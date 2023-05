Dương Tử trong ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc xinh tỏa sáng, lúc lộ di chứng 'dao kéo'

Dương Tử là một trong những sao nữ Cbiz thu hút nhiều chú ý về nhan sắc mỗi khi xuất hiện. Visual của nữ diễn viên được cho là khá thất thường, qua ảnh chưa chỉnh sửa lúc xinh như mỹ nhân lúc lại xuống sắc để lộ dấu hiệu can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. May mắn thay, thời gian gần đây, Dương Tử so với quá khứ đã lên hương visual và chỉn chu hơn về mặt ngoại hình nên nhận về nhiều lời khen.

Dương Tử trong sự kiện tối 24/5 vừa qua nhận về đông đảo lời khen nhờ visual lên hương rõ rệt. Chọn đúng lối makeup cùng kiểu tóc tôn nhan sắc, nữ diễn viên nhìn rất trẻ trung toát lên thần sắc tươi tắn rạng rỡ

Dương Tử quả thực hợp với tóc đen và lối makeup nhẹ nhàng sáng màu. Cô kết hợp màu tóc đen truyền thống với nước da trắng sáng, tô son đỏ tôn da lẫn thần thái hiệu quả

Kiểu tóc xoăn dài ngang lưng với phần đỉnh đầu được làm phồng khá hợp với gương mặt của Dương Tử. Cách trang điểm tối giản mắt - đậm ở môi đi cùng dáng lông mày sắc bén giúp Dương Tử nhìn trẻ xinh vừa đẹp ngọt ngào vừa dịu dàng nữ tính. Ngay cả ảnh camera thường nữ diễn viên cũng không hề bị dìm nhan sắc

Trong một lần khác trên sóng truyền hình, Dương Tử cũng được khen nhờ visual ngọt ngào. Lần đó, nữ diễn viên để tóc mái bằng kết hợp makeup tươi tắn khiến gương mặt càng thêm dễ thương trẻ trung hơn hẳn tuổi thật

Cũng là tông makeup đậm với son đỏ nhưng nếu kết hợp sai kiểu tóc hiệu ứng mang lại sẽ khác biệt hoàn toàn. Điều này có thể thấy rất rõ trong lần Dương Tử livestream với một thương hiệu vào 2 năm trước. Nữ diễn viên bị cho là "cưa sừng" hơi quá khi để tóc thắt nơ mà vẫn để lộ hai bên "râu rồng" rõ rệt

Cùng một tông makeup nhưng Dương Tử qua ảnh camera thường và photoshop đúng là có kha khá các khác biệt. Tuy nhiên, may mắn là nữ diễn viên hôm đó có làn da không mụn cũng không đổ dầu nên không bị chê quá nhiều

Đến tận bây giờ, nghi vấn Dương Tử phẫu thuật thẩm mỹ vẫn luôn là chủ đề nhận về nhiều bàn tán. Nhìn lại ảnh chưa chỉnh sửa của cô trong quá khứ, Dương Tử nhìn có đôi phần khác biệt so với hiện tại. Dẫu biết rằng cô đã thay đổi cách đánh son, tạo khối... nhưng ngũ quan của Dương Tử hồi trước rõ là có nét khác bây giờ