Hé lộ nguyên nhân học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rạch nhiều nhát lên tay

Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau ) cho biết, nạn nhân trong vụ việc là em T.T.N. (12 tuổi), học lớp 5 Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc. Theo đó, em N. cùng chị họ là T.T.V. (12 tuổi) sinh sống tại nhà bà ngoại ở xã Đá Bạc (Cà Mau). Giữa tháng 1/2026, hai em xảy ra mâu thuẫn lớn trong sinh hoạt hàng ngày khi ở chung nhà.

Vết thương trên tay em N.

Cụ thể, ngày 12/1, thấy chị họ chơi điện thoại trong phòng ngủ, N. rủ chị chơi cùng nhưng không được đồng ý. Sau đó, N. dùng tay kéo áo của V. nhiều lần, nên chị họ đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay em N.

Hành vi này không dừng lại, tiếp tục lặp lại vào khoảng 2 và 4 ngày sau đó, khiến em N. bị thương thêm ở vùng chân và trên người.

Làm việc với công an, em T.T.V đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây thương tích cho em mình. Quá trình kiểm tra tại phòng ngủ của hai chị em, lực lượng chức năng phát hiện ga, nệm, chăn, gối ôm và nhiều mảnh khăn giấy có dính vết màu đỏ nghi là máu.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, ngày 21/1, giáo viên Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc phát hiện trên người em T.T.N. có nhiều vết thương hở miệng nên báo về gia đình.

Sau khi kiểm tra, gia đình em N. nhận thấy các vết thương bất thường nên trình báo công an xã. Sau khi làm rõ vụ việc, ông bà nội em N. đã đón em về chăm sóc. Vụ việc cũng được báo cáo lên cơ quan cấp tỉnh. Được biết, cha mẹ N. đi làm ăn xa nên gửi con cho bà ngoại chăm sóc. Do đây là mâu thuẫn giữa 2 chị em họ nên gia đình cũng không đề nghị chính quyền xử lý.