Việt Nam trở thành điểm đến "sáng rực" của loạt nghệ sĩ quốc tế trong năm 2023

Không ngoa khi gọi tên năm 2023 là một năm “tưng bừng" bởi những nghệ sĩ lớn như BLACKPINK, Super Junior, EXO, Katy Perry, Maroon 5,... lần lượt đến Việt Nam qua các sự kiện và đêm nhạc lớn nhỏ. Lần đầu tiên các fan được tham gia và thưởng thức những đêm nhạc quốc tế đầu tư và mãn nhãn, cũng như có cơ hội được gặp thần tượng ngay trên chính sân nhà của mình.

Năm “bội thu" nghệ sĩ đến Việt Nam

Ngày 30/12/2022, hai ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Kpop: CL (2NE1) và Hyoyeon (SNSD) đã có mặt tai hai sự kiện đón giao thừa ở hai đầu đất nước với hàng trăm nghìn khán giả tham dự. Nhiều người ví von rằng năm nay CL đã “mở bát” cho làng nhạc Việt quá tốt, mở cửa cho lũ lượt hàng loạt ngôi sao quốc tế sang Việt Nam trình diễn từ đầu năm đến cuối năm.

CL (2NE1) và Hyoyeon (SNSD) tại sân khấu đón giao thừa ở 2 thành phố lớn là TP. HCM và Hà Nội

Đêm nhạc Tiger Remix Countdown Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) được khuấy động bởi chị đại CL. Cô nàng năng nổ giao lưu cùng fan và biểu diễn những ca khúc được fan yêu thích như The Baddest Female, I Am The Best. Chương trình cũng được khán giả đánh giá là bất ngờ và đầu tư lớn khi mời cô chị cả của 2NE1 về đếm ngược giao thừa tại Việt Nam, điều được cho là hiếm thấy trong những năm trước đây, nhất là sau những năm dịch COVID-19.

Tại đầu cầu Hà Nội, Heineken Countdown Party cũng thu hút nhiều người dân đến đón năm mới và thưởng thức phần trình diễn của DJ HYO, hay còn có tên gọi thân quen là Hyoyeon từ nhóm nhạc nữ quốc dân của Kpop Girl Generation. Dù là ở đâu, hai chị đại cũng đã chiêu đãi khán giả Việt Nam những sân khấu mãn nhãn, chất lượng cùng trải nghiệm đặc biệt khi ở hai thành phố lớn nhất đất nước được đón tiếp các nghệ sĩ quốc tế.

SUPER JUNIOR trở lại Việt Nam sau 12 năm kể từ SUPER SHOW 3

Ngày 11/03/2023, tức chỉ 3 tháng sau, nhóm nhạc Super Junior đã có mặt tại TP.HCM trong khuôn khổ "Super Junior World Tour - Super Show 9: Road" với hơn 15.000 khán giả tại sân vận động Quân Khu 7. Các chàng trai trở lại Việt Nam sau 12 năm kể từ Super Show 3 diễn ra vào năm 2011. Các thành viên đã cover ca khúc See Tình của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng như giao lưu với fan bằng một số câu tiếng Việt. Nhóm nhạc cũng bày tỏ tình cảm với món đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là món phở: "Phở Việt Nam số một".

BLACKPINK và loạt ngôi sao lần đầu tiên đến Việt Nam

Năm 2023 có lẽ sẽ trở thành một năm khó quên đối với khán giả Việt Nam vì sau những ngôi sao đầu tiên đổ bộ làng nhạc qua các chương trình đầu năm, 4 tháng giữa 2023 là chuỗi sự kiện khiến người xem thoả thích tận hưởng “mệt nghỉ" với hàng loạt nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng chọn Việt Nam làm điểm dừng chân.

Seen Festival tổ chức tại Hội An vào hai ngày 17 và 18/06/2023 đã đón tiếp loạt sao Kpop nổi tiếng: BoA, TaeYang, Hyoyeon, aespa, KARD, Kim Wooseok và Kihyun. Sự kiện được đánh giá là một trong những sự kiện đáng đi nhất năm bởi loạt sao lớn từ nhà SM cũng như những cái tên kỳ cựu trong làng nhạc xứ Hàn. Sự kiện đã thu hút hơn 20.000 người hâm mộ tham gia.

Taeyang khoe hình ở quán phở, BM (KARD) thả dáng bên hồ bơi hay Hyoyeon (SNSD) đi ăn bánh xèo khiến fan thích mê vì loạt sao Kpop liên tục đổ bộ Việt Nam

Charlie Puth, nam ca sĩ nổi tiếng với ca khúc We Don’t Talk Anymore đã tới Việt Nam qua Đại nhạc hội 8Wonder Music Festival nằm trong khuôn khổ Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 vào ngày 22/7. Lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, ca sĩ Charlie Puth đã đem tới phần biểu diễn, những ca khúc sôi động cực cháy tới khán giả. Mặc cho thời tiết nóng bức và chút lỗi kỹ thuật, anh chàng sẵn sàng bỏ áo để trình diễn “tất tay" cùng các khán giả Việt Nam.

Và không thể nào bỏ qua sự kiện “chấn động” nhất năm: BLACKPINK với 2 đêm nhạc kín ghế tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào 29 và 30/7/2023. Chưa kịp hoàn hồn với loạt sao từ nhà SM, nhóm nhạc nữ hàng đầu YG mang hẳn 2 đêm trong tour diễn BORN PINK đến Việt Nam. Các fan Kpop trước đây phải mua vé tại các đất nước khác để được xem 4 cô gái trình diễn nay thậm chí đã được nhìn thấy thần tượng trên chính sân nhà. Sự kiện trở thành “cú huých lớn” cho nền kinh tế lễ hội phát triển và để lại vô vàn hiệu ứng tích cực tại Việt Nam. Đây cũng chính là đêm nhạc thành công nhất lịch sử các sao ngoại từng đến Việt Nam trình diễn.

BLACKPINK tổ chức thành công 2 đêm trình diễn bùng nổ tại Việt Nam

Hai tháng sau, vào ngày 1/9/2023, hơn 6.000 khán giả Việt lần nữa chào đón hai thành viên DongHae và EunHyuk thuộc nhóm nhạc Super Junior trong concert và fanmeeting riêng của hai anh chàng tại TP.HCM. Họ trở lại sau lần cùng Super Junior làm concert Super Show 9 tại Sân vận động Quân khu 7, TP HCM hồi tháng 3. Fan Super Junior của Việt Nam năm nay thậm chí “than vãn” do gặp các anh nhiều quá nên… cạn tiền!

Cũng từ ngày 9-10/09/2023, nghệ sĩ AiLee ghé thăm Việt Nam tại Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc (K-Food Fair 2023) với sự có mặt của hơn 10.000 khán giả tại Quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng, Hà Nội. Cùng tháng đó, vào ngày 26/9, Suho - trưởng nhóm EXO đã gặp gỡ 15.000 người hâm mộ Việt Nam tại sự kiện Adex Kpop Super Concert (TP.HCM).

Và cuối cùng, chốt lại tháng 9, Epik High đã đến trình diễn tại Lễ hội âm nhạc quốc tế HAY FEST mùa 2 diễn ra tại Công viên Yên Sở (Hà Nội) vào ngày 30/9/2023 với hơn 10.000 khán giả tham dự. HAY FEST cũng được dịp đón chào siêu sao Ronan Keating, thủ lĩnh nhóm Boyzone đình đám thập niên 90 trong set diễn dạt dào cảm xúc. Tất cả đã tạo nên một trải nghiệm không thể nào quên với khán giả Hà Nội.

Điểm đến của nhiều nghệ sĩ thế giới

Thị trường âm nhạc cuối năm của Việt Nam cũng không kém phần sôi động, mở đầu với đêm nhạc AREA 52 của BamBam, nam ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc GOT7 diễn ra vào ngày 21/10/2023 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Vốn nổi tiếng là một thần tượng với kỹ năng đa nghệ, có thể "cân" được nhiều khía cạnh như hát, nhảy, rap... nên không bất ngờ khi BamBam đã đem đến concert tại Việt Nam những tiết mục "chất lừ". BamBam thậm chí đã lập một cuộc bình chọn nhằm lựa chọn bài hát tiếng Việt mà anh sẽ cover tặng các V-fans và phần thắng đã nghiêng về bản hit Thích Em Hơi Nhiều của Wren Evans.

Wren Evans và Zion. T song ca trong đêm nhạc GENFest

Vào tháng 11, 4 nghệ sĩ nổi tiếng xứ Hàn HyunA, ZICO, Lee Hyo Ri và Zion.T đã đổ bộ GENfest trong hai ngày 4/11 và 5/11. Hai đêm nhạc "tỷ view" đã mang lại những trải nghiệm xứng tầm với Coachella của Việt Nam với loạt hit lớn, nghệ sĩ quốc tế và nhiều trải nghiệm sống động. Sau sự kiện này, các ngôi sao cũng nán lại Việt Nam để thưởng thức ẩm thực và thăm thú các địa điểm tại đây khiến các fan không ngừng thích thú.

Nếu các sao Kpop liên tục “tiến công" các khán giả Việt Nam vào nửa đầu năm 2023, thì nửa sau là sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ Âu - Mỹ. Sau 12 năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam đã được sống lại với những giai điệu thanh xuân cùng Westlife ngay trên "sân nhà". 2 đêm nhạc The Wild Dreams Tour tại TP.HCM đã khép lại với những giây phút thăng hoa, bùng nổ, để lại nhiều khoảnh khắc khó quên cho người hâm mộ Việt Nam sau hai đêm diễn vào 21 và 22/11/2023.

Westlife mang chuyến lưu diễn The Wild Dream Tour về Việt Nam

Tối 16/12/2023, Maroon 5 cũng đem đến Việt Nam những ca khúc hit tại 8Wonder Winter Festival Phú Quốc như Sugar, Payphone, One More Night,... Đêm nhạc là sự kiện đáng chú ý khi kết hợp nhiều hoạt động du lịch với đêm nhạc quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi và một màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn. Adam Levine khẳng định với fan hâm mộ sẽ quay trở lại Việt Nam lần nữa.

Kết lại một năm đón tiếp loạt sao quốc tế của Việt Nam, các khán giả lần đầu được xem Katy Perry - một trong 5 nữ ca sĩ Pop lừng lẫy giới giải trí USUK đến trình diễn tại đêm trao giải của VinFuture 2023. Đây là lần thứ ba Katy Perry đến Việt Nam, lần gần nhất vào năm 2016, nữ ca sĩ đến thăm Việt Nam nhưng không trình diễn mà chỉ tham gia hoạt động thiện nguyện ở Ninh Thuận trong vai trò đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Katy Perry toả sáng với loại hit

Thành viên người Việt Hanbin cũng cùng nhóm nhạc Tempest trở lại Việt Nam trong đêm nhạc thứ 2 của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 3 - Hò Dô 2023 vào 23/12/2023 với tất cả sự phấn khích, cuồng nhiệt của khán giả tập trung vào sự xuất hiện của headliner.

Ông Lee Soo Man - nhà sáng lập SM Entertainment từng khẳng định: “Chúng tôi tin rằng có thể giúp Việt Nam phát triển kinh tế bằng cách tạo ra các ngôi sao toàn cầu và những biểu tượng văn hoá dựa trên những yếu tố này.” Với tiềm năng này, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng sớm trong năm 2024, Việt Nam sẽ tiếp tục được đón tiếp các nghệ sĩ lớn với những sân khấu đỉnh cao hơn nữa, đẩy mạnh làn sóng phát triển nền kinh tế concert tại nước nhà.

Tempest trình diễn loạt hit đình đám tại Hozo Festival 2023

Dẫu cho chuỗi liveshow và concert đón sao quốc tế diễn ra thành công, vẫn có một sự kiện trở thành điểm trừ gây tai tiếng, làm phía Hàn Quốc cũng e dè. Đại nhạc hội Giáng sinh K-pop Open Air #2 vốn sẽ được tổ chức vào tháng 12 và được dự đoán là một trong những sự kiện nổi bật cuối năm với dàn nghệ sĩ Kpop khủng, nhưng lại trở thành một “hố đen" khi huỷ show trước giờ G bởi không đảm bảo được thoả thuận hợp đồng với các nghệ sĩ khiến các fan bất bình. Điều này hoàn toàn có thể trở thành một tiền lệ khiến cho việc đón sao về mở concert tại Việt Nam trở nên khó khăn hơn, cũng như hạn chế những đãi ngộ dành riêng cho fan trong nước.

Để thực sự biến giấc mơ Việt Nam trở thành một “trung tâm concert” của Đông Nam Á, các đơn vị tổ chức vẫn còn phải cải thiện nhiều về chất lượng cũng như sớm có cho mình một sân vận động đủ tầm cỡ quốc tế. Cùng với sự hiếu khách, cởi mở của khán giả trong việc thưởng thức âm nhạc và nghệ thuật, Việt Nam sẽ nắm chắc tất cả các yếu tố để sớm trở thành điểm đến "sáng rực" của loạt nghệ sĩ quốc tế trong những năm tới.