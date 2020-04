20 nam thần "bảo chứng rating" truyền hình Hàn: Đẹp trai lại còn tài năng, chị em toàn Châu Á ai cũng nhận làm chồng là phải!

Truyền hình Hàn Quốc hẳn là cái nôi sản sinh nam thần khi mà chỉ cần vô tình chọn 1 bộ phim thôi thì khán giả cũng có cơ hội tha hồ ngắm nhìn bao anh chàng từ xinh đẹp tựa như hoa đến đàn ông mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn. Thế nhưng chỉ có những mĩ nam này mới thật sự thành công trên con đường chiếm lĩnh trái tim những người phụ nữ khi dắt túi vô số tác phẩm thành công, thậm chí còn được mệnh danh là “bảo chứng rating” xứ Hàn.

1. Lee Min Ho - Quân vương bất bại của showbiz Hàn



Gia nhập làng giải trí đã lâu nhưng Lee Min Ho vẫn giữ được sức nóng của tên tuổi, chiếm lĩnh tình yêu của biết bao khán giả bằng vẻ ngoài hào hoa, đĩnh đạc của mình. Bộ phim nào mà anh chàng tham gia thì ắt hẳn đã thành công đến một nửa từ khi chưa lên sóng. Thế nên Lee Min Ho mới được xem là một trong những quốc bảo của điện ảnh xứ Hàn.

2. Lee Jong Suk - Mỹ nam đẹp lạ trong lòng các chị em



Vốn xuất thân là người mẫu, Lee Jong Suk có thế mạnh về ngoại hình như chiều cao lý tưởng, thân hình chuẩn cùng gương mặt điển trai. Với vẻ ngoài ưa nhìn, tài năng diễn xuất có duyên lại có khả năng chọn kịch bản khá tốt, Lee Jong Suk gây được tiếng vang đối với trên địa hạt phim ảnh, trở thành nam thần nổi danh khắp châu Á.

3. Song Joong Ki - Anh chàng "khuôn mặt baby, thân hình phụ huynh"



Nổi lên với khuôn mặt búng ra sữa, lối diễn xuất tinh tế cùng sự đa dạng trong việc chọn lựa nhân vật, Song Joong Ki được xem là một trong những diễn viên trẻ vừa có tài, vừa có sắc của màn ảnh xứ Hàn. Dù thời gian gần đây, mĩ nam này dính không ít scandal tình ái nhưng không ai có thể phủ nhận được tài năng của Song Joong Ki cả.

4. Lee Dong Wook - Ma cà rồng của truyền hình Hàn Quốc

Sở hữu nhan sắc “ma cà rồng” với làn da trắng toát, đôi môi đỏ ửng, nhan sắc của Lee Dong Wook khiến nhiều cô gái cũng phải ngượng ngùng. Với khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, liên tục góp mặt trong các bộ phim thành công, Lee Dong Wook dần phất lên, được khán giả công nhận bởi tài năng của chính mình.

5. Park Bo Gum - Mối tình đầu trong mơ của mọi thiếu nữ



Với khuôn mặt trẻ thơ, lãng tử nhưng cũng đầy ngọt ngào tựa mối tình đầu, Park Bo Gum nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả chỉ từ những phút giây đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Dù là thủ vai chính hay chỉ là cameo, nam diễn viên đều có khả năng tạo nên một làn sóng lớn trong cộng đồng những người yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc.

6. Hyun Bin - Anh chồng quốc dân đầy lý tưởng



Dẫu đã 40 tuổi nhưng nhan sắc của Hyun Bin vẫn chẳng mấy thay đổi, thậm chí còn thêm thu hút bởi nét nam tính, trưởng thành. Cùng với sự nghiệp ngày một thăng tiến khi liên tục tham gia vào các tác phẩm thành công từ truyền hình đến điện ảnh, Hyun Bin hẳn là một trong những cái tên không thể thiếu trong danh sách này.

7. Ji Chang Wook - Nam thần sở hữu gương mặt vạn người mê



Sở hữu ngoại hình vạn người mê với khuôn mặt nam tính,chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt hai mí có thần cùng khuôn miệng cười duyên dáng, hiếm ai thoát khỏi sức quyến rũ của Ji Chang Wook. Mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Ji Chang Wook thu hút được một lượng lớn người xem cũng như trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi vì khuôn mặt không góc chết của mình.

8. Park Seo Joon - Anh chủ quán nhậu làm mưa làm gió khắp châu Á



Đóng phim nào là hot phim đó, Park Seo Joon trở thành nam thần trong mơ của khán giả bởi vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ cùng khả năng biến hóa đa dạng giữa các vai diễn. Anh chàng được mệnh danh là một trong những “bảo chứng rating” đảm bảo nhất xứ Hàn.

9. Lee Jun Ki - Mĩ nam với gương mặt đậm chất Á châu



Rũ bỏ hình tượng “xinh như hoa” để trở nên cứng cáp và rắn rỏi hơn trong các tác phẩm truyền hình về sau này, Lee Jun Ki là một trong những diễn viên được khán giả lẫn giới chuyên môn công nhận bởi ngoài nhan sắc sắc sảo, anh chàng cũng là một diễn viên vô cùng thực lực, chịu khó.

10. Kim Woo Bin - Chuyên gia tạo nên "hiệu ứng nam phụ" của truyền hình Hàn Quốc

Được mệnh danh là “mĩ nam đẹp lạ” của xứ Hàn, Kim Woo Bin đã nhiều lần chiếm được cảm tình của khán giả qua các tác phẩm điện ảnh của mình. Đặc biệt nhất, nam diễn viên còn là một trong những người thường xuyên tạo nên “hiệu ứng nam phụ” dữ dội nhất mà bất cứ nam chính nào cũng phải dè chừng.

11. Kim Soo Hyun - Ông hoàng màn ảnh nhỏ xứ Hàn



Chỉ cần một màn cameo nho nhỏ, Kim Soo Hyun đã nhanh chóng hâm nóng được tên tuổi của mình sau 2 năm nhập ngũ. Với khuôn mặt nhỏ, đường nét sắc sảo, khả năng biểu đạt cảm xúc vô cùng tốt và đôi mắt chọn kịch bản tinh tường, không có lí nào mà tác phẩm của anh lại không chất lượng cả.

12. Gong Yoo - Chàng Yêu Tinh trong mộng của bao thiếu nữ

Gong Yoo từ lâu đã được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích bởi khuôn mặt nam tính, nụ cười hiền lành, body đẹp như tượng tạc và đặc biệt khả năng diễn xuất miễn chê. Dù đã lâu rồi không xuất hiện trở lại trên màn ảnh nhỏ nhưng sức hút của Gong Yoo thì vẫn còn đó, không có dấu hiệu giảm sút.

13. So Ji Sub - Quý ông điển trai đầy tài năng



“Ông chú quyến rũ” vừa chính thức “theo vợ bỏ cuộc chơi” chính là một trong những diễn viên tài năng với 20 năm kinh nghiệm diễn xuất trên khắp màn ảnh lớn nhỏ Hàn Quốc. Dù nổi lên với những tác phẩm tình cảm nhưng So Ji Sub chưa bao giờ đóng khung mình ở bất cứ hình tượng nào, liên tục thay đổi và vượt qua mọi khó khăn, thử thách một cách hoàn hảo.

14. Yoo Seung Ho - Nam thần chuyên trị vai "thiên tài"



Gia nhập làng giải trí từ nhỏ, Yoo Seung Ho đã có một thời gian dài trau dồi kĩ năng diễn xuất của bản thân. “Dậy thì thành công” với gương mặt không góc chết với các đường nét hài hòa, nam diễn viên được xem là một trong những ngôi sao tiềm năng của truyền hình Hàn Quốc.

15. Seo Kang Joon - Chuẩn mực phẩu thuật thẩm mĩ của phái mạnh Hàn Quốc

Seo Kang Joon được các chuyên giá đánh giá là người sở hữu nhan sắc chuẩn mực nhất với đôi mắt nâu cùng các đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa và hoàn hảo. Nam diễn viên chính là hình mẫu trong mơ của các cô gái, đồng thời là tiêu chuẩn phẫu thuật thẩm mĩ mà các chàng trai Hàn Quốc đeo đuổi.

16. Ahn Hyo Seop - Ngôi sao đang lên của màn ảnh nhỏ

Dẫu còn trẻ tuổi nhưng Ahn Hyo Seop đã vô cùng nổi tiếng với khán giả không chỉ vì ngoại hình điển trai, ưa nhìn mà còn bởi khả năng diễn xuất ấn tượng. Với thành công của Người Thầy Y Đức 2, anh chàng được xem là viên ngọc quý của dòng phim truyền hình Hàn Quốc.

17. Kang Ha Neul - "Trai quê" gần gũi, ấm áp



Trai quê Kang Ha Neul sở hữu một gương mặt hiền lành, thân thiện cùng khả năng diễn xuất đỉnh cao. Anh chàng được đánh giá là một trong những diễn viên tài năng bậc nhất với khả năng đóng phim nào là giúp phim ấy trở nên vô cùng thành công.

18. Lee Seung Gi - Nam thần đa tài bậc nhất showbiz Hàn



Dù không sở hữu vẻ ngoài chuẩn bực nhưng khuôn mặt của Lee Seung Gi luôn tạo nên cảm giác gần gũi, thân thiện mỗi khi xuất hiện. Đó là lí do vì sao anh chàng từng được mệnh danh là “con rể quốc dân”. Dẫu dấn thân từ âm nhạc sang diễn xuất nhưng Lee Seung Gi đã thực hiện rất tốt các vai diễn của mình, trở thành 1 trong những nhân tố giúp bộ phim đạt được thành công.

19. Yeo Jin Goo - Phi công trẻ đánh cắp trái tim hội chị em



Cũng như Yoo Seung Ho, Yeo Jin Goo dấn thân vào con đường diễn xuất ngay từ khi còn là một cậu nhóc. Ngày một trưởng thành với vẻ ngoài vô cùng nam tính, mạnh mẽ, anh chàng nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình khi góp mặt trong nhiều tác phẩm thành công, đặc biệt nhất phải kể đến bộ phim Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng) lên sóng năm 2019.

20. Jo In Sung- Quý ông lịch lãm với phong thái lạnh lùng

Dù đã U40 nhưng đảm bảo khi nhìn thần thái đỉnh cao, toát ra vẻ đàn ông, phong trần của Jo In Sung, không ít cô nàng phải điêu đứng, mê mệt. Thậm chí nếu so với nhiều mĩ nam trẻ tuổi bây giờ, Jo In Sung cũng chẳng hề thua kém.

Bạn đã xem bao nhiêu phim và yêu mến nam thần xứ Hàn nào trong số 20 trai đẹp kể trên? Hãy sử dụng template này post lên story Instagram, đừng quên tag @kenh14official, @cainayhayphet và hashtag #cainayhayphet để cùng chia sẻ với những bạn đọc khác của Kenh14 nhé!