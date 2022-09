2 Ngày 1 Đêm: Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đấu "tay đôi", quyết không ai nhường ai

Câu chuyện của tập 12 bắt đầu từ thanh kiếm thần giúp vua trị vì thiên hạ, trấn giữ biên cương. Thanh kiếm đã bị đánh cắp, nhà vua đã phải tìm anh hùng, hào kiệt để tìm lại báu vật cho đất nước.



Lần đầu tiên, cặp đôi bạn thân Nhã Phương - Thúy Ngân tham gia chung trong một chương trình gameshow với mở màn đầy bất ngờ bằng một trận đấu kiếm “không thể ra vẻ hơn”. Sau màn đấu kiếm căng thẳng, Nhã Phương - Thúy Ngân “giáng trần” trong trang phục cổ trang vô cùng xinh đẹp.

Trường Giang bất ngờ thốt lên: “Vợ tui! Trời ơi!” khi nhận ra khách mời tuần này là “nóc nhà” của mình. Thúy Ngân cũng “e thẹn” khi bị Kiều Minh Tuấn bắt lột khăn che mặt. Hiển nhiên, màn chia đội của tuần này chính là vấn đề khiến "Giang ca" không ngừng cầu cứu các chiến hữu của mình.

Vốn nổi tiếng là một người chồng mẫu mực, Trường Giang lo lắng nếu bà xã Nhã Phương thua thì sẽ bị thử thách “ngủ bờ ngủ bụi”. Anh không ngại bày tỏ: “Nếu nương tử về đội của ta, giang hồ sẽ không xem ta ra gì, nhưng nếu nương tử không về đội của ta thì nương tử ta không thắng được!”.

Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Thúy Ngân chia sẻ cả hai “nữ võ sĩ” đã “chọn mặt gửi vàng” từ đêm hôm trước. Và người được chọn không ai khác chính là “siêu cấp đấu khẩu” HIEUTHUHAI. Với vẻ điển trai của mình, nam rapper có thể chinh phục các khách mời nữ nhưng lại khá “rén” với Giang ca khi Nhã Phương mở lời sẽ về chung đội.

Dù bị “chị nhà” khước từ mối quan hệ vợ chồng tại 2 Ngày 1 Đêm nhưng Giang ca đã “đánh thức” Nhã Phương bằng câu nói “Em ơi! Có con rồi!”. Không những thế, Thúy Ngân bảo rằng hôm qua đã nhắc Nhã Phương mấy lần rằng cô đã là “hoa đã có chủ”.

Trải qua cuộc tranh cãi không hồi kết, tổ sản xuất quyết định cứu nguy bằng cách rút cờ lao quyết định thành viên các đội: Cờ lao dài - đội Thúy Ngân, cờ lao ngắn - đội Nhã Phương. Nên vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết.

Tại làng Việt Cổ Cố Viên Lầu, các “tráng sĩ” 2 Ngày 1 Đêm có màn tranh tài để dành phần thắng là một bữa ăn thịnh soạn gồm món đặc sản Ninh Bình. Tên trò chơi cũng vô cùng hấp dẫn là “Ụp xô đá gà”. Tuy nhiên, việc lựa chọn đối thủ có phần khá cam go khi cặp đôi vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương lại là đối thủ của nhau.

Sau một lúc đắn đo, Giang ca quyết định chĩa “mũi tên uất hận” thách đấu Kiều Minh Tuấn. Tuy nhiên, Kiều Minh Tuấn được Nhã Phương giải vây khi từ chối thẳng thừng yêu cầu thách đấu của Trường Giang và không ngại đấu “tay đôi” với chồng.

Trước tình thế này, Trường Giang hầu như bị mất “vị trí thượng phong” so với các tập trước. Sau khi lựa chọn được đối thủ xứng tầm, Lê Dương Bảo Lâm “đòi” ê-kíp cho... thay quần. Lý do là vì khi mô tả lại động tác co chân đá gà, quần của Dương Lâm đã bị rách một phần khá lớn.

Nhưng nam diễn viên đã bị ê-kíp từ chối do hết trang phục. Cuối cùng, cô Phượng - mẹ của Dương Lâm đã hỗ trợ bằng chiếc quần khác. Và trận đấu “Ụp xô đá gà” của 2 đội ngang tài ngang sức đã diễn ra thuận lợi.