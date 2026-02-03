2 gương mặt "con nhà người ta" tại WeChoice Awards, đến phụ huynh cũng muốn vote!

WeChoice Awards 2025 với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” đang gọi tên nhiều gương mặt trẻ nổi bật, đại diện cho một thế hệ không chỉ giàu khát vọng mà còn sở hữu năng lực học thuật đáng nể. Ở hạng mục Young Face, sự xuất hiện của Hà Kiara và Hà Hải Dương tạo nên một lát cắt rất đặc biệt. Họ đi trên hai con đường khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần theo đuổi tri thức đến cùng và lan tỏa cảm hứng học tập cho cộng đồng.

Một người dùng ngôn ngữ để mở rộng thế giới của mình. Một người dùng khoa học để đi sâu vào cấu trúc thế giới. Hai hướng đi khác biệt, nhưng cùng góp phần vẽ nên chân dung người trẻ Việt Nam thời đại mới.

Hà Kiara: Cô gái vùng biên và hành trình mở rộng thế giới bằng ngôn ngữ

Sinh ra và lớn lên tại Lào Cai, khu vực biên giới Việt Trung, Hà Kiara, tên thật Bùi Ngọc Hà, sinh năm 2000, sớm tiếp xúc với tiếng Trung trong đời sống hàng ngày. Với nhiều người, đó chỉ là một lợi thế giao tiếp. Với Kiara, đó lại là chìa khóa đầu tiên giúp cô bước ra khỏi giới hạn quen thuộc.

Năm 2018, Kiara giành học bổng Chính phủ Trung Quốc và theo học ngành Hán ngữ tại Đại học Nam Kinh. Trong bốn năm đại học, cô duy trì thành tích học tập nổi bật với điểm trung bình 4.7 trên 5, khóa luận tốt nghiệp đạt 96 trên 100 điểm và đứng đầu khoa. Cô cũng nhiều năm liên tiếp nhận học bổng sinh viên quốc tế xuất sắc của tỉnh Giang Tô. Không dừng ở đó, Kiara còn giành quán quân cuộc thi diễn thuyết tiếng Trung dành cho người nước ngoài, một sân chơi đòi hỏi cả năng lực ngôn ngữ lẫn tư duy trình bày.

Tốt nghiệp năm 2022 vào đúng giai đoạn dịch bệnh còn nhiều ảnh hưởng, Kiara không lập tức học tiếp. Cô chọn dành hai năm để đi làm, trải nghiệm môi trường thực tế và suy nghĩ nghiêm túc về con đường dài hạn. Khoảng thời gian này giúp cô hiểu rõ mình muốn gì, hợp với lĩnh vực nào và nên đầu tư chiều sâu ra sao.

Hà Kiara đã dùng ngôn ngữ để "mở rộng" thế giới.

Song song với công việc, Kiara tiếp tục hoàn thiện năng lực tiếng Trung với chứng chỉ HSK 6. Cô cũng bắt đầu chia sẻ hành trình học tập và đời sống du học sinh lên mạng xã hội. Từ TikTok với hơn 550 nghìn người theo dõi, YouTube với hơn 350 nghìn người đăng ký đến Instagram với hơn 148 nghìn lượt theo dõi, Kiara xây dựng hệ nội dung tập trung vào trải nghiệm thật, kinh nghiệm thật và lời khuyên thực tế cho người học tiếng Trung.

Điểm thu hút trong nội dung của cô nằm ở sự gần gũi và thẳng thắn. Không tô hồng du học, không chỉ nói về thành tích, Kiara nói nhiều về khó khăn, áp lực và cách vượt qua. Chính điều đó giúp cô kết nối mạnh với cộng đồng người trẻ đang học ngoại ngữ hoặc nuôi ước mơ ra nước ngoài học tập.

Từ quá trình làm nội dung và quan sát sức ảnh hưởng của truyền thông, Kiara nhận ra đây mới là lĩnh vực mình muốn theo đuổi lâu dài. Cô quyết định rẽ hướng học thuật, nộp hồ sơ thạc sĩ ngành Báo chí và Truyền thông tại các trường hàng đầu Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa.

Bài luận cá nhân với chủ đề “Học thêm một ngôn ngữ, đến thêm một thế giới, sống thêm một cuộc đời” được xem như bản tóm lược hành trình trưởng thành của cô. Sau vòng hồ sơ và phỏng vấn, Hà Kiara trúng tuyển học bổng thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa, ngôi trường đứng đầu Trung Quốc và nằm trong nhóm đầu thế giới.

Học trái ngành mang đến không ít áp lực. Kiara từng cảm thấy mình chậm hơn so với nhiều bạn có nền tảng truyền thông bài bản. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách bù đắp bằng kỷ luật. Cô dành nhiều giờ trong thư viện, chủ động trao đổi với giáo sư, tự học lại từ kiến thức nền tảng. Sự kiên trì giúp cô dần bắt nhịp và đạt được những kết quả tích cực. Hành trình này cũng trở thành nguồn động lực cho nhiều bạn trẻ đang băn khoăn khi chuyển hướng nghề nghiệp.

Hà Hải Dương: Chàng trai 22 tuổi và con đường đi đến tận cùng câu hỏi khoa học

Nếu Hà Kiara mở rộng thế giới theo chiều rộng của ngôn ngữ và truyền thông, thì Hà Hải Dương, sinh năm 2003 tại Hà Nội, lại chọn đi theo chiều sâu của khoa học tự nhiên.

Dương là cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên. Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng trong gia đình vì quá nhiều câu hỏi về cách thế giới vận hành. Mọi hiện tượng đều gợi tò mò. Bên trong vật này có gì. Cấu trúc ra sao. Ánh sáng tương tác với vật chất thế nào. Niềm tò mò liên tục đó dẫn Dương đến phòng thí nghiệm, nơi khoa học trở thành trải nghiệm sống động thay vì chỉ là lý thuyết.

Hành trình học thuật của Dương không phải một đường thẳng thành tích. Cậu từng thử sức ở y sinh, sau đó đến hóa học, rồi mới thực sự tập trung vào vật lý và các hướng nghiên cứu liên ngành. Mỗi lần thay đổi đều xuất phát từ việc tự đặt lại câu hỏi: đâu là vấn đề mình thật sự muốn theo đuổi lâu dài.

Ở tuổi 22, Hà Hải Dương trúng tuyển 12 chương trình tiến sĩ thuộc nhóm hàng đầu thế giới, trong đó có MIT, Stanford, Yale, Caltech và Columbia. Thành tích này gây chú ý mạnh trong cộng đồng học thuật vì mức độ cạnh tranh cực cao của các chương trình tiến sĩ tại những trường nói trên.

Hiện Dương là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford. Hướng nghiên cứu của cậu nằm giữa vật lý và hóa học, tập trung vào thiết bị phổ và tính chất quang điện của vật liệu hai chiều. Đây là lĩnh vực nền tảng cho nhiều công nghệ tương lai liên quan đến vật liệu và linh kiện quang điện.

Hà Hải Dương chọn đi theo chiều sâu của khoa học tự nhiên.

Với Dương, khoa học không hề khô khan. Đó là công cụ để hiểu thế giới một cách chính xác hơn. Tư duy khoa học cũng giúp con người học cách đặt câu hỏi đúng, kiểm chứng thông tin và không chấp nhận câu trả lời hời hợt. Chính cách tiếp cận đó khiến câu chuyện của Dương trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều học sinh yêu thích nghiên cứu.

Năm 2025, Hà Hải Dương được cộng đồng trẻ đề cử vào Top 5 hạng mục Young ID của WeYoung by WeChoice Awards, nơi tôn vinh những người trẻ có thành tựu nổi bật và tạo ảnh hưởng tích cực.

Đặt Hà Kiara và Hà Hải Dương cạnh nhau có thể thấy hai hướng phát triển rất khác. Tuy nhiên, điểm chung của họ là tinh thần đầu tư nghiêm túc cho tri thức và năng lực thật. Họ cho thấy một hình ảnh người trẻ Việt Nam mới. Chủ động hội nhập. Không ngại học sâu. Không sợ chuyển hướng. Dám đi đường dài thay vì tìm thành công nhanh.

“Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” vì thế không chỉ nằm ở những hành động lớn lao. Nó còn được viết nên từ từng giờ học bền bỉ, từng quyết định rẽ hướng dũng cảm, từng đêm trong thư viện, từng thí nghiệm lặp lại đến khi tìm ra lời giải. Hai gương mặt học thuật tại WeChoice 2025 chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

