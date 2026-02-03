Ngôi trường được mệnh danh "Harvard Việt Nam" gây chú ý khi tặng áo khoác mới SANG - XỊN cho toàn bộ sinh viên

FTU từ lâu được xem là một trong những trường đại học top đầu, đồng thời cũng nổi tiếng bởi môi trường học tập năng động và nhiều hoạt động sáng tạo. Nơi đây thường được nhắc vui là “lò đào tạo hoa hậu” khi sinh viên không chỉ học tốt mà còn tự tin, chỉn chu và có gu riêng. Bên cạnh chất lượng đào tạo, trường cũng nổi tiếng với việc quan tâm đến trải nghiệm và đời sống sinh viên.

Chẳng hạn như mới đây, khi thời tiết trở lạnh, FTU đã tặng áo cho toàn bộ sinh viên để giữ ấm khi đến lớp, đồng thời giúp mọi người có thêm một item đồng bộ, gọn gàng và sành điệu. Một câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy sự chăm chút từ những điều rất cụ thể.

Áo sử dụng tông xám sáng làm màu chủ đạo, phần tay áo đậm hơn nhẹ tạo độ tương phản vừa phải. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Thiết kế nổi bật với cổ, bo tay và bo gấu phối sọc đỏ trắng theo kiểu varsity cổ điển. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Nhìn qua có thể thấy, chiếc áo trông vô cùng… sành điệu. Áo sử dụng tông xám sáng làm màu chủ đạo, phần tay áo đậm hơn nhẹ tạo độ tương phản vừa phải. Thiết kế nổi bật với cổ, bo tay và bo gấu phối sọc đỏ trắng theo kiểu varsity cổ điển. Trên ngực trái có logo FTU, tạo điểm nhấn tinh tế. Form áo suông vừa, không quá ôm, mang lại cảm giác năng động, phù hợp mặc trong thời tiết se lạnh và dễ phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Quan trọng hơn cả, chiếc áo này sẽ được tặng miễn phí cho 100% sinh viên. Cụ thể, mỗi sinh viên K61 đến K64 hệ chính quy tại trụ sở Hà Nội sẽ được tặng một chiếc áo Varsity FTU theo đúng size đã đăng ký. Lịch phát áo được sắp xếp theo từng khóa trong các ngày từ 5 đến 8/2 tại tầng 1 nhà D, cơ sở Chùa Láng.

Sau khi hình ảnh chiếc áo được lan toả trên mạng xã hội, cộng đồng mạng nhanh chóng bày tỏ sự thích thú. Nhiều netizen nhận xét thiết kế áo nhìn trẻ trung, dễ mặc và có tính ứng dụng cao, không chỉ dùng đi học mà còn có thể phối đồ hằng ngày.

Không ít bình luận cho rằng đây là một món quà “vừa ấm vừa có gu”, thể hiện sự quan tâm thực tế của nhà trường đến sinh viên. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến hài hước nói vui rằng sinh viên FTU nay đã có thêm một “đồng phục sành điệu”.

Bộ nhận diện của FTU suất hiện ở những vị trí nổi bật nhất. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Một số bình luận của dân tình:

- Tự hào với chiếc “long bào” mới của trường Đại học Ngoại thương!

- Trường người ta tặng áo giữ ấm cho sinh viên, trường mình tặng deadline giữ tỉnh táo. Nhìn áo FTU xịn thật, phối với sơ mi với hoodie bên trong là ra vibe sinh viên điện ảnh liền.

- Công nhận thiết kế ổn áp, màu trung tính dễ mặc, logo nhỏ nhìn sang. Quan trọng là có tâm lý “được trường cho” nên mặc đi đâu cũng thấy tự hào hơn hẳn đồ tự mua.

- Đây gọi là chăm lo đời sống sinh viên bằng hành động cụ thể nè. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần đúng lúc trời lạnh là đủ ghi điểm rồi. Mà nói thật, áo này mặc đi cà phê cũng hợp chứ không riêng gì đi học.

- Xin hỏi còn tuyển sinh viên không để được nhận áo với ạ. Học thì chưa chắc theo nổi, nhưng merch trường thì em theo được ngay.

Sinh viên FTU nay đã có thêm một “đồng phục sành điệu”. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Bạn thấy sao về “long bào” mới của FTU nào!