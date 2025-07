2 loại trứng gà nhiễm khuẩn - gặp là vứt ngay, 3 loại an toàn - cứ yên tâm dùng bữa!

Trứng gà là thực phẩm quen thuộc trong bếp mỗi nhà, nhưng không phải quả nào cũng an toàn để ăn. Có những quả trứng nhìn bề ngoài bình thường nhưng bên trong đã nhiễm khuẩn, trong khi một số khác trông kì dị lại hoàn toàn vô hại. Vậy làm sao để phân biệt được trứng tốt và trứng "nằm trong danh sách đen"? Bài viết này sẽ chỉ rõ 2 loại trứng cần vứt ngay, 3 loại an toàn để ăn, kèm mẹo chọn trứng tươi ngon, giúp bạn tự tin hơn trong gian bếp. Cùng khám phá nhé.

Hai loại trứng danh sách đen: Gặp là vứt ngay!

1. Trứng có đốm mốc

Nếu thấy vỏ trứng xuất hiện những đốm xám hoặc mảng mốc, đừng chần chừ, hãy vứt ngay. Những đốm mốc này thường xuất hiện do môi trường sản xuất không đảm bảo. Cụ thể, chuồng gà ẩm ướt, kết hợp với vận chuyển và bảo quản trong điều kiện ẩm, dễ khiến vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi trên vỏ trứng, đặc biệt ở miền Bắc vào mùa mưa.

Ngoài ra, trứng hỏng cũng có thể do bảo quản sai cách. Để trứng quá lâu hoặc ở nơi ẩm thấp cũng khiến trứng bị mốc.

Nhiều người nghĩ chỉ cần rửa sạch vỏ là ăn được, nhưng đừng liều. Vỏ trứng có hàng ngàn lỗ nhỏ, nếu bề mặt bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn dễ xâm nhập vào bên trong. Một số quả trứng mốc nặng thậm chí có đốm đen bên trong lòng đỏ. Dù bên trong trông còn tốt, bạn cũng khó xác định mức độ an toàn. Vì sức khỏe gia đình, tốt nhất là bỏ đi, đừng tiếc.

2. Trứng "cao su"

Trứng cao su nhìn bên ngoài bình thường, nhưng khi luộc chín, lòng trắng lại dai như cao su, bóp vào có độ đàn hồi đùng đùng. Hiện tượng này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bảo quản lạnh quá lâu. Trứng để trong tủ đông hoặc nhiệt độ thấp lâu ngày khiến protein trong lòng trắng bị gel hóa, làm trứng dai nhưng vẫn ăn được, chỉ là kém tươi.

Thứ hai là do chất độc từ thức ăn gà. Nếu gà ăn phải thức ăn chứa gossypol (một chất độc từ hạt bông), trứng có thể trở thành "cao su". Gossypol gây hại nghiêm trọng, có thể kích ứng niêm mạc dạ dày, gây viêm, và nếu tích tụ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến gan, thận, tim, phổi.

Vấn đề là bạn khó phân biệt được trứng "cao su" do bảo quản hay do gossypol. Để an toàn, gặp trứng có dấu hiệu này, hãy vứt ngay, đừng mạo hiểm sức khỏe!

Ba loại trứng an toàn: Cứ yên tâm ăn!

1. Trứng vỏ sần

Trứng vỏ sần có bề mặt thô ráp, nhiều nốt lồi nhỏ, vỏ mỏng và dễ vỡ, khiến nhiều người lo lắng không dám ăn. Nhưng thực ra, loại trứng này hoàn toàn an toàn. Nguyên nhân vỏ sần thường là:

- Gà thiếu kẽm: Kẽm cần thiết cho quá trình tạo vỏ trứng. Nếu thiếu, vỏ trứng sẽ hình thành không đều, dẫn đến bề mặt sần sùi.

- Gà bị stress: Tiếng ồn, thay đổi thức ăn, hoặc môi trường lạ có thể khiến gà stress, làm rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến quá trình tạo vỏ, khiến vỏ sần và mỏng.

Cả hai nguyên nhân này đều không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong trứng. Nếu vỏ chưa bị nứt, bạn cứ luộc chín và ăn bình thường, không có gì đáng lo!

2. Trứng có đốm máu

Khi đập trứng ra, thấy lòng đỏ có vệt đỏ hoặc đốm máu, nhiều người sợ hãi nghĩ trứng nhiễm bệnh. Thực tế, loại trứng này vẫn an toàn nếu được nấu chín. Đốm máu xuất hiện do:

- Gà thiếu vitamin K: Thiếu hụt vitamin này gây rối loạn đông máu, khiến mạch máu ở nang trứng vỡ, máu lẫn vào trứng trong quá trình hình thành.

- Trứng có đốm máu không ảnh hưởng đến dinh dưỡng hay hương vị, chỉ cần nấu chín kỹ là có thể ăn thoải mái mà không lo hại sức khỏe.

3. Trứng "tàn nhang"

Trứng "tàn nhang" có vỏ lốm đốm nâu, trông kém bắt mắt, khiến nhiều người nghi ngờ chất lượng. Nhưng đừng lo, đây chỉ là do rối loạn sắc tố trong quá trình tạo vỏ của gà, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng bên trong.

Chỉ cần nấu chín kỹ, trứng "tàn nhang" vẫn ngon và an toàn như trứng bình thường. Tuy nhiên, nếu trứng có mùi lạ hoặc chất lượng bất thường, bạn nên bỏ đi để tránh rủi ro.

Bí kíp chọn trứng tươi ngon

Chọn trứng đúng cách giúp bạn tránh mua phải trứng kém chất lượng. Dưới đây là 4 mẹo đơn giản dành cho cả người mới vào bếp:

Kiểm tra ngày sản xuất: Với trứng hộp, chọn lô gần nhất để đảm bảo tươi. Với trứng lẻ, soi dưới ánh sáng (dùng đèn flash điện thoại): khí khổng (phần rỗng ở đầu trứng) càng nhỏ, trứng càng tươi; nếu mờ, khó soi, trứng đã cũ.

Quan sát vỏ trứng: Chọn trứng có vỏ mịn, màu đồng đều, không nứt hay có đốm mốc. Vỏ sạch thường là dấu hiệu trứng chất lượng tốt.

Lắc nhẹ trứng: Cầm trứng lắc nhẹ gần tai. Nếu không nghe tiếng động hay cảm giác lỏng lẻo, trứng còn tươi. Ngược lại, nếu có tiếng "ọc ọc" hoặc cảm giác lỏng, trứng đã hỏng.

Mua ở nơi uy tín: Chọn siêu thị hoặc cửa hàng đông khách, nơi trứng luân chuyển nhanh, tránh mua trứng cũ tồn kho.

Trứng màu khác nhau có dinh dưỡng khác nhau không?

Nhiều người thắc mắc trứng vỏ trắng, nâu, hay xanh có giá trị dinh dưỡng khác nhau? Theo nghiên cứu từ Đại học Harvard (2019), màu vỏ trứng chỉ phụ thuộc vào giống gà và gen, không ảnh hưởng đến dinh dưỡng.

Tuy nhiên, trứng gà ta (thường đắt hơn) có thể có hương vị đậm đà hơn và lòng đỏ vàng óng do chế độ ăn tự nhiên của gà. Nếu bạn không quá kén chọn về vị, trứng thường vẫn đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng mà giá "dễ thở" hơn nhiều.

Theo: Toutiao