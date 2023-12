25 ca khúc hay nhất Kpop 2023: Vị trí số 1 không bất ngờ, sản phẩm nghi vấn đạo nhái “chễm chệ” Top 10

Thời điểm cuối năm cũng là lúc loạt các tờ báo, trang tin hàng đầu đưa ra những đánh giá về những ca khúc nổi bật nhất đã “làm mưa làm gió" trong năm 2023. Mới đây, New Musical Express (NME) - ấn phẩm âm nhạc của Anh được xuất bản từ năm 1952 đã công bố Top 25 ca khúc hay nhất Kpop trong năm qua.

NME cho biết: “Đây là năm thứ hai liên tiếp mà các nhóm nhạc nữ dẫn đầu Kpop. Không quan trọng trong bài hát của họ là những lời thú nhận về tình yêu dễ gây tổn thương hay ca khúc truyền cảm hứng vui vẻ. Cũng không quan trọng họ là tân binh hay đã có dày dặn kinh nghiệm. Tất cả đều chỉ có một điều đơn giản, đó chính là khó thoát khỏi những giai điệu từ các nghệ sĩ này”.

Vị trí #1 thuộc về Super Shy của New Jeans

Đây là kết quả không hề gây bất ngờ và cũng vô cùng xứng đáng với các cô gái của nhóm nhạc NewJeans. NME nhận định, khi NewJeans debut vào năm 2022 đã khiến chính những nhà chuyên môn phải say mê với đĩa đơn R&B lấy cảm hứng từ thập niên 90. Thậm chí NME còn gọi đó là cú sốc với hệ sinh thái của Kpop ở thời điểm đó. Ở E.P thứ hai - Get Up, mỗi sản phẩm lại chứa đầy sự “ma thuật". Trong đó, ca khúc Super Shy lại có cách đặc biệt riêng biệt để đi sâu vào tâm trí người nghe.

NME nhận xét: “Giọng hát quyến rũ là một phần tất yếu tạo nên thành công của NewJeans. Với thành công đã đạt được càng củng cố vị thế của NewJeans với tư cách là nhóm nhạc nữ mà chúng ta chắc chắn sẽ nhắc đến trong nhiều năm tới”.

Queencard - (G)I-DLE giữ vị trí #2

Sau Nxde và'Tomboy được ra mắt vào năm ngoái, (G)I-DLE đã trở lại vào tháng 5 với ca khúc Queencard - một sản phẩm được đánh giá là có sự nữ tính đầy táo bạo.

Ca khúc chứa đựng thông điệp đầy ý nghĩa khi muốn truyền tải việc để trở thành cô gái luôn là tâm điểm của sự chú ý ở bất cứ đâu, bạn không cần phải cố gắng theo đuổi một hình mẫu nào, mà hãy tự tin là chính mình, khi đó bạn sẽ tỏa sáng như một nữ hoàng thực sự.

Sau khi lên sóng, ca khúc đã chính thức chạm đỉnh Perfect All-Kill giúp (G)I-DLE sở hữu liên tiếp 3 bản hit đạt PAK là Tomboy, Nxde, và Queencard. Không chỉ thế, Queencard còn đạt no.1 BXH iTunes Top Album tại 18 khu vực, bao gồm Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Thái Lan.

Ca khúc Cupid của FIFTY FIFTY vướng tranh cãi đạo nhái nhưng xuất sắc đứng Top 6

Sự phát triển vượt bậc của FIFTY FIFTY trong năm qua đã được minh chứng thông qua bản hit đột phá mang phong cách retro-pop mang tên Cupid. Ca khúc sau khi ra mắt đã gây bão và trở thành cơn sốt trên toàn thế giới/ Ca khúc có hai phiên bản tiếng Hàn và tiếng Anh nhưng version tiếng Anh đã thực sự bùng nổ và đưa nhóm lên một tầm cao mới.

Theo công bố của Billboard - nền tảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu nước Mỹ - ca khúc Cupid đã lần đầu lọt vào Top 10 Global 200 (bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard) ở vị trí thứ 9. Đặc biệt, FIFTY FIFTY còn vượt qua siêu tân binh NewJeans của HYBE để trở thành nhóm nhạc lọt Hot 100 nhanh nhất lịch sử chỉ sau 130 ngày ra mắt.

Tuy nhiên ca khúc đã vướng nghi vấn đạo nhái khi bị so sánh giai điệu với Sen Aşkımızdan . Bên dưới dòng trạng thái, nam ca sĩ viết. Chủ nhân ca khúc còn không ngần ngại tag luôn tài khoản của FIFTY FIFTY để làm rõ vấn đề.

Sau đó, phía công ty chủ quản của FIFTY FIFTY - ATTRAKT đã xác minh với nhóm producer gốc của Cupid (bao gồm: Adam Von Mentzer, Mac Felländer-Tsai và Louise Udin) và nhận được câu trả lời: "Chúng tôi không hề biết đến ca khúc Thổ Nhĩ Kỳ đó. Do tính chất âm nhạc nên có những điểm tương đồng, nhưng chúng tôi không nghĩ đó là đạo nhạc".

Rover của Kai “hạ cánh" ở vị trí thứ 10

NME nhận xét Rover cua Kai là một ca khúc đáng để rung động. Kai có âm sắc khàn khàn nên khi thể hiện Rover, anh đã cho thấy nó có thể gây nghiện như thế nào: “Khi nó ngân nga và đan xen giữa những câu hát R&B quyến rũ, những đoạn điệp khúc dồn dập của Reggaeton mang đến âm trầm tuyệt đẹp của Kai".

Ca khúc chủ đề Rover của mini album thứ 3 mang concept "kẻ lang thang". Bài hát ẩn chứa câu chuyện của 1 "Rover - kẻ lang thang" không quan tâm đến ánh nhìn của người khác mà luôn tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc.

Trước đó, theo Allkpop , chỉ một ngày sau khi phát hành, Kai với album mới đã đạt được thành công vang dội khi chiếm giữ vị trí đầu bảng trên các bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia khác nhau.