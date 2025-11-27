200 tỷ của doanh nhân Phương Lê và NSƯT Vũ Luân

Vốn là những cái tên ồn ào từ trước đó, cuộc hôn nhân của Hoa hậu - doanh nhân Phương Lê và NSƯT Vũ Luân (tên thật là Lương Văn Bình) càng nhận nhiều sự chú ý sau khi về chung nhà. Tháng 4/2024, cặp đôi đăng ký kết hôn, nam NSƯT dọn về sống chung với vợ đại gia trong căn biệt thự tráng lệ của vợ tại khu vực Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê

Theo giới thiệu của chính chủ, biệt thự được đặt tên là Bình Phương Villa - ghép từ tên thật của cặp đôi, về ở từ đầu năm 2025.

Tọa lạc trên khu đất hơn 600m², biệt thự trị giá lên đến 200 tỷ đồng gồm 5 tầng, được bao phủ bởi gam màu trắng chủ đạo. Lối thiết kế tân cổ điển với các đường phào chỉ lớn, trụ cột vuông vức, ban công sắt nghệ thuật khiến căn nhà trông như một "bạch dinh". Từ xa nhìn lại, công trình toát lên cảm giác sang trọng.

Công trình khi còn là bản thiết kế phối cảnh

Và hiện tại khi đã vào ở được 1 thời gian

Bên trong biệt thự, mọi chi tiết nội thất đều toát lên sự đầu tư chỉn chu và xa xỉ. Từng không gian - từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đến phòng thay đồ; từ đồ decor, vật liệu đến đèn chùm đều được cặp đôi lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách quý tộc. Trong thời gian xây dựng và làm nội thất, vợ chồng NSƯT Vũ Luân cho biết đã cùng nhau cố gắng để tạo không gian sống hạnh phúc nhất.

Một trong những khu vực đặc biệt trong nhà là gara trưng bày dàn xe sang. Chiếc xế cưng nổi bật, thường xuyên xuất hiện nhất là chiếc Rolls Royce.

Xe sang của Phương Lê

Bên ngoài biệt thự là rất nhiều không gian dành cho nghỉ ngơi, thư giãn và sinh hoạt chung. Đó là ban công hướng nắng, bãi cỏ xanh mướt cùng cây cảnh được chăm sóc chu đáo,... Đây cũng là nơi cặp đôi thường xuyên thực hiện các bộ ảnh kỷ niệm hành trình tình yêu hay trong các dịp lễ Tết.

Song "bạch dinh" từng được xem là một trong những lý do khiến Phương Lê và Vũ Luân phải đối mặt với thị phi. Trên MXH từng có ý kiến trái chiều cho rằng Vũ Luân đến với Phương Lê vì tài sản của cô. Song nam nghệ sĩ khẳng định anh đã có kinh tế ổn định từ trước nhờ hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, còn việc chọn sống chung trong căn biệt thự 200 tỷ chỉ đơn giản vì đó là mái ấm mà hai người cùng xây dựng.

Phương Lê cũng bày tỏ mong muốn xem biệt thự như nền tảng cho một cuộc sống gia đình đủ đầy và bình yên.

Khu vực bếp

Một khu ngồi nghỉ với kệ tủ túi xách hàng hiệu lấp ló

Bàn ăn dài dằng dặc là nơi tổ chức tiệc tùng

Trong giới cải lương, cái tên Vũ Luân từ lâu đã gắn liền với những vai diễn để đời, được xem là một trong những nghệ sĩ kế thừa xuất sắc thế hệ vàng của sân khấu. Anh theo nghề từ rất sớm, được NSƯT Bạch Long dìu dắt và đặc biệt là nhận được sự nâng đỡ tinh thần, nghệ thuật từ cố NSƯT Vũ Linh - người xem anh như con nuôi.

Phương Lê sinh năm 1979 tại Trà Vinh, được biết với nhiều danh hiệu trong các cuộc thi hoa hậu như Á hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Ngoài ra, cô còn là một nữ đại gia thành đạt, sở hữu khối tài sản "khủng". Trước khi đến với Vũ Luân, Phương Lê đã trải qua một cuộc hôn nhân và là mẹ đơn thân của 3 cô con gái.

Cặp đôi gặp gỡ qua các hoạt động thiện nguyện, từ bạn bè đồng hành rồi nảy sinh tình cảm và quyết định về chung một nhà.

Sau khi kết hôn và đối mặt với điều tiếng không tích cực, Phương Lê từng tiết lộ cô sẵn sàng rút lui khỏi các dự án kinh doanh lớn, giao lại quyền điều hành công ty cho Vũ Luân để tập trung chăm lo gia đình và sinh con. Cô tin tưởng rằng sự chân thành của cả hai sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất.

Một số hình ảnh khác ở biệt thự của Phương Lê - Vũ Luân:

Mỗi dịp lễ Tết, tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy

Vườn cây cảnh và bãi cỏ xanh mướt

Đồ decor và trang trí trong nhà có tông màu trắng xám và pastel

Biệt thự cũng là background check-in quen thuộc của Phương Lê

Một số hình ảnh khác ở biệt thự

Ảnh: FBNV