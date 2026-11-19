Sinh năm 1997, Zeng Yan mất khoảng 5 năm để đi từ một kỹ sư thuật toán mới tốt nghiệp trở thành nhân sự chủ chốt trong đội ngũ phát triển Seedance 2.0 của ByteDance.

Cô được cho là người đề xuất đầu tư vào mô hình AI quy mô 200 tỷ tham số, bất chấp những tranh luận về chi phí và rủi ro.

Ở tuổi 29, Zeng Yan (曾妍) đang trở thành cái tên đáng chú ý trong giới công nghệ Trung Quốc. Nữ nhà nghiên cứu là một trong những nhân sự chủ chốt đứng sau Seedance 2.0, mô hình AI tạo video của ByteDance có khả năng kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để tạo ra nội dung theo yêu cầu.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô hiện đạt cấp bậc 4-2 tại ByteDance, sau khi thăng hai cấp trong khoảng một năm. Tổng gói đãi ngộ dành cho nhân sự ở cấp bậc này được một số nguồn trong ngành ước tính vượt 5 triệu nhân dân tệ/năm, tương đương hơn 19 tỷ đồng, bao gồm lương, thưởng và cổ phiếu. Đây là mức ước tính theo cấp bậc, chưa phải thu nhập cá nhân được công ty xác nhận.

Chân dung Yan Zeng (Zeng Yan), nhà nghiên cứu AI của ByteDance, người đứng tên tác giả đầu tiên trong các công trình X-VLM và PixelDance, đặt nền móng cho quá trình phát triển các mô hình AI đa phương thức và tạo video của tập đoàn. Ảnh: Trang GitHub cá nhân của Yan Zeng.

Từ kỹ sư mới tốt nghiệp đến nhân sự chủ chốt của ByteDance

Theo truyền thông Trung Quốc, Zeng Yan sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Giao thông Tây An và tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành liên quan đến máy tính tại Đại học Montreal, Canada.

Tháng 9/2021, cô gia nhập ByteDance AI Lab với vị trí kỹ sư thuật toán theo diện tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp. Chỉ khoảng hai tháng sau, Zeng Yan đã có tên trong công trình nghiên cứu X-VLM, được công bố trên nền tảng arXiv vào tháng 11/2021 và sau đó được chấp nhận tại Hội nghị Quốc tế về Học máy (ICML) năm 2022.

X-VLM tập trung vào công nghệ tiền huấn luyện đa phương thức, giúp AI hiểu mối liên hệ giữa hình ảnh và ngôn ngữ. Đây là một trong những hướng nghiên cứu nền tảng cho các mô hình AI có khả năng tiếp nhận và xử lý nhiều dạng dữ liệu khác nhau.

Bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp của cô đến với PixelDance, mô hình nghiên cứu tạo video bằng AI. Công trình Make Pixels Dance: High-Dynamic Video Generation, do Zeng Yan đứng tên tác giả đầu tiên, được công bố tại hội nghị CVPR 2024.

Nghiên cứu giới thiệu phương pháp kết hợp hình ảnh chỉ dẫn ở khung hình đầu và cuối với câu lệnh văn bản để tạo video có chuyển động phức tạp. Công trình này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Zeng Yan từ nghiên cứu AI hiểu hình ảnh và ngôn ngữ sang phát triển công nghệ tạo nội dung video.

Theo bài điều tra của 36Kr tháng 7/2026, ByteDance từng có hai nhóm nghiên cứu video AI tương đối độc lập: nhóm PixelDance do Zeng Yan tham gia tại AI Lab và nhóm Seaweed thuộc Seed do Jiang Lu phụ trách.

Cuối năm 2024, sau quá trình tái cơ cấu AI Lab và những thay đổi nhân sự, Zeng Yan chuyển sang Seed, tiếp tục tham gia phát triển các mô hình tạo video. Đây là bước tiến quan trọng đưa cô đến gần hơn với dự án Seedance.

Quyết định đặt cược vào mô hình 200 tỷ tham số

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất về Zeng Yan được 36Kr tiết lộ là đề xuất phát triển mô hình AI quy mô ít nhất 200 tỷ tham số vào cuối năm 2025.

Theo nguồn tin nội bộ được 36Kr phỏng vấn, trong một buổi ăn cùng đội ngũ nghiên cứu, cô đã đưa ra ý tưởng này dù biết quy mô lớn đồng nghĩa với chi phí tính toán, dữ liệu và nguồn lực huấn luyện tăng mạnh.

Đề xuất ban đầu vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số thành viên cho rằng việc phát triển ngay mô hình 200-300 tỷ tham số quá mạo hiểm, trong khi phương án an toàn hơn là bắt đầu với quy mô khoảng 100 tỷ tham số.

Tuy nhiên, Zeng Yan vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Sau quá trình thảo luận và thẩm định, Wu Yonghui, người đứng đầu Seed, cùng Zhou Chang, nhân sự phụ trách mảng tạo sinh đa phương thức hình ảnh, được cho là đã ủng hộ phương án này và hỗ trợ điều phối nguồn lực.

Hình ảnh giới thiệu Seedance 2.0, mô hình AI tạo video đa phương thức do ByteDance phát triển, có khả năng kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để tạo nội dung. Ảnh: ByteDance.

Quyết định đầu tư vào mô hình quy mô lớn, kết hợp với dữ liệu huấn luyện chất lượng cao, trở thành một trong những yếu tố được 36Kr nhắc đến khi phân tích quá trình phát triển Seedance 2.0.

Đáng lưu ý, 200 tỷ tham số là quy mô cô đề xuất trong quá trình nghiên cứu, không phải thông số kỹ thuật đã được ByteDance chính thức xác nhận cho Seedance 2.0.

Ngày 12/2/2026, ByteDance giới thiệu Seedance 2.0. Mô hình sử dụng kiến trúc tạo sinh đa phương thức, cho phép tiếp nhận văn bản, hình ảnh, âm thanh và video làm dữ liệu đầu vào. Người dùng có thể kết hợp tối đa 9 hình ảnh, 3 đoạn video và 3 đoạn âm thanh để định hướng sản phẩm đầu ra.

Khả năng tạo video nhiều góc máy, xử lý chuyển động và đồng bộ âm thanh giúp Seedance 2.0 mở rộng ứng dụng trong sản xuất phim, quảng cáo, thương mại điện tử và sáng tạo nội dung.

Đãi ngộ hàng chục tỷ đồng mỗi năm

Không chỉ gây chú ý bởi vai trò trong một sản phẩm AI nổi bật, tốc độ thăng tiến của Zeng Yan cũng trở thành chủ đề được truyền thông Trung Quốc quan tâm.

Theo các nguồn tin trong nước, tháng 3/2026, cô được cho là thăng từ cấp 3-2 lên 4-2 tại ByteDance, sau khoảng một năm. Đây là cấp bậc dành cho nhóm nhân sự kỹ thuật cấp cao trong hệ thống của tập đoàn.

Tổng gói đãi ngộ của nhân sự cấp 4-2 được một số nguồn trong ngành ước tính vượt 5 triệu nhân dân tệ mỗi năm, tương đương hơn 19 tỷ đồng. Khoản này có thể bao gồm lương cơ bản, thưởng cuối năm và cổ phiếu, thay vì chỉ là tiền lương nhận hàng tháng.

Trong khi đó, Seedance 2.0 cũng trở thành một sản phẩm quan trọng trong hệ sinh thái AI của ByteDance. Theo 36Kr, mô hình đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh MaaS (Model as a Service) của Volcano Engine, nền tảng cung cấp dịch vụ AI cho khách hàng doanh nghiệp.

Sự phát triển của Seedance cho thấy cuộc đua AI đang bước sang giai đoạn mới, khi các tập đoàn công nghệ không chỉ cạnh tranh về năng lực nghiên cứu mà còn phải chứng minh khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Từ một kỹ sư thuật toán mới gia nhập ByteDance năm 2021, Zeng Yan đã trở thành nhân sự chủ chốt trong quá trình phát triển một mô hình AI tạo video nổi bật của tập đoàn. Câu chuyện của cô cũng cho thấy giá trị ngày càng lớn của những nhân tài có khả năng kết nối nghiên cứu chuyên sâu với các sản phẩm công nghệ phục vụ thị trường.

Nguồn: 36Kr, China Venture, ByteDance Seed