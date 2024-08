Senorita - siêu hit đưa hai ngôi sao tỷ view đến bên nhau

Tháng 6/2019, Shawn Mendes và Camila Cabello “song kiếm hợp bích" cho ra mắt ca khúc Senorita. Giai điệu latin cuốn hút, bắt tai cùng thông điệp tình yêu nóng bỏng của cặp sao tỷ view lập tức trở thành siêu hit.

MV Senorita thu hút lượt xem thần tốc, hiện tại đã cán mốc 1.7 tỷ views trên YouTube. Mùa hè năm ấy, Shawn Mendes và Camila Cabello phủ sóng làn nhạc nhờ sức ảnh hưởng sâu rộng của Senorita.

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Không chỉ là màn hợp tác bùng nổ về mặt thương mại, Senorita còn trở thành dấu ấn khó quen bởi là sản phẩm “se duyên" cho cặp đôi hot nhất làng nhạc. Phản ứng hoá học bùng nổ từ MV Senorita giúp hai ngôi sao thu về lượng người hâm mộ “đẩy thuyền" đông đảo trên toàn thế giới.

Từ đây, Shawn Mendes và Camila Cabello gắn bó với nhau như hình với bóng. Không lâu sau khi tung MV hợp tác, cả hai xác nhận hẹn hò và bên nhau vượt qua thời gian nước Mỹ bùng nổ dịch Covid-19.

Tương tác tràn màn hình của cặp đôi Senorita

Trước Senorita, Shawn Mendes và Camila Cabello đã là bạn bè trong nhiều năm. Trên sân khấu concert của Taylor Swift năm 2015, bộ đôi đã từng hát chung, sau đó phát hành nhiều ca khúc hợp tác. Nhưng phải đến Senorita mới thực sự là 1 cú nổ, cả về thành tích lẫn mối quan hệ của Shawn và Camila.

Trước truyền thông, Shawn và Camila là một cặp đôi yêu đương đắm say, không ngại trao nhau cử chỉ âu yếm công khai

Dù chia tay, nhưng Shawn Mendes vẫn vô cùng nặng tình với Camila Cabello.

Nhạc hậu chia tay “dằn mặt” lẫn nhau

Hậu chia tay, cả Shawn Mendes và Camila Cabello đều ra nhạc về nhau. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2023, cặp đôi vẫn chiếm sóng truyền thông bởi những ám chỉ thông qua âm nhạc. Nổi tiếng nhất trong những sản phẩm thời gian này của Camila thời gian này là ca khúc Bam Bam ra mắt tháng 3/2022.

Cặp đôi tan rã vào năm 2021

Ca khúc Bam Bam được cho là thông điệp mà Camila Cabello gửi trực tiếp đến Shawn Mendes. Lời bài hát ám chỉ Shawn Mendes: "You said you hated the ocean, but you're surfin' now. I said I'd love you for life, but I just sold our house" (Anh nói anh ghét đại dương, nhưng giờ anh đang lướt sóng nè. Em nói em yêu anh đến cả đời, nhưng căn nhà chung của chúng ta em bán rồi). Trong MV này, Camila kể lại quá trình cô move on khỏi cuộc tình cũ, từ 1 trái tim vỡ nát trở lại cuộc sống thường nhật một cách vui vẻ.

Camila kể lại quá trình cô move on khỏi cuộc tình cũ, từ 1 trái tim vỡ nát trở lại cuộc sống thường nhật một cách vui vẻ trong ca khúc Bam Bam

Trái ngược với thái độ mạnh mẽ của Camila, Shawn Mendes lại vô cùng “suy" trong hai ca khúc It will be okay và When You’re Gone. Lời bài hát When You're Gone có nội dung xoay quanh việc mỗi người nên học cách buông bỏ sau khi kết thúc mối tình: "You never know how good you have it / Until you're starin' at a picture of the only girl that matters" (Tạm dịch: Bạn không bao giờ biết điều đó tốt như thế nào cho đến khi bạn bất ngờ khi nhìn lại ảnh của cô gái đó).

Shawn Mendes lại bật chế độ "suy" hậu chia tay Camila

Đặc biệt, Hate You - bài hát Shawn Mendes sáng tác nhưng không hát, giao lại cho Jung Kook phát hành trong album đầu tay càng thể hiện sự nuối tiếc của Shawn với mối tình cũ. Dù không xác nhận được thời điểm Shawn viết ca khúc này, nhưng với lyrics đầy sự day dứt như “Anh sẽ đổ lỗi cho em, về những điều em không làm; Ghét em là cách duy nhất để anh không đau đớn”, dân tình khẳng định đây là những nỗi lòng cực suy ca sĩ điển trai nhất nước Mỹ gửi đến Camila.



Mỹ nữ Latin hoá tiểu tam vì… 1 album

Sau gần 2 năm chia tay, Shawn Mendes và Camila Cabello bất ngờ tái hợp qua một nụ hôn làm chấn động Coachella tháng 4/2023. Tuy nhiên, đến tháng 6 cùng năm, cả hai lại tan vỡ một lần nữa. Hiện tại Shawn Mendes và Camila Cabello không còn bên nhau nhưng nụ hôn Coachella lại đang viral cực mạnh trên các diễn đàn âm nhạc. Tất cả là tại “em gái Taylor Swift".

Shawn Mendes và Camila Cabello được bắt gặp tại Coachella 2023

Nụ hôn tái hợp chấn động Coachella 2023

Thiên tình sử của hai ca sĩ tỷ view có sự tham gia của nhân vật thứ 3 - Sabrina Carpenter tạo nên màn “báo thù bằng âm nhạc" hot nhất dạo gần đây. Ngày 23/8, Sabrina Carpenter phát hành album Short n Sweet, với 12 tracks nói về những cuộc tình ngắn ngủi nhưng ngọt ngào của cô.

Sabrina Carpenter ra album ngầm tố Camila Cabello là tiểu tam

Nhưng ngọt ngào đâu chưa thấy, chỉ thấy fan nhạc bắt đầu “xào xáo" vì sự thật đằng sau nụ hôn tái hợp của Shawn Mendes và Camila Cabello. Thông qua loạt ca khúc mới như Taste, Coincidence,... Sabrina Carpenter chỉ đích danh Shawn Mendes là kẻ tồi, qua lại lén lút với tình cũ trong thời gian hẹn hò bạn gái mới. Ngoài ra, Sabrina còn ám chỉ Camila là “tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ mới của Shawn, thậm chí gửi ảnh nóng bỏng chèo kéo.

Sabrina Carpenter - Taste

Bị bóc trần trong album mới của Sabrina, Camila Cabello cũng không nằm im chịu trận. Cô đăng clip TikTok đính kèm ca khúc June Gloom, lời bài hát ám chỉ người bạn trai cũ của Camila dù đã có bạn gái mới những vẫn chưa thể quên được cô.

Đổi lại, Camila lại "cười nhạo" vị trí của Sabrina trong lòng Shawn Mendes

Nhiều người cho rằng, Camila Cabello và Shawn Mendes sẽ rất khó để chấm dứt hoàn toàn. Tuy nhiên, mọi chuyện dần đi xa hơn khi một trong hai tìm hiểu người mới, mà trong lòng thì chưa quên được người cũ. Không ít khán giả thấu hiểu nỗi lòng của Sabrina và trở nên khắt khe với Camila. Thậm chí, cư dân mạng còn cười nhạo Camila rằng “yêu đương đến mấy cũng hoá tiểu tam".

Không ít khán giả thấu hiểu nỗi lòng của Sabrina và cười nhạo Camila rằng “yêu đương đến mấy cũng hoá tiểu tam".

Drama dài tập của ba ngôi sao nhạc pop đình đám ngày càng có nhiều chi tiết thú vị. Được lợi nhất trong câu chuyện này là… khán giả, vì có thêm nhiều nhạc hay để nghe. Tính đến hiện tại, chuyện tình 5 năm giữa Shawn Mendes và Camila Cabello có thể tóm tắt bằng 3 bài hát: Senorita - When You’re Gone và Taste!