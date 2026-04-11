Mỹ công bố “12 loại nông sản bẩn nhất năm 2026”, nhiều món “quen nhẵn mặt” với người Việt

Trong bối cảnh xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng lên ngôi, một báo cáo mới từ Environmental Working Group (EWG - Mỹ) đang thu hút sự chú ý lớn. Tổ chức này vừa công bố danh sách “12 loại nông sản bẩn nhất” năm 2026, dựa trên phân tích hơn 54.000 mẫu trái cây và rau quả, hé lộ nhiều cái tên quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày.

Điều đáng nói là nhiều cái tên trong danh sách lại vô cùng quen thuộc với người Việt. Từ rau bina, dâu tây đến táo, nho,… đều là những thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là rau bina (rau chân vịt), loại rau được xem là “biểu tượng của thực phẩm sạch”. Theo EWG, đây là thực phẩm có mật độ dư lượng thuốc trừ sâu cao nhất trong số các mẫu được kiểm tra.

Cụ thể, có tới 203 loại thuốc trừ sâu được phát hiện trong nhóm 12 loại “bẩn nhất”. Đáng chú ý, khoảng 96% mẫu thử có dấu hiệu tồn dư hóa chất, trong đó nhiều mẫu chứa cùng lúc nhiều loại khác nhau.

Ngoài rau bina, các loại rau lá xanh đậm như: cải xoăn hay cải bẹ xanh cũng nằm trong nhóm rủi ro cao. Đây là nhóm thực phẩm có diện tích bề mặt lớn, dễ giữ lại hóa chất và thường được tiêu thụ trực tiếp.

Danh sách đầy đủ 12 loại nông sản “bẩn nhất” năm 2026 gồm: rau bina, cải xoăn, dâu tây, nho, xuân đào, đào, anh đào, táo, dâu đen, lê, khoai tây và việt quất. Bên cạnh đó, đậu xanh và ớt chuông cũng được cảnh báo do có mức độc tính tổng thể cao.

Theo các chuyên gia, dư lượng thuốc trừ sâu có thể đến từ cả quá trình trồng trọt lẫn sau thu hoạch. Dù đã được rửa sạch trước khi bán ra thị trường, một phần hóa chất vẫn có thể tồn tại trên bề mặt hoặc bên trong thực phẩm.

Một số nghiên cứu trước đó cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm có dư lượng cao trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố, hệ thần kinh và khả năng sinh sản. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người đang trong giai đoạn phát triển được khuyến nghị cần đặc biệt thận trọng.

Tuy nhiên, EWG cũng nhấn mạnh rằng bảng xếp hạng mang tính tương đối, không đồng nghĩa các sản phẩm này đều vượt ngưỡng an toàn. Điều quan trọng là người tiêu dùng cần hiểu để lựa chọn và sử dụng thực phẩm một cách hợp lý hơn.

Ở chiều ngược lại, báo cáo cũng công bố danh sách “15 loại nông sản sạch nhất”. Đứng đầu là dứa, tiếp theo là ngô ngọt, bơ, đu đủ và hành tây - những thực phẩm có tỷ lệ phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu rất thấp.

Lý do khiến dứa và nhiều loại quả “lọt top sạch” nằm ở lớp vỏ dày, không ăn được. Lớp vỏ này giúp hạn chế hóa chất thấm vào phần thịt, đồng thời người dùng thường gọt bỏ hoàn toàn trước khi ăn.

Từ góc nhìn tiêu dùng, các chuyên gia khuyến nghị không nên hoang mang mà loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm trong danh sách “bẩn”. Thay vào đó, cần chú trọng cách sơ chế, đa dạng thực phẩm và ưu tiên nguồn gốc rõ ràng để giảm thiểu rủi ro.

Trong một thế giới mà thực phẩm “sạch” không còn là khái niệm tuyệt đối, việc hiểu đúng thông tin và điều chỉnh thói quen ăn uống mới là yếu tố quyết định sức khỏe lâu dài.

Phương Anh

Nguồn baidu