2 loại rau cực bổ mắt, hễ ra chợ là thấy bán

Cải bó xôi

Cải bó xôi là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa giúp lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ điểm vàng của mắt. Theo Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ (AAO), những dưỡng chất này giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Một khẩu phần 100g rau cải bó xôi nấu chín có thể cung cấp tới 12mg lutein, gần bằng liều khuyến nghị hằng ngày cho mắt. Ăn rau cải bó xôi vào bữa sáng, xào với trứng hoặc làm sinh tố xanh, giúp hấp thu tốt chất béo tan và tăng hiệu quả bảo vệ mắt.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Nhãn khoa Anh Quốc (BJO) cho thấy những người tiêu thụ nhiều lutein và zeaxanthin có nguy cơ thoái hóa điểm vàng giảm đến 43%.

Cách sử dụng: Xào với dầu ô liu hoặc làm sinh tố để tăng khả năng hấp thu. Bên cạnh đó nên kết hợp với trứng để tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ mắt.

Bông cải xanh

Bông cải xanh cũng là loại rau lý tưởng. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, beta-carotene, sulforaphane, có khả năng chống viêm và bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương do ánh sáng. Nghiên cứu cho thấy sulforaphane trong bông cải xanh có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào mắt do stress oxy hóa.

Thứ ba, cà rốt, dù là củ nhưng thường được dùng như rau trong bữa sáng, chứa hàm lượng beta-carotene (tiền vitamin A) cao, rất quan trọng cho võng mạc và khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng. Một ly sinh tố cà rốt vào buổi sáng hoặc kết hợp với yến mạch, sữa chua là lựa chọn tiện lợi và bổ dưỡng.

Bữa sáng nên bổ sung các loại rau như rau cải bó xôi, bông cải xanh và cà rốt để tăng cường dưỡng chất cho mắt.

Những loại rau này giàu lutein, beta-carotene, vitamin C. Đây là các thành phần đã được khoa học chứng minh là hỗ trợ thị lực và ngăn ngừa các bệnh lý mắt hiệu quả.

Cách cải thiện thị lực đơn giản cho đôi mắt sáng khỏe

Ăn đầy đủ chế độ dinh dưỡng: Các dưỡng chất như acid béo omega-3, lutein, kẽm, vitamin C và vitamin E có thể giúp phòng ngừa các bệnh về mắt liên quan tới tuổi tác như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Chế độ ăn nên bao gồm:

Hạn chế tivi, điện thoại, máy tính: Nếu lạm dụng công nghệ, thiết bị điện tử như ngồi lâu trước màn hình máy vi tính hoặc điện thoại, tivi có thể gây ra tình trạng mỏi mắt, nhìn mờ, khó tập trung nhìn vào một vật, khô mắt, đau đầu, đau cổ, đau vai, đau gáy. Vì vậy cần để cho mắt nghỉ ngơi, bảo vệ mắt bằng cách sử dụng loại kính bảo vệ.

Sử dụng kính bảo vệ: Theo Sức khỏe & Đời sống cho dù trời có nắng hay không, hãy đeo kính râm khi ra ngoài. Điều này rất đúng đặc biệt khi có tuyết và nơi gần nước khi có chiếu ánh sáng. Kính râm có thể loại bỏ 99-100% cả tia UVA và tia UVB. Có thể đội mũ rộng vành nữa.