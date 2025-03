2 điều kiện để Kim Soo Hyun có thể vực dậy danh tiếng, trở lại showbiz

Kim Soo Hyun, một trong những tài tử hàng đầu của Hàn Quốc, gần đây đối mặt với loạt bê bối liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron. Những cáo buộc cho rằng anh và Kim Sae Ron đã hẹn hò trong 6 năm, bắt đầu khi cô mới 15 tuổi và anh 27 tuổi. Mặc dù Kim Soo Hyun đã phủ nhận các cáo buộc này và tuyên bố sẽ khởi kiện những người tung tin đồn, nhưng sự việc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của anh.

Trước khi xảy ra bê bối, Kim Soo Hyun đã có sự trở lại ấn tượng sau khi xuất ngũ vào năm 2019. Anh tham gia các dự án như It's Okay to Not Be Okay và Queen Of Tears, nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và khán giả. Tuy nhiên, với những lùm xùm hiện tại, khả năng anh trở lại showbiz trong thời gian tới đang gặp nhiều thách thức.

Theo các chuyên gia trong ngành giải trí, việc một nghệ sĩ vướng vào bê bối nghiêm trọng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của họ. Mặc dù Kim Soo Hyun đã phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố sẽ làm sáng tỏ sự việc, nhưng công chúng và các đối tác trong ngành có thể sẽ thận trọng hơn khi hợp tác với anh trong tương lai. Để khôi phục hình ảnh và tiếp tục sự nghiệp, Kim Soo Hyun cần chứng minh sự trong sạch của mình và lấy lại niềm tin từ công chúng.

Tuy nhiên, với tài năng và tầm ảnh hưởng của mình, nếu Kim Soo Hyun có thể vượt qua được khủng hoảng này, khả năng anh trở lại showbiz là hoàn toàn có thể. Điều này phụ thuộc vào cách anh xử lý tình huống hiện tại và sự ủng hộ từ người hâm mộ cũng như các đồng nghiệp trong ngành.

Yếu tố tiên quyết: Nhất định phải giành chiến thắng ở tòa án

Điều kiện tiên quyết để Kim Soo Hyun trở lại showbiz đó là chứng minh được sự trong sạch của mình. Hiện tại, nam diễn viên đã đệ đơn kiện Viện Garo Sero, gia đình Kim Sae Ron và người tự xưng là dì cố diễn viên hành vi phát tán ảnh riêng tư của anh.

Song song với đó, phía tài tử họ Kim cũng tuyên bố bổ sung đơn kiện chống lại kênh YouTube Viện Garo Sero vì hành vi đe dọa. Theo đó, trong 1 phiên livestream, Viện Garo Sero đã đe dọa rằng nếu Disney+ không hủy bỏ việc phát hành bộ phim Knock Off do Kim Soo Hyun đóng chính, họ sẽ công bố đoạn video riêng tư về nam diễn viên.

Kim Soo Hyun đã kiện gia đình Kim Sae Ron, viện Garo Sero và người tự xưng là dì cố diễn viên

Hiện tại, cảnh sát đã tiếp nhận vụ kiện của Kim Soo Hyun. Vào ngày 24/3, quyền Cảnh sát trưởng Seoul, ông Park Hyun Soo đã tổ chức họp báo thường kỳ trong ngày. Tại đây, ông Park cho biết: "Cảnh sát đã nhận được đơn tố cáo vào ngày 20/3 tại Sở Cảnh sát Gangnam và sẽ tiến hành điều tra, lấy lời khai của người tố cáo". Công chúng đang nín thở đón chờ kết quả vụ kiện bởi nếu được chứng minh trong sạch, thì Kim Soo Hyun mới có cơ hội trở lại showbiz. Đây là yếu tố tiên quyết phải đạt được đầu tiên.

Yếu tố đủ: Cần có 1 "cú hit" phim ảnh để vực lại tên tuổi

Hiện tại, Kim Soo Hyun có 1 dự án quay dở là Knock Off. Trước tình hình scandal của nam diễn viên, Disney+ đã quyết định hoãn quay phim chờ các diễn biến mới. Người trong ngành cho nếu Knock Off được chiếu, Kim Soo Hyun không phải bồi thường. Họ tin rằng phim vẫn có thể lên sóng: "Như chúng ta đã thấy trong vụ việc gần đây của Yoo Ah In, tôi tin rằng phim Knock Off của Kim Soo Hyun vẫn có khả năng được công chiếu cao. Dù Yoo Ah In bị kết án vì dùng chất cấm, The Match vẫn được phát hành, điều này cho thấy cái nhìn rạch ròi giữa vấn đề của diễn viên và tác phẩm. Ban đầu có thể có sự phản đối, nhưng tác phẩm rồi sẽ tự đi con đường của nó. Vấn đề của 1 diễn viên không thể khiến dự án tiêu tốn 60 tỷ won (1044 tỷ đồng) bị xếp xó. Vấn đề chỉ là cân nhắc thời điểm công chiếu mà thôi".

Knock Off là dự án quan trọng với Kim Soo Hyun

Tuy nhiên, thời điểm công chiếu vẫn chưa thể xác định. Như trường hợp của Yoo Ah In, bộ phim The Match đã phải chờ đến 4 năm mới được phát hành. Phản ứng của công chúng cũng là điều khó có thể đoán định. Kim Soo Hyun là bảo chứng về mặt kịch bản và diễn xuất, nhưng cái nhìn của công chúng với anh trong tương lai vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải.

Cho đến nay, đã có những tài tử vướng bê bối và quay trở lại thành công như Lee Byung Hun, Joo Ji Hoon. Theo con đường của Lee Byung Hun, thì Kim Soo Hyun sẽ phải chiến thắng được ở tòa án. Còn nếu theo con đường của Joo Ji Hoon, thì Kim Soo Hyun cần tốn nhiều thời gian chuộc lại lỗi lầm, chấp nhận sự ghẻ lạnh của công chúng, lặng lẽ đóng các dự án phim nhỏ trước khi lấy lại được tên tuổi. Nhưng điểm chung của họ đó đều là dùng năng lực diễn xuất lấy lại tình cảm của công chúng. Trong trường hợp đẹp nhất, Kim Soo Hyun thắng kiện và Knock Off được phát sóng thì cửa trở lại showbiz của nam diễn viên là rất sáng sủa.

... và Joo Ji Hoon thành công dùng năng lực xóa đi scandal