2 năm trước TWICE có màn encore "thảm họa" hát thều thào không ra tiếng nhưng lại được netizen thông cảm, bênh vực hết lời?

TWICE đã debut 5 năm nhưng vẫn bị chỉ trích vì khả năng ca hát tệ hại. 9 cô gái nhiều lần bị "bắt quả tang" hát nhép, họ cũng thường xuyên chật vật khi phải khoe giọng "mộc" ở các sân khấu kết màn, đỉnh điểm là lúc comeback với ca khúc MORE & MORE hồi tháng 6 vừa qua. Momo là người bị "ném đá" nhiều nhất vì giọng hát the thé, chói tai dù phân đoạn của cô chỉ vỏn vẹn vài giây.

Màn encore MORE & MORE gây tranh cãi của TWICE

Ít người biết rằng cách đây 2 năm TWICE từng đối diện với "thảm họa" khi hát encore. Tuy nhiên nhóm nữ nhà JYP không bị chỉ trích nặng nề, thay vào đó họ nhận được sự thông cảm của cư dân mạng nhờ tinh thần... vượt khó.

Chuyện xảy ra khi TWICE "ẵm" cúp thứ 2 với ca khúc YES or YES tại show âm nhạc M Countdown ngày 15/11/2018. Là người chiến thắng nên các cô gái ở lại hát kết màn và giao lưu với người hâm mộ. Thế nhưng micro của một số thành viên gặp vấn đề, chỉ có Jeongyeon và Jihyo là còn hát được. Kết quả là người thì thều thào, người "gào" to đến mấy cũng không ra tiếng.

Nayeon đang hát thì phải dừng lại sửa micro

Mina loay hoay vì hát không ra tiếng

Chỉ có Jihyo và Jeongyeon (ngoài cùng bên trái) là hát được và phải "cân team"

Sự cố âm thanh chỉ được xử lý ở gần cuối màn encore, đến lúc đó khán giả mới nghe ra TWICE hát gì. Dù vậy có thành viên vẫn để lộ giọng hát phô, chênh, kỹ năng chưa hoàn thiện. Nhưng lần này họ chẳng những không bị chê bai mà còn được cư dân mạng thông cảm, an ủi hết lời.

TWICE gặp sự cố âm thanh ở màn encore YES or YES (M Countdown 15/11/2018)

Nhiều người cho rằng tuy micro không hoạt động nhưng TWICE vẫn cố gắng hát chứ không bỏ cuộc. Không phải thành viên nào cũng hát tốt nhưng các cô gái cho thấy họ không hề hát nhép ở màn encore này.

Ở video ghi lại phần kết màn của TWICE trên YouTube, cư dân mạng bình luận:

- Họ vẫn không ngần ngại cất tiếng hát dù micro không hoạt động. Các bạn quả là tuyệt vời, TWICE là số 1.

- Thật ra thì một số người không tự tin nên bạn chẳng nghe thấy họ hát gì… Nhưng đúng là micro của một số người bị tắt.

- Bực ghê, sao micro lại hỏng vậy? TWICE hát tốt hơn và họ có vẻ khá tự tin với ca khúc này nhưng micro đúng là thảm họa.

- Giọng hát của Jeongyeon quả là bị đánh giá thấp, cô ấy nên có nhiều phần hát như Jihyo và Nayeon vậy.

Phần kết màn YES or YES của TWICE có thể được thông cảm vì sự cố kỹ thuật, thế nhưng đây đã là chuyện của 2 năm trước. Sau đó khả năng ca hát của nhóm liên tiếp gây tranh cãi, họ khiến khán giả thất vọng vì hoạt động 5 năm mà mãi không tiến bộ.

2 năm trước cộng đồng mạng có thể thông cảm cho TWICE, thế nhưng họ không còn "bao dung" khi thấy khả năng ca hát của nhóm mãi không cải thiện

TWICE chuẩn bị comeback vào ngày 26/10 với album phòng thu thứ 2 trong sự nghiệp mang tên Eyes Wide Open và ca khúc chủ đề I Can’t Stop Me. Đây chính là cơ hội để 9 cô gái "phục thù" sau những lời chê bai, đàm tiếu. Để biết khả năng hát hò của TWICE có thật sự tiến bộ hay vẫn "giậm chân tại chỗ", hãy cùng chờ loạt sân khấu encore của nhóm xem sao!

Nguồn: YouTube - Ảnh chụp màn hình - Video: YouTube