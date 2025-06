2 thứ này để ở góc bếp còn tốt hơn đặt trên cửa tủ lạnh nhưng gia đình nào cũng làm sai

Trên cửa tủ lạnh có các ngăn được thiết kế chuyên dụng. Nhiều gia đình có thói quen cất giữ trứng và sữa ở đó. Tuy nhiên, một số chuyên gia thực phẩm cho rằng hai thứ này không nên để trên cửa tủ lạnh.

Theo Huffington Post, nhà khoa học thực phẩm Bryan Quoc Le chỉ ra rằng cửa tủ lạnh là nơi nóng nhất trong tủ lạnh vì nó xa quạt thổi khí lạnh ở phía sau tủ lạnh nhất. Mỗi lần mở cửa tủ lạnh, nhiệt độ của nó sẽ tăng nhanh nhất.

Trên thực tế, đây cũng là khu vực có nhiệt độ dao động lớn nhất trong toàn bộ tủ lạnh. Darin Detweiler, giáo sư chính sách thực phẩm tại Đại học Northeastern (Mỹ), giải thích rằng cửa tủ lạnh là khu vực nóng nhất và không ổn định nhất vì mỗi lần mở cửa tủ lạnh, không khí lạnh thoát ra ngoài và không khí ấm tràn vào, gây ra sự dao động nhiệt độ thường xuyên.

Các chuyên gia về an toàn thực phẩm thường nói về "vùng nguy hiểm", ám chỉ phạm vi nhiệt độ mà vi khuẩn sinh sôi nhanh nhất, thường là từ 40 độ F (4 độ C) đến 140 độ F (60 độ C). Trong một căn bếp ấm áp, cửa tủ lạnh có thể ấm hơn từ 5 đến 10 độ C so với phần còn lại của tủ lạnh, điều này khiến nó nằm hoàn toàn trong vùng nguy hiểm đó, Darin cho biết.

Ông tin rằng đối với những thực phẩm như sữa, trứng hoặc các thực phẩm nhạy cảm với nhiệt độ khác, việc để chúng trên cửa tủ lạnh sẽ làm giảm thời hạn sử dụng của chúng.

Bryan Quoc Le cho biết: "Những loại thực phẩm này cực kỳ dễ hỏng vì bên trong chúng đã có sẵn một số vi sinh vật, vì vậy, ngay cả khi nhiệt độ chỉ tăng thêm vài độ, vi khuẩn và nấm cũng sẽ sinh sôi nhanh chóng, khiến thực phẩm bị hỏng".

Những gì có thể đặt trên cửa tủ lạnh

Vậy, những thứ nào là tốt nhất để bảo quản ở cánh cửa tủ lạnh?

Các chuyên gia về an toàn thực phẩm khuyên rằng, theo hướng dẫn, nếu thực phẩm có thể được giữ ở nhiệt độ phòng hoặc chứa nhiều chất bảo quản, thì có thể bảo quản an toàn ở cửa tủ lạnh. Bao gồm gia vị, nước sốt, dưa chua và bất kỳ thứ gì có chất bảo quản.

Nguồn và ảnh: Huffington Post