệ làn da hiệu quả, vitamin C còn giúp tăng sinh collagen. Vitamin C sử dụng để bôi ngoài da sẽ có tính acid cao, từ đó "kích hoạt khả năng tự chữa lành của làn da bằng cách sản sinh thêm collagen và elastin", bác sĩ Howard Sobel ở New York giải thích.

Với công dụng kích thích sản sinh collagen, bảo vệ da và xóa mờ đốm thâm, serum vitamin C là lựa chọn lý tưởng cho quy trình chống lão hóa, giúp bạn duy trì làn da khỏe mạnh, trẻ lâu.

Bạn có thể bôi serum vitamin C 2 lần/ngày, vào buổi sáng và tối. Trong đó, buổi sáng được coi là thời điểm lý tưởng nhất để dùng serum vitamin C vì sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ da khỏi các tác đụng tiêu cực từ môi trường.

Tẩy da chết với AHA

Thay vì dùng sản phẩm tẩy da chết dạng hạt - món skincare có thể khiến da nhạy cảm và bị tổn thương, bạn nên chuyển sang dùng tẩy da chết hóa học, chứa AHA.

AHA không chỉ phát huy tác dụng ở lớp biểu bì, nó còn tác động tới tầng sâu hơn là trung bì. "Các nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả các dạng AHA sẽ thúc đẩy sự phát triển của collagen ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, glycolic acid là hiệu quả nhất", theo bác sĩ Marnie Nussbaum (New York). AHA thường được tìm thấy trong các sản phẩm chống lão hóa như toner tẩy da chết hay serum… Thành phần này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết để da thêm tươi sáng, mịn màng. Bên cạnh đó, cũng nhờ công dụng tăng sinh collagen, AHA sẽ xóa mờ và ngăn chặn sự hình thành của nếp nhăn.

Dùng retinol

Reitnol là thành phần quen thuộc với chị em nhờ khả năng cải thiện làn da, chống lão hóa. Bác sĩ Whitney Bowe giải thích cụ thể hơn về công dụng của retinol rằng: "Thành phần này được thêm vào các sản phẩm bôi ngoài da để kích thích da tái tạo, làm sáng da, giảm mụn và còn tăng sinh collagen". Ngoài ra, "retinol còn hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp hạn chế những tổn thương do gốc tự do - nguyên nhân khiến các dấu hiệu lão hóa xuất hiện".

Bác sĩ Francesca Fusco (New York) cho biết thêm rằng: "Tôi coi retinol là tiêu chuẩn vàng trong chăm sóc da, và thường giải thích với các bệnh nhân của mình về công dụng loại bỏ da chết, giải phóng lỗ chân lông, đồng thời cải thiện làn da xỉn màu của retinol".

Có thể thấy rằng, retinol là một thành phần đa-zi-năng, mang đến nhiều lợi ích cho làn da. Dẫu vậy, bạn cần chú ý rằng: "Retinol có thể gây kích ứng nếu bạn dùng thường xuyên, hoặc công thức retinol quá mạnh so với làn da của bạn", bác sĩ Whitney Bowe cảnh báo. "Sự cân bằng là cần thiết", bác sĩ Whitney Bowe gợi ý bạn hãy bắt đầu với sản phẩm retinol không cần kê đơn với tỷ lệ 0.01% - 0.03%, và nên bôi lượng bằng hạt đậu mỗi khi dùng. Tần suất thoa retinol là khoảng "2 lần/tuần, và tăng dần lên để làn da có thời gian thích nghi".