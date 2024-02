2 nhóc tỳ nhà Hồng Nhung "lột xác" ở tuổi 12: Con gái là "bản sao" của mẹ, con trai nuôi tóc dài lãng tử

Sau khi khép lại hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Diva Hồng Nhung trở lại với nhiều dự án âm nhạc cá nhân. Trước thềm show diễn mới, "chị đại" làng nhạc Việt hé lộ đang thuyết phục 2 con - Tôm và Tép trở thành khách mời đặc biệt tham gia vào sự kiện âm nhạc mới cùng mẹ.

Nữ ca sĩ xúc động đăng lại hình ảnh trong quá khứ khi các con cùng chơi nhạc cụ với An Trần - nghệ sĩ saxophone trẻ tuổi nhất Việt Nam đồng thời là con gái của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn: "Ngày nào còn bé tí ti, đệ tử của thầy Trần Mạnh Tuấn. Đang thuyết phục cùng chơi nhạc với mẹ và thầy vào cuối tuần này tại Jazz & Art trong Simple beauty".

Tôm, Tép và An Trần cách đây nhiều năm

Tôm, Tép lớn phổng phao ở độ tuổi 12

Tôm và Tép là cặp song sinh nam - nữ, con của Diva Hồng Nhung và chồng cũ người Mỹ. 2 nhóc tỳ năm nay đã bước sang tuổi 12, sở hữu nhiều nét đẹp lai Tây riêng biệt. So với thời điểm trong quá khứ, Tép nay đã lớn phổng phao, được xem như "bản sao" của mẹ. Trong khi đó, Tôm lại có phần đậm chất nghệ sĩ với mái tóc đen dài lãng tử. Cậu bé muốn nuôi tóc dài để dễ búi tóc cao giống với thần tượng là các võ sĩ Samurai Nhật Bản. Diva Hồng Nhung cũng rất tôn trọng sở thích riêng của con.

Tôm và Tép từ nhỏ đã có thể nói hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh, giao tiếp ngoại ngữ hằng ngày. Khi chuyển sang Pháp sinh sống, 2 nhóc tỳ đã biết thêm ngôn ngữ thứ ba.

Tép được khen ngợi ngày càng xinh xắn như một "bông hồng lai"

Tôm có nét lãng tử với mái tóc đen dài

Diva Hồng Nhung bên 2 con và bạn trai người Đức

An Trần cũng nhận được sự chú ý lớn của netizen khi xuất hiện trong ảnh do Diva Hồng Nhung đăng tải. Cô là "con nhà nòi" thứ thiệt theo nghiệp của bố. Vừa qua, An Trần cũng nằm trong hạng mục đề cử Rising Artists của WeChoice Awards 2023. Hiện tại, có thể xem cô nàng là một trong những nữ saxophonist Gen Z tài năng nhất hiện tại, từng kết hợp với loạt nghệ sĩ đình đám cũng như những dự án cá nhân cực "cool".

An Trần - con gái nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn

Được biết, Tôm khi lên 7 tuổi có thể chơi được các nhạc cụ như piano, violin, saxophone. Cậu bé là học trò của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn nên cũng có mối quan hệ thân thiết với An Trần. Trong khi đó, Tép thì yêu thích và có năng khiếu với bộ môn hội họa.