Kim Soo Hyun ra tuyên bố nóng khi bị tố có hành vi nghiêm trọng hơn cả Phòng Chat Thứ N

Chúng tôi đã bổ sung đơn kiện chống lại Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - với tội danh đe dọa. Vào ngày 20/3, chúng tôi đã kiện Viện Garo Sero vì vi phạm Đạo luật đặc biệt về việc xử lý tội phạm xâm hại tình dục (tội phạm sử dụng máy ảnh để quay, phát tán hình ảnh khiêu dâm) sau khi họ công khai ảnh chụp cảnh riêng tư của Kim Soo Hyun trong 1 buổi livestream. Ấy thế mà, sau khi chúng tôi đã nộp đơn kiện, Viện Garo Sero lại tiếp tục chia sẻ bức ảnh đó trong phiên livestream vào tối 21/3. Hành vi này của Viện Garo Sero có thể được xem là 1 hành vi phạm tội khác, qua đó thể hiện việc họ coi thường pháp luật và cơ quan điều tra.

Chưa dừng lại ở đó, trong các buổi livestream vào ngày 21 và 22/3, Viện Garo Sero còn đề cập đến bộ phim gốc Knock Off do Kim Soo Hyun đóng chính, và đã đe dọa rằng nếu Disney+ không hủy bỏ việc phát hành Knock Off, họ sẽ công bố đoạn video riêng tư về Kim Soo Hyun.

Thậm chí, Viện Garo Sero còn nhắc đến Phòng Chat Thứ N nhiều lần, qua đó ám chỉ rằng nam diễn viên vướng vào scandal tương tự như vụ Phòng Chat Thứ N và có video bằng chứng. Thế nhưng thông tin nói trên hoàn toàn không đúng sự thật, cũng giống như tất cả các cáo buộc sai sự thật trước đây của họ nhắm vào Kim Soo Hyun. Và đoạn video mà Garo Sero nhắc đến chắc chắn cũng không hề tồn tại.