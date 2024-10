2 thức uống giàu collagen, hút mỡ thừa mà Phạm Băng Băng dùng vào buổi sáng: Trước khi dùng chị em phải nhớ vài nguyên tắc

Phạm Băng Băng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Trung Quốc. Ngoài diễn xuất, cô còn được yêu thích bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp vượt thời gian. Ở tuổi 43, Phạm Băng Băng vẫn là biểu tượng sắc đẹp và thời trang của nhiều cô gái trẻ.

Khi chia sẻ về bí quyết duy trì nhan sắc, Phạm Băng Băng tiết lộ cô uống hai loại thức uống vào buổi sáng, đó là: nước chanh tươi và nước táo đỏ. Đặc biệt, có thời điểm cô chỉ uống hai loại nước này mà không ăn gì, nhờ vậy giảm được 6kg trong vài ngày. Mặc dù phương pháp giảm cân này gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận rằng nước chanh và nước táo đỏ mang lại nhiều lợi ích cho làn da, vóc dáng.

2 thức uống giàu collagen, hút mỡ thừa mà Phạm Băng Băng dùng vào buổi sáng

1. Nước chanh tươi

Nước chanh tươi từ lâu đã được biết đến như một "thần dược" giúp hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da. Chanh chứa nhiều vitamin C, giúp kích thích sản xuất collagen, làm da săn chắc và tăng cường đàn hồi. Ngoài ra, nước chanh còn giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố và tăng cường quá trình tiêu hóa, hỗ trợ đốt mỡ thừa một cách hiệu quả.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sinh hóa Lâm sàng và Dinh dưỡng (Mỹ), polyphenol có trong nước chanh có khả năng ngăn chặn sự tích tụ chất béo, giảm kháng insulin, điều chỉnh mức cholesterol trong cơ thể.

Chanh còn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, axit citric, canxi và chất chống oxy hóa. Ngoài ra, một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Phân tích Dược phẩm và Y sinh (Mỹ) cho thấy chanh còn có đặc tính kháng vi-rút, kháng khuẩn, giúp bảo vệ hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh theo mùa và nhiễm trùng.

Lưu ý khi dùng :

Người đau dạ dày không nên uống nước chanh khi đói. Không nên uống nhiều hơn 2 cốc nước chanh trong một ngày vì có thể gây ợ chua, khó chịu ở dạ dày. Nên pha loãng nước chanh với nước ấm để tránh kích ứng dạ dày.

2. Nước táo đỏ

Táo đỏ từ lâu đã được biết đến trong y học cổ truyền Trung Quốc với vô số lợi ích cho sức khỏe. Táo đỏ giàu vitamin C, caroten, canxi, sắt và các chất chống oxy hóa như anthocyanins, phenolics, carotenoids. Nó có tác dụng dưỡng âm, bổ dương, dưỡng huyết, giúp làm đẹp da và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Theo y học cổ truyền, quả táo đỏ được coi là "viên thuốc vitamin tự nhiên" và có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, dưỡng huyết, chống lão hóa. Câu nói "Mỗi ngày ăn 3 quả táo tàu, cả đời không sợ già" từ người Trung Hoa xưa đủ để khẳng định công dụng làm đẹp của loại quả này. Khi cơ thể hấp thụ lượng vitamin C từ táo đỏ, quá trình trao đổi chất của da được cải thiện, giúp làm trắng, thanh lọc da, đồng thời loại bỏ các vết bầm và đốm xuất huyết trên da, mang lại làn da mịn màng, trẻ trung hơn.

Táo đỏ chứa nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu và ngăn ngừa tăng đột biến lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cân. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh (British Journal of Nutrition) cho thấy những người ăn táo đỏ thường xuyên có hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn nhiều so với người không ăn.

Lưu ý khi dùng :

Không nên tiêu thụ quá nhiều nước táo đỏ vì có thể gây tăng lượng đường trong máu. Sử dụng với lượng vừa phải và kết hợp chế độ ăn uống cân bằng.

Nguyên tắc cần nhớ trước khi sử dụng 2 thức uống trên để làm đẹp, giảm cân

Mặc dù nước chanh và nước táo đỏ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, để đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả tốt nhất, chị em cần lưu ý:

- Không thay thế hoàn toàn bữa ăn : Dù nước chanh và táo đỏ giúp hỗ trợ giảm cân, nhưng không nên thay thế hoàn toàn bữa ăn để tránh thiếu hụt dinh dưỡng.

- Dùng với liều lượng hợp lý : Lạm dụng hai loại nước này có thể gây tác động tiêu cực. Sử dụng chúng với liều lượng vừa phải và kết hợp với chế độ ăn uống đa dạng.